Os clientes podem recorrer à Cognizant para acelerar a implementação das soluções do J.P. Morgan Payments

TEANECK, Nova Jersey, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Cognizant (Nasdaq: CTSH), uma das principais desenvolvedoras de IA e prestadoras de serviços tecnológicos, anunciou hoje sua adesão ao Programa de Implementação de Consultoria em Pagamentos (PCIP) do J.P. Morgan, uma rede confiável de recursos que ajuda os clientes do J.P. Morgan a modernizar seus negócios unificando tecnologia e tesouraria, com implementações orientadas pela experiência do J.P. Morgan e de seus parceiros. A Cognizant oferecerá conectividade aprimorada para ajudar os clientes em comum a integrar as soluções J.P. Morgan Payments aos seus sistemas de gestão de tesouraria (TMS) e plataformas de planejamento de recursos empresariais (ERP).

Cognizant adere ao Programa de Implementação de Consultores de Pagamentos do J.P. Morgan

Com a Cognizant agora integrada ao ecossistema PCIP, os clientes adquirem um parceiro de implementação responsável, com 30 anos de experiência em pagamentos, mais de 10.000 profissionais certificados em pagamentos, prática líder no setor de aplicativos empresariais e laboratórios de IA capazes de prototipagem rápida e implantação em produção.

A Cognizant possui ampla experiência nas normas de mensagens ISO 20022 e nos requisitos cada vez mais rigorosos do Cross-Border Payments and Reporting Plus (CBPR+), que entrarão em vigor em novembro de 2026. Com um profundo conhecimento do panorama global de pagamentos e das mudanças regulatórias que levam à adoção da ISO, a Cognizant está preparada para ajudar os clientes a lidar com a transição e garantir a conformidade antes do prazo do mandato. Por outro lado, a Cognizant, em colaboração com o J.P. Morgan Payments, desenvolveu um conjunto de adaptadores de pagamento prontos para implantação, desenvolvidos para ser fáceis de usar e totalmente compatíveis com o CBPR+, ajudando os clientes a alinharem sua infraestrutura de pagamentos existente com novos padrões de mensagens.

"À medida que o J.P. Morgan Payments continua expandindo o programa PCIP, estamos ajudando nossos clientes a acessar uma rede de recursos tecnológicos e operacionais especializados e experientes para implementar nossas soluções com confiança", afirmou Lisa Davis, diretora de Comercialização Digital e Design do J.P. Morgan Payments. "A combinação da Cognizant entre profundidade de pagamentos e entrega corporativa em larga escala é uma forte adição ao nosso programa de implementação para ajudar nossos clientes a alcançar o que é possível por meio da conectividade de pagamentos."

"Os clientes corporativos não querem mais pagamentos adicionados; eles querem que eles sejam integrados, inteligentes e conectados a tudo o que usam para operar seus negócios", afirmou Nageswar Cherukupalli, vice-presidente sênior e líder da Unidade de Negócios de Bancos, Mercados de Capitais, Seguros e Iniciativas Estratégicas da Cognizant. "Os clientes do J.P. Morgan Payments podem se beneficiar dos 30 anos de experiência em pagamentos da Cognizant, abrindo um caminho da estratégia para resultados de qualidade produtiva, mais rápidos, inteligentes e na escala que seu negócio exige."

O Programa de Implementação para Consultores de Pagamentos faz parte da Rede de Parceiros de Pagamentos J.P. Morgan, que reúne experiências de pagamento de ponta a ponta por meio de um ecossistema de integrações de terceiros que podem ajudar a expandir os negócios mais rapidamente. O J.P. Morgan Payments combina serviços de tesouraria, comércio e capital de giro, além de serviços de cartões e pagamentos comerciais, para ajudar os clientes a pagar consumidores ou funcionários em diferentes moedas por todo o mundo. Processa mais de US$ 10 trilhões em pagamentos diariamente, operando em mais de 160 países e mais de 120 moedas.‍

Operando em mais de 20 setores e em todas as principais regiões do mundo, a Cognizant está em uma posição privilegiada para ajudar os clientes da J.P. Morgan Payments a passar da estratégia de pagamentos para resultados mensuráveis, mais rápido e com inteligência integrada em cada etapa.

Sobre a Cognizant

A Cognizant (NASDAQ: CTSH) é uma empresa especializada na criação de soluções de IA e prestadora de serviços tecnológicos, construindo a ponte entre o investimento em IA e o valor corporativo ao criar soluções de IA full-stack para nossos clientes. Nossa profunda experiência no setor, processos e engenharia nos permite incorporar o contexto único de uma organização em sistemas tecnológicos que amplificam o potencial humano, geram retornos tangíveis e mantêm empresas globais à frente em um mundo em rápida transformação. Veja como em www.cognizant.com ou @cognizant.

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Katrina Cheung

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FONTE Cognizant Technology Solutions Corporation