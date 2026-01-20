Clapp Finance Luncurkan Tabungan Fleksibel: Imbal Hasil Persentase Tahunan (APY) Hingga 5,2% Dengan Akses Instan

PRAHA, 21 Januari 2026 /PRNewswire/ - Clapp Finance adalah platform manajemen kripto terpadu dan meluncurkan Tabungan Fleksibel. Produk dengan imbal hasil tinggi ini memungkinkan pengguna mendapatkan bunga kompetitif dari kripto, stablecoin, dan euro tanpa mengunci dana, sehingga memberikan cara yang aman dan likuid untuk menambah kekayaan dalam aplikasi.

Peluncuran ini untuk memenuhi lonjakan permintaan pendapatan pasif dari aset digital. Tabungan Fleksibel menawarkan APY 5,2% dari aset seperti EUR, BTC, ETH, dan stablecoin, dengan bunga majemuk harian dan akses instan.

"Pengguna ingin mendapatkan lebih banyak uang tanpa terikat," kata Ilya Stadnik, CEO Clapp Finance. "Bank menawarkan suku bunga rendah; banyak produk kripto mengharuskan penguncian. Tabungan Fleksibel mengubah hal ini. Anda dapat memperoleh imbal hasil tinggi dan tetap memiliki akses penuh ke dana Anda. Dengan Tabungan Tetap yang akan segera hadir, inilah awal dari pusat diversifikasi pendapatan agar Anda tetap memegang kendali penuh atas kekayaan Anda."

Fitur Utama dalam Tabungan Fleksibel Clapp

Imbal hasil tinggi, tanpa penguncian : Dapatkan APY hingga 5,2%. Tarik berapa pun, kapan saja.

: Dapatkan APY hingga 5,2%. Tarik berapa pun, kapan saja. Bunga majemuk harian : Bunga ditambahkan setiap 24 jam.

: Bunga ditambahkan setiap 24 jam. Dukungan banyak aset : Dapatkan penghasilan dari EUR, USDC, USDT, BTC, dan ETH.

: Dapatkan penghasilan dari EUR, USDC, USDT, BTC, dan ETH. Aman & teregulasi : Aset dilindungi oleh Fireblocks; Clapp adalah Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) Uni Eropa yang terdaftar.

: Aset dilindungi oleh Fireblocks; Clapp adalah Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) Uni Eropa yang terdaftar. Terintegrasi Sepenuhnya: Kelola tabungan tanpa kendala dalam Clapp Wallet Anda bersama perdagangan, lini kredit, dan portofolio.

Mengubah Tabungan Dengan Fleksibilitas yang Belum Pernah Ada Sebelumnya

Tabungan Anda adalah bagian dari strategi keuangan Anda di Clapp. Dapatkan imbal hasil, lalu pindahkan dana secara instan untuk berdagang, mengelola kredit, atau berinvestasi - semuanya gratis dan tanpa penundaan. Likuiditas tanpa hambatan ini ideal bagi dana darurat, tujuan, atau modal yang tidak digunakan.

Tarif APY saat ini

EUR, USDC, USDT: 5,2% APY

Ethereum (ETH): 4,2% APY

Bitcoin (BTC): 3,2% APY

Peluncuran ini untuk menanggapi ledakan pertumbuhan 13 kali lipat dari sektor stablecoin dengan imbal hasil dalam waktu kurang dari dua tahun, menyoroti perubahan besar karena investor mencari pendapatan pasif yang dapat diandalkan di luar keuangan tradisional.

Siap Mulai Menghasilkan Uang?

Pengguna dapat mengaktifkan Tabungan Fleksibel Clapp hanya dalam beberapa detik dalam aplikasi, mulai dari €10 atau setara dengan $10.

Tentang Clapp Finance

Clapp adalah perusahaan teknologi keuangan di Uni Eropa yang didirikan pada tahun 2025 dan menyediakan platform lengkap untuk kripto. Dompet, bursa, tabungan, portofolio, dan lini kreditnya yang terintegrasi menjembatani CeFi dan DeFi dengan berbagai alat yang mudah digunakan di lebih dari 130 negara.

