Cognizant adquire a Astreya, aprofundando suas capacidades de serviços gerenciados com foco em IA em escala

A aquisição ampliará o stack de tecnologia de construção de IA da Cognizant com capacidades de operações de IA em nível de produção





Astreya, especialista em infraestrutura de IA e serviços de data center, com profunda experiência em serviços de data center e ambientes de trabalho gerenciados, integrará a Cognizant em meio ao maior ciclo de expansão de infraestrutura de data centers da história

TEANECK, Nova Jersey, 1 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Cognizant (Nasdaq: CTSH) anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para adquirir a Astreya, uma provedora global líder de serviços gerenciados de TI com foco em IA e soluções baseadas em plataforma, sediada em San Jose, Califórnia, por um valor não divulgado. A transação deve avançar a transformação da Cognizant como construtora de soluções de IA e expandir significativamente suas capacidades de infraestrutura de IA, aproveitando os serviços gerenciados da Astreya para clientes corporativos em escala.

Fundada em 2001 e operando em mais de 35 países, a Astreya traz 25 anos de experiência como parceira confiável das maiores empresas de tecnologia do mundo, incluindo relações de serviços gerenciados de longo prazo e baseadas em resultados com seis das "Magnificent Seven" empresas hyperscale. Sua plataforma proprietária AI OpsHub, com módulos de avaliação de prontidão, inteligência de sinais, análise e automação agêntica, além do Tech Innovation Office, deve aprofundar o pool de talentos de IA da Cognizant e fortalecer suas capacidades de entrega de IA em nível de produção, traduzindo potencial amplo de IA em resultados de negócios específicos e plataformas prontas para empresas. Combinada à estratégia de infraestrutura de IA híbrida da Cognizant, a expertise diferenciada da Astreya em projetar, construir e gerenciar infraestrutura de IA ao longo de toda a cadeia de valor deve ajudar a acelerar e suportar as jornadas de transformação dos clientes. As soluções de IA personalizadas da Astreya e suas parcerias de ecossistema com base no Google Cloud e no ServiceNow se tornarão ativos-chave dentro da infraestrutura global de entrega da Cognizant.

"Entre 2025 e 2030, há uma projeção de US$ 6,7 trilhões em construção de infraestrutura de data centers de IA que está remodelando o cenário tecnológico global, com a capacidade global devendo dobrar em cinco anos. As cinco maiores hyperscalers devem gastar quase US$ 700 bilhões em infraestrutura em 2026. Ao adquirir a Astreya e sua plataforma proprietária de ferramentas de IA e infraestrutura de nível de produção, que é complementar ao stack de construção de IA da Cognizant, estaremos ainda mais bem posicionados para ajudar clientes a arquitetar sistemas de IA baseados em plataformas e operacionalizá-los em escala", disse o CEO da Cognizant, Ravi Kumar S.

Surya Gummadi, presidente da Cognizant Americas, acrescentou: "O investimento em data centers de IA é um caminho crítico para o crescimento econômico e de empregos no futuro, especialmente nos EUA, onde data centers e atividades relacionadas foram estimados como responsáveis por 80% do crescimento da demanda doméstica privada no primeiro semestre de 2025, e os gastos de capital das hyperscalers já se aproximam de US$ 400 bilhões anuais, com cada emprego direto em data center apoiando mais de seis empregos em outras áreas da economia. A escalabilidade eficaz e confiável da infraestrutura de IA incluindo data centers, requer profundo contexto e expertise em construção de IA. Esperamos que a aquisição da Astreya expanda significativamente as capacidades de infraestrutura de IA da Cognizant e fortaleça nossas fortes relações com as 'Magnificent Seven' hyperscalers."

O AI OpsHub da Astreya, com módulos de avaliação de prontidão, inteligência de sinais, análise e automação agêntica, fornece à Cognizant um mecanismo operacional pronto que já gera resultados mensuráveis. Além do Tech Innovation Office, as soluções personalizadas de IA da Astreya, suas extensas capacidades de serviços gerenciados e suas parcerias de ecossistema baseadas no Google Cloud Platform e ServiceNow se tornarão ativos-chave dentro da infraestrutura global de entrega da Cognizant.

"A Astreya redefiniu o que significa ser um parceiro confiável na era da IA incorporando inteligência em cada solução, sem perder a conexão humana que impulsiona resultados reais. Entrar para a Cognizant é o próximo capítulo natural para a equipe global da Astreya e, mais importante, para os clientes que confiaram em nós para operar seus ambientes tecnológicos mais críticos. Passamos os últimos anos fazendo investimentos deliberados e disciplinados em IA: construindo plataformas, treinando especialistas e redesenhando fundamentalmente a forma como os serviços gerenciados são entregues. Estamos ansiosos para enfrentar a era da infraestrutura de IA como parte da Cognizant!", disse Romil Bahl, presidente e CEO da Astreya.

A aquisição acelera diretamente a transição da Cognizant para uma empresa construtora de soluções de IA, na qual a companhia ajuda empresas a preencher a lacuna entre o investimento em infraestrutura de IA e o valor de negócios, operacionalizando e implantando talentos interdisciplinares capazes de operar sistemas de IA em escala. A Astreya é uma provedora de serviços gerenciados operacional que já presta serviços em ambientes operados por seis hyperscalers, gerenciando infraestrutura de data centers, ambientes de laboratórios de IA, redes corporativas e tecnologias de ambiente de trabalho em escala de hyperscaler, com quase uma década de entrega contínua baseada em resultados.

Para os clientes atuais da Cognizant, a aquisição deve entregar capacidades comprovadas de operações de IA – aceleradores, propriedade intelectual de plataformas e talentos preparados para ambientes de hyperscalers – que podem ser implementados imediatamente. Para os clientes atuais da Astreya, a escala global e a amplitude setorial da Cognizant devem ampliar significativamente a capacidade de serviço e acelerar a comercialização de capacidades emergentes de Enterprise AI Ops em um ritmo não alcançável como provedora independente.

A aquisição deve ser concluída no segundo trimestre de 2026, sujeita à obtenção das aprovações regulatórias necessárias e outras condições de fechamento. Os termos financeiros não foram divulgados.

Sobre a Cognizant:

A Cognizant (NASDAQ: CTSH) é uma construtora de soluções de IA e provedora de serviços de tecnologia, criando a ponte entre investimento em IA e valor empresarial por meio da construção de soluções completas de IA para seus clientes. Nossa profunda expertise em indústria, processos e engenharia nos permite incorporar o contexto único de cada organização em sistemas tecnológicos que ampliam o potencial humano, geram retornos tangíveis e mantêm empresas globais à frente em um mundo em rápida transformação. Veja como em www.cognizant.com ou @cognizant.

Sobre a Astreya:

A Astreya é uma provedora global de serviços gerenciados de TI que impulsiona empresas ao projetar, implantar e gerenciar ambientes tecnológicos complexos. Oferecemos soluções completas em nuvem híbrida, data centers, infraestrutura de rede e ambiente de trabalho digital. A automação inteligente e a IA percorrem tudo o que construímos para promover a eficiência, acelerar a prestação de serviços e eliminar barreiras ao crescimento de nossos clientes.

Assessores:

a Mayer Brown atuou como assessora jurídica da Cognizant. A J.P. Morgan Securities LLC atuou como assessora financeira exclusiva, e a Latham & Watkins e a Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP atuaram como assessores jurídicos da Astreya.

Para mais informações, entre em contato com:

Tyler Scott, SVP de Relações com Investidores: [email protected]

Jeff DeMarrais, SVP e Diretor de Comunicações: [email protected]

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações que podem constituir declarações prospectivas, feitas nos termos das disposições de isenção de responsabilidade da Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Privados de 1995, cuja exatidão está necessariamente sujeita a riscos, incertezas e suposições quanto a eventos futuros que podem não se confirmar. Essas declarações incluem, entre outras, declarações prospectivas expressas ou implícitas relacionadas ao negócio da Astreya, incluindo o crescimento esperado; os benefícios antecipados da transação proposta, incluindo benefícios relacionados a sinergias, novas oportunidades de negócios e crescimento; o prazo esperado para o fechamento da transação; os planos, objetivos, expectativas e intenções da empresa combinada; investimentos projetados em data centers de IA; gastos de capital esperados de hyperscalers; e outras declarações que não são fatos históricos. Essas declarações não são promessas nem garantias, mas estão sujeitas a uma variedade de riscos e incertezas, muitos dos quais estão fora do nosso controle, e que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contemplados nessas declarações prospectivas. Advertimos os investidores atuais e potenciais a não depositarem confiança indevida nessas declarações prospectivas, que se referem apenas à data deste documento. Fatores que podem fazer com que os resultados reais diferem materialmente daqueles expressos ou implícitos incluem o risco de que os benefícios esperados da transação não sejam totalmente realizados ou possam demorar mais do que o esperado para serem alcançados; interrupção dos negócios das partes como resultado do anúncio e da duração da transação; a capacidade de obter as aprovações necessárias da transação no prazo esperado, ou até mesmo no prazo, e o risco de que tais aprovações possam resultar na imposição de condições que possam nos afetar negativamente após o fechamento da transação ou prejudicar os benefícios esperados da transação; risco reputacional e a reação dos clientes, fornecedores, funcionários ou outros parceiros comerciais de cada empresa à transação; a falha das condições de fechamento do contrato de transação em serem satisfeitas, ou qualquer atraso inesperado no fechamento da transação ou a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outras circunstâncias que possam dar origem à rescisão do contrato de transação; a possibilidade de que a transação possa ser mais cara de concluir do que o previsto, inclusive como resultado de fatores ou eventos inesperados; riscos relacionados à gestão e supervisão dos negócios e operações ampliados da Cognizant após a transação; o risco de que combinar os negócios e operações da Astreya na Cognizant seja mais caro ou difícil do que o esperado, ou de que não consigamos integrar com sucesso os negócios da Astreya aos nossos, inclusive devido a fatores ou eventos inesperados; e condições gerais competitivas, econômicas, políticas e de mercado e outros fatores que podem afetar nossos resultados futuros ou os da Astreya, incluindo condições econômicas gerais, a natureza competitiva e em rápida mudança dos mercados em que competimos, o mercado competitivo para talentos e seu impacto no recrutamento e retenção de funcionários, nossa capacidade de usar com sucesso tecnologias baseadas em IA, riscos legais, reputacionais e financeiros decorrentes de ataques cibernéticos, mudanças no ambiente regulatório, inclusive em relação à imigração e impostos. Fatores adicionais que podem afetar resultados futuros são discutidos no Relatório Anual mais recente no Formulário 10-K e outros documentos arquivados na Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission). A Cognizant não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme possa ser exigido pela lei de valores mobiliários aplicável.

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FONTE Cognizant Technology Solutions Corporation