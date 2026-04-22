Cognizant sluit zich aan bij het Consultant Implementation Program van J.P. Morgan Payments

Klanten kunnen Cognizant gebruiken om de implementatie van J.P. Morgan Payments-oplossingen te versnellen

TEANECK, N.J., 22 april 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH, een toonaangevende ontwikkelaar van AI-oplossingen en leverancier van technologiediensten, heeft vandaag aangekondigd dat het zich heeft aangesloten bij het J.P. Morgan Payments Consultant Implementation Program (PCIP), een vertrouwd netwerk van partners dat J.P. Morgan-klanten helpt hun bedrijfsvoering te moderniseren door technologie en treasury te integreren, met implementaties die worden begeleid door de expertise van J.P. Morgan en zijn partners. Cognizant zal verbeterde connectiviteit bieden om gezamenlijke klanten te helpen J.P. Morgan Payments-oplossingen te koppelen aan hun TMS- (Treasury Management System) en ERP-platforms (Enterprise Resource Planning).

Cognizant joins J.P. Morgan Payments Consultant Implementation Program

Met de integratie van Cognizant in het PCIP-ecosysteem krijgen klanten toegang tot een verantwoordelijke implementatiepartner met 30 jaar ervaring in betalingsverkeer, meer dan 10.000 gecertificeerde betalingsspecialisten, een toonaangevende praktijk voor ondernemingsapplicaties en AI-labs die snelle prototyping en productie-implementatie bieden.

Cognizant beschikt over diepgaande expertise in ISO 20022-berichtenstandaarden en de evoluerende vereisten van CBPR+ (Cross-Border Payments and Reporting Plus), die naar verwachting in november 2026 van kracht worden. Met een sterk inzicht in het wereldwijde betalingslandschap en de regelgevende veranderingen die de invoering van ISO stimuleren, is Cognizant goed gepositioneerd om klanten te ondersteunen bij de overgang en te zorgen voor naleving vóór de einddatum van het mandaat. Daarnaast heeft Cognizant, in samenwerking met J.P. Morgan Payments, een reeks gebruiksklare betalingsadapters ontwikkeld die zowel gebruiksvriendelijk als volledig CBPR+-conform zijn, om klanten te helpen hun bestaande betalingsinfrastructuur af te stemmen op de nieuwe berichtenstandaarden.

"Naarmate J.P. Morgan Payments het PCIP-programma verder uitbreidt, helpen we onze klanten toegang te krijgen tot een netwerk van ervaren technologische en operationele middelen om onze oplossingen met vertrouwen te implementeren", aldus Lisa Davis, Head of Digital & Design Commercialization bij J.P. Morgan Payments. "De combinatie van Cognizants diepgaande expertise in betalingsverkeer en grootschalige levering op ondernemingsniveau vormt een waardevolle aanvulling op ons implementatieprogramma en helpt onze klanten te realiseren wat mogelijk is met betalingsconnectiviteit."

"Ondernemingen willen niet langer dat betalingen als losse toevoeging worden geïntegreerd. Ze willen dat die ingebouwd, intelligent en verbonden zijn met alles waarop hun bedrijfsvoering actief is", aldus Nageswar Cherukupalli, Senior Vice President en Business Unit Leader voor Banking, Capital Markets, Insurance and Strategic Initiatives bij Cognizant. "Klanten van J.P. Morgan Payments kunnen gebruikmaken van Cognizants 30 jaar ervaring in betalingsverkeer en zo een traject ontsluiten van strategie naar productieklare resultaten: sneller, slimmer en op de schaal die hun organisatie vereist".

Het Payments Consultant Implementation Program maakt deel uit van het J.P. Morgan Payments Partner Network, dat end-to-end betaalervaringen samenbrengt via een ecosysteem van integraties met derden, waarmee bedrijven sneller kunnen groeien. J.P. Morgan Payments combineert treasurydiensten, trade- en werkkapitaaloplossingen en kaart- en merchantservices om klanten te helpen betalingen te doen aan klanten of werknemers in verschillende valuta wereldwijd. Dagelijks verwerkt het meer dan 10 biljoen dollar aan betalingen, met activiteiten in meer dan 160 landen en in meer dan 120 valuta.‍

Met activiteiten in meer dan 20 sectoren en in alle belangrijke regio's wereldwijd is Cognizant uitstekend gepositioneerd om klanten van J.P. Morgan Payments te helpen de stap te zetten van een betalingsstrategie naar meetbare resultaten: sneller en met intelligentie ingebouwd in elke stap.

Over Cognizant

Cognizant (NASDAQ: CTSH) is een AI-bouwer en leverancier van technologische diensten die de brug bouwt tussen AI-investeringen en bedrijfswaarde door full-stack AI-oplossingen voor onze klanten te bouwen. Onze diepgaande sector-, proces- en technische expertise stelt ons in staat om de unieke context van een organisatie te integreren in technologische systemen die het menselijk potentieel versterken, tastbare rendementen realiseren en wereldwijde ondernemingen voorop houden in een snel veranderende wereld. Zie hoe op www.cognizant.com of @cognizant.

