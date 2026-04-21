Cognizant rejoint le programme de conseils en solutions de paiement de J.P. Morgan Payments

Les clients peuvent faire appel à Cognizant pour accélérer l'implémentation des solutions de J.P. Morgan Payments

TEANECK, New Jersey, 21 avril 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq : CTSH), l'un des principaux constructeurs d'IA et fournisseurs de services technologiques, a annoncé aujourd'hui sa participation au programme de conseils en solutions de paiement de J.P. Morgan Payments (programme PCIP), un réseau de ressources de confiance qui aide les clients de J.P. Morgan à moderniser leurs activités en unifiant la technologie et la trésorerie grâce à des implémentations exécutées avec l'expertise de J.P. Morgan et de ses partenaires. Cognizant offrira une connectivité améliorée pour aider les clients mutuels à connecter les solutions de J.P. Morgan Payments à leur système de gestion de trésorerie et à leurs plates-formes de planification des ressources de l'entreprise (ERP).

Cognizant joins J.P. Morgan Payments Consultant Implementation Program

Avec l'intégration de Cognizant dans l'écosystème du programme PCIP, les clients bénéficient d'un partenaire de mise en œuvre responsable qui possède 30 ans d'expertise en matière de paiements, plus de 10 000 professionnels des paiements certifiés, une pratique des applications d'entreprise à la pointe de l'industrie et des laboratoires d'IA capables de réaliser des prototypes et des déploiements de production rapides.

Cognizant apporte sa connaissance approfondie des normes de messagerie ISO 20022 et des exigences évolutives de Cross-Border Payments and Reporting Plus (CBPR+) qui entreront en vigueur en novembre 2026. Grâce à sa connaissance intime du paysage mondial des paiements et des changements réglementaires qui favorisent l'adoption de l'ISO, Cognizant est bien placé pour aider ses clients à négocier la transition et à assurer la conformité avant la date limite du mandat. Séparément, Cognizant, en collaboration avec J.P. Morgan Payments a mis au point une série d'adaptateurs de paiement prêts à être déployés, conçus pour être à la fois conviviaux et entièrement conformes à CBPR+, afin d'aider les clients à aligner leur infrastructure de paiement existante sur les nouvelles normes de messagerie.

« Alors que J.P. Morgan Payments continue d'élargir le programme PCIP, nous aidons nos clients à accéder à un réseau de ressources technologiques et opérationnelles expérimentées pour implémenter nos solutions en toute confiance », a déclaré Lisa Davis, responsable de la commercialisation du numérique et du design chez J.P. Morgan Payments. « La combinaison de l'expertise de Cognizant dans le domaine des paiements et de la livraison à l'échelle de l'entreprise est un ajout important pour notre programme d'implémentation afin d'aider nos clients à réaliser ce qui est possible grâce à la connectivité des paiements. »

« Les entreprises clientes ne veulent plus que les paiements soient ajoutés, elles veulent qu'ils soient intégrés, intelligents et connectés à toutes les solutions utilisées pour gérer leurs activités », a déclaré Nageswar Cherukupalli, vice-président principal et responsable de l'unité commerciale Banque, marchés des capitaux, assurance et initiatives stratégiques chez Cognizant. « Les clients de J.P. Morgan Payments peuvent profiter des 30 ans d'expertise de Cognizant en matière de paiements, ce qui leur permet de passer plus rapidement et plus intelligemment de la stratégie aux résultats de production, conformément à l'échelle requise par leur entreprise. »

Le programme de conseil en solutions de paiements fait partie du réseau de partenaires de J.P. Morgan Payments, qui réunit des expériences de paiement de bout en bout par le biais d'un écosystème d'intégrations tierces capables d'aider les entreprises à se développer plus rapidement. J.P. Morgan Payments combine des services de trésorerie, de commerce et de fonds de roulement, ainsi que des cartes et des services marchands pour aider les clients à payer leurs clients ou leurs employés dans différentes devises dans le monde entier. L'organisation traite quotidiennement plus de 10 billions de dollars de paiements et opère dans plus de 160 pays et plus de 120 devises.‍

Présent dans plus de 20 secteurs d'activité et dans toutes les grandes régions du monde, Cognizant est particulièrement bien placé pour aider les clients de J.P. Morgan Payments à transitionner de la stratégie de paiement à des résultats mesurables, plus rapidement et avec une intelligence intégrée à chaque étape.

À propos de Cognizant

Cognizant (NASDAQ : CTSH) est un développeur en IA et un fournisseur de services technologiques qui établit une passerelle entre l'investissement en IA et la valeur d'entreprise en mettant au point des solutions d'IA complètes pour nos clients. Notre expertise approfondie du secteur, des procédés et de l'ingénierie nous permet d'intégrer le contexte unique d'une organisation à des systèmes technologiques qui exploitent pleinement le potentiel humain, génèrent des bénéfices tangibles et maintiennent les entreprises internationales au premier plan dans un monde en constante évolution. Pour en savoir plus, consultez le site www.cognizant.com ou @cognizant.

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Katrina Cheung

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