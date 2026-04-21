Cognizant acelera o treinamento profissional em IA com a Cognizant Skillspring™: nova plataforma de transformação de talentos desenvolvida para acelerar a preparação das equipes dos clientes para a IA

A nova plataforma nativa de IA permite que as organizações alcancem fluência em IA, alinha as competências da equipe com as demandas de uma economia baseada em IA e promove uma aprendizagem orientada para resultados, adaptada aos objetivos comerciais.

A Skillspring aproveita a longa experiência da Cognizant em treinamento de pessoal para ajudar as empresas a encarar o desenvolvimento de competências como um investimento essencial na infraestrutura de IA

TEANECK, Nova Jersey, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Cognizant (Nasdaq: CTSH) anunciou hoje a Cognizant Skillspring™, uma plataforma de aprendizagem conversacional multimodal e nativa de IA, desenvolvida para redefinir a aprendizagem na era da IA e ajudar as empresas a formar profissionais capacitados para a IA em grande escala. A plataforma vai além dos cursos estáticos e da formação voltada para a conformidade, permitindo que as organizações respondam às rápidas mudanças nas funções, tecnologias e demandas de competências, e ajudando a transformar os investimentos em aprendizagem em resultados comerciais.

A pesquisa New Work New World 2026 da Cognizant revelou que a IA está transformando o mundo do trabalho com uma velocidade muito maior do que o previsto, sendo que ela já é capaz de lidar com tarefas no valor de US$ 4,5 trilhões nos Estados Unidos e afeta até 93% dos empregos atuais, superando a velocidade com que os sistemas de aprendizagem convencionais conseguem responder. À medida que as empresas reestruturam o trabalho entre equipes compostas por humanos e agentes, o desenvolvimento de competências está se tornando uma parte essencial da infraestrutura de IA de que toda organização necessita — proporcionando a fluência necessária para que as pessoas se adaptem à medida que o trabalho evolui, contribuam de novas formas e assumam novas funções.

A Cognizant Skillspring utiliza tutoria e criação de conteúdo baseadas em agentes de IA para oferecer um aprendizado personalizado e de alta qualidade a grandes equipes de trabalho, ao mesmo tempo em que ajuda as organizações a gerenciar os custos de aprendizagem e desenvolvimento com mais eficiência. A plataforma alinha as competências diretamente com as funções, os projetos e os resultados de desempenho, e adapta os percursos de aprendizagem à medida que as funções e os requisitos de competências evoluem. Experiências conversacionais e multimodais integram a aprendizagem diretamente nos fluxos de trabalho diários dos clientes, permitindo que os funcionários desenvolvam competências enquanto realizam suas tarefas.

Internamente, a plataforma Cognizant Skillspring é complementada pelo AI Fluency Dashboard, uma visualização personalizada e em tempo real que oferece a cada colaborador uma visão clara de seu nível de conhecimento em IA, ao mesmo tempo em que incentiva o uso prático da IA e a inovação em toda a empresa. O dashboard fornece aos colaboradores da Cognizant informações sobre suas competências em IA, seu progresso na aprendizagem, o uso e a inovação — utilizando pontuação e gamificação para acelerar a adoção e promover uma aplicação mais sólida da IA no trabalho diário.

"A era da IA exige sistemas de aprendizagem mais dinâmicos, capazes de evoluir à medida que o trabalho, as funções e as tecnologias mudam. A Cognizant Skillspring foi criada especificamente para acompanhar o ritmo e a complexidade do momento atual, permitindo a transformação contínua de talentos no fluxo de trabalho", afirmou Kathy Diaz, diretora de Recursos Humanos da Cognizant. "Como desenvolvedora de IA, a Cognizant se concentra em transformar o investimento em inteligência artificial em resultados concretos para nossos clientes. A Cognizant Skillspring reduz o tempo necessário para a aquisição de competências e promove o alinhamento entre os investimentos em capacitação e as prioridades comerciais, ajudando a garantir que a equipe de trabalho se mantenha preparada à medida que as funções e as tecnologias continuam a evoluir dinamicamente.

A Cognizant Skillspring também está disponível para universidades, faculdades, parceiros comunitários e de desenvolvimento profissional, reforçando o compromisso da Cognizant em criar caminhos para que pessoas de todas as origens possam prosperar na era da IA. Essa iniciativa se baseia nos investimentos contínuos da empresa em capacitação e preparação profissional, incluindo Synapse, o programa global de aperfeiçoamento profissional da Cognizant, e o compromisso assumido pela empresa com a Casa Branca de investir na juventude americana e na formação em IA.

"Como todas as instituições de ensino, a The Marcy Lab School precisa evoluir para acompanhar o ritmo das mudanças na economia e preparar nossos alunos para um mercado de trabalho em rápida transformação", afirmou Reuben Ogbonna II, diretor executivo da The Marcy Lab School. "Na era da IA, praticamente todos os fluxos de trabalho estão sendo reformulados, e vemos isso como uma oportunidade significativa para fortalecer nossa preparação de jovens adultos para carreiras significativas. "Com o apoio da Cognizant e da plataforma Skillspring, nossos bolsistas desenvolverão competências profissionais mais rapidamente por meio de um aprendizado de alta qualidade, alinhado às funções e aos projetos que assumirão em empresas líderes."

Já utilizada internamente na Cognizant, a Skillspring baseia-se na premiada experiência e nos investimentos da empresa em aprendizagem e desenvolvimento, que constituem uma estrutura para aprimorar as competências de centenas de milhares de funcionários da Cognizant a cada ano.

"Nosso mecanismo de capacitação combina tecnologia avançada com competências digitais e habilidades humanas essenciais, por meio de programas de aprendizagem reconhecidos por seu currículo voltado para o futuro, inovação e impacto mensurável", afirmou Thirumala Arohi, Diretor de Aprendizagem da Cognizant. "A Cognizant Skillspring oferece uma experiência de aprendizagem baseada em IA para empresas, comunidades e ecossistemas acadêmicos, apoiando a transformação da força de trabalho em escala empresarial, além de preparar, em parceria com nossos parceiros, os alunos para funções em alta e requisitos de competências em constante evolução."

Sobre a Cognizant:

A Cognizant (NASDAQ: CTSH) é uma empresa especializada na criação de soluções de IA e prestadora de serviços de tecnologia, que estabelece uma ponte entre o investimento em IA e o valor empresarial por meio do desenvolvimento de soluções completas de IA para nossos clientes. Nossa profunda experiência no setor, em processos e em engenharia nos permite incorporar o contexto único de uma organização em sistemas de tecnologia que amplificam o potencial humano, geram retornos tangíveis e mantêm as empresas globais à frente em um mundo em rápida mudança. Veja como em www.cognizant.com ou @cognizant.

Para mais informações, entre em contato:

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Nome: Bill Abelson

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Europa/APAC

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Índia

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FONTE Cognizant Technology Solutions Corporation