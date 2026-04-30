Cognizant acquiert Astreya et renforce ses capacités de services gérés à grande échelle et basés sur l'IA

L'acquisition renforce l'ensemble technologique AI builder de Cognizant en y ajoutant des capacités d'exploitation de l'IA de niveau production





Astreya, spécialiste des services d'infrastructure d'IA et de centre de données avec une expertise approfondie en matière de centre de données et de services de lieu de travail gérés, rejoint Cognizant alors que la plus grande vague de constructions d'infrastructure de centre de données de l'histoire est en cours

TEANECK, New Jersey, 30 avril 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq : CTSH) a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour l'acquisition d'Astreya, un fournisseur mondial de services et solutions IT managés, « platform-led » et résolument axé sur l'IA, dont le siège est situé à San José (Californie), pour un montant non divulgué. La transaction devrait faire progresser la transformation de Cognizant en tant que constructeur d'IA et étendre considérablement ses capacités de base de l'infrastructure d'IA en exploitant les vastes capacités de services gérés d'Astreya pour les clients d'entreprise à l'échelle.

Fondée en 2001 et opérant dans plus de trente‑cinq pays, Astreya apporte un historique de 25 ans en tant que partenaire de confiance des plus grandes entreprises technologiques mondiales, incluant des relations de services managés de long terme, fondées sur les résultats, avec six des « Magnificent Seven » hyperscalers. « Sa plateforme propriétaire AI OpsHub — comprenant des modules d'évaluation de préparation, d'intelligence des signaux, d'analytique et d'automatisation agentique — ainsi que son Tech Innovation Office devraient enrichir le vivier de talents en IA de Cognizant et renforcer ses capacités de déploiement d'IA de niveau production, transformant le potentiel large de l'IA en résultats métier concrets et en plateformes prêtes pour l'entreprise, adaptées au contexte spécifique de chaque client. Combinée à la stratégie d'infrastructure IA hybrid-by-design de Cognizant, l'expertise différenciée d'Astreya dans la conception, la construction et la gestion d'infrastructures IA sur l'ensemble de la chaîne de valeur devrait contribuer à soutenir et accélérer la transformation des clients. Les solutions d'IA personnalisées d'Astreya et ses partenariats avec l'écosystème, ancrés dans Google Cloud Platform et ServiceNow, deviendront des forces majeures au sein de l'infrastructure mondiale de Cognizant.

« Entre 2025 et 2030, l'infrastructure des centres de données d'IA devrait représenter 6,7 billions de dollars et remodeler le paysage technologique mondial, avec une capacité mondiale qui devrait doubler en cinq ans. Rien qu'en 2026, les dépenses des cinq plus grands hyperscalers devraient atteindre presque 700 milliards de dollars en infrastructures. En acquérant Astreya et sa panoplie propriétaire d'outils d'IA ainsi que sa plateforme d'infrastructure de niveau production — complémentaire de la pile AI builder de Cognizant — nous serons encore mieux positionnés pour aider nos clients à architecturer leurs systèmes d'IA platform‑led et à les opérationnaliser à grande échelle », a déclaré Ravi Kumar S., PDG de Cognizant.

Surya Gummadi, président de Cognizant Americas, a ajouté : « L'investissement dans les centres de données d'IA est un aspect critique pour la croissance future de l'économie et de l'emploi, en particulier aux États-Unis, où l'on estime que les centres de données et les activités d'investissement de haute technologie connexes représenteront 80 % de la croissance de la demande intérieure privée au cours du premier semestre 2025 tandis que les dépenses d'investissement dans les hyperscalers approchent maintenant 400 milliards de dollars par an, chaque emploi direct dans les centres de données soutenant plus de six emplois dans d'autres secteurs de l'économie. Un développement efficace et crédible de l'infrastructure de l'IA, y compris des centres de données, nécessite un contexte approfondi et l'expertise d'un constructeur d'IA. Nous prévoyons que l'acquisition d'Astreya élargira de manière significative les capacités d'infrastructure IA de Cognizant et renforcera nos puissantes relations hyperscalaires avec les "Magnificent Seven". »

L'AI OpsHub d'Astreya — avec ses modules d'évaluation de préparation, d'intelligence des signaux, d'analytique et d'automatisation agentique — offre à Cognizant un moteur opérationnel prêt à l'emploi générant déjà des résultats mesurables. En plus du bureau d'innovation technologique, les solutions d'IA personnalisées d'Astreya, ses capacités étendues en matière de services gérés et ses partenariats avec l'écosystème, notamment Google Cloud Platform et ServiceNow, deviendront des forces majeures au sein de l'infrastructure de livraison mondiale de Cognizant.

« Astreya a redéfini ce que signifie être un partenaire de confiance à l'ère de l'IA, en intégrant l'intelligence dans chaque solution, sans perdre le lien humain qui permet d'obtenir de vrais résultats. Rejoindre Cognizant est l'étape suivante logique pour l'équipe mondiale d'Astreya et, surtout, pour les clients qui nous ont fait confiance pour opérer leurs environnements technologiques les plus critiques. Nous avons passé ces dernières années à investir délibérément et de façon disciplinée dans l'IA : création de plates-formes, formation de spécialistes et examen exhaustif des modalités de prestation des services gérés. Nous sommes impatients de nous lancer dans l'ère de l'infrastructure de l'IA avec Cognizant » a déclaré Romil Bahl, président et directeur général d'Astreya.

L'acquisition accélère directement la transition de Cognizant vers un rôle d'AI builder, dans lequel l'entreprise aide les organisations à combler l'écart entre les investissements en infrastructures d'IA et la création de valeur métier, en opérationnalisant et en déployant des talents interdisciplinaires capables de faire fonctionner des systèmes d'IA à grande échelle. Astreya est un prestataire de services gérés opérationnels déjà présent dans des environnements exploités par six des hyperscalers, gérant l'infrastructure des centres de données, les environnements de laboratoire d'IA, les réseaux d'entreprise et la technologie du lieu de travail à l'échelle de l'hyperscaler, avec près d'une décennie consécutive de prestation de services gérés axés sur les résultats.

Pour les clients existants de Cognizant, l'acquisition devrait fournir des capacités d'opérations d'IA établies - accélérateurs, IP de plateforme et talents renforcés par l'hyperscaler - qui peuvent être déployées immédiatement. Pour les clients actuels d'Astreya, l'envergure mondiale et l'étendue sectorielle de Cognizant devraient permettre de libérer une capacité de service nettement accrue et d'accélérer la commercialisation des capacités émergentes d'Enterprise AI Ops, à un rythme impossible à atteindre pour un fournisseur de services managés opérant seul.

L'acquisition devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2026, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires requises et d'autres conditions de clôture. Les clauses financières n'ont pas été divulguées.

À propos de Cognizant :

Cognizant (NASDAQ : CTSH) est un développeur en IA et un fournisseur de services technologiques qui établit une passerelle entre l'investissement en IA et la valeur d'entreprise en mettant au point des solutions d'IA complètes pour nos clients. Notre expertise approfondie du secteur, des procédés et de l'ingénierie nous permet d'intégrer le contexte unique d'une organisation à des systèmes technologiques qui exploitent pleinement le potentiel humain, génèrent des bénéfices tangibles et maintiennent les entreprises internationales au premier plan dans un monde en constante évolution. Pour en savoir plus, consultez le site www.cognizant.com ou @cognizant.

À propos d'Astreya :

Astreya est un fournisseur mondial de services informatiques gérés qui aide les entreprises à concevoir, déployer et gérer des environnements technologiques complexes. Nous proposons des solutions de bout en bout dans les domaines du nuage hybride, des centres de données, de l'infrastructure de réseau et de l'espace de travail numérique. L'automatisation intelligente et l'IA sont au cœur de tout ce que nous construisons pour favoriser l'efficacité, accélérer la prestation de services et éliminer les obstacles à la croissance de nos clients.

Conseillers

Mayer Brown a été le conseiller juridique de Cognizant. J.P. Morgan Securities LLC a agi en tant que conseiller financier exclusif et Latham & Watkins et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ont agi en tant que conseillers juridiques d'Astreya.

Pour en savoir plus, veuillez contacter :

Tyler Scott SVP, Relations avec les investisseurs : [email protected]

Jeff DeMarrais premier vice-président, responsable de la communication : [email protected]

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui peuvent constituer des déclarations prospectives conformément aux dispositions de règle refuge de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, dont l'exactitude est nécessairement sujette à des risques, des incertitudes et des hypothèses concernant des événements futurs qui pourraient s'avérer inexacts. Ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, des déclarations prospectives explicites ou implicites concernant les activités d'Astreya, y compris la croissance attendue ; les avantages prévus de la transaction proposée, y compris les avantages prévus liés aux synergies, aux nouvelles opportunités commerciales et à la croissance ; le calendrier prévu pour la clôture de la transaction ; les plans, objectifs, attentes et intentions de la société combinée ; les investissements prévus dans les centres de données IA ; les dépenses d'investissement prévues pour les hyperscalers ; et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés ne constituent ni des promesses ni des garanties, mais sont soumis à divers risques et incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle, et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces énoncés prospectifs. Les investisseurs actuels et éventuels sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent document. Les facteurs susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ceux exprimés ou suggérés comprennent le risque que les avantages escomptés de la transaction ne se réalisent pas entièrement ou prennent plus de temps que prévu à se réaliser ; la perturbation des activités des parties à la suite de l'annonce et de l'attente de la transaction ; la capacité d'obtenir les approbations requises de la transaction dans les délais prévus, ou du tout, et le risque que ces approbations entraînent l'imposition de conditions qui pourraient nous affecter négativement après la clôture de la transaction ou affecter négativement les avantages escomptés de la transaction ; le risque de réputation et la réaction des clients, fournisseurs, employés ou autres partenaires commerciaux de chaque société à l'égard de la transaction ; le non-respect des conditions de clôture prévues dans l'accord de transaction, ou tout retard inattendu dans la clôture de la transaction ou la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance susceptible de donner lieu à la résiliation de l'accord de transaction ; la possibilité que la transaction soit plus coûteuse à réaliser que prévu, y compris en raison de facteurs ou d'événements inattendus ; les risques liés à la gestion et à la surveillance des activités et des opérations élargies de Cognizant après la transaction ; le risque que la combinaison des activités et des opérations d'Astreya avec Cognizant soit plus coûteuse ou difficile que prévu, ou que nous ne soyons pas en mesure d'intégrer avec succès les activités d'Astreya avec les nôtres, y compris en raison de facteurs ou d'événements inattendus ; et les conditions générales concurrentielles, économiques, politiques et de marché et d'autres facteurs qui peuvent affecter nos résultats futurs ou ceux d'Astreya, y compris les conditions économiques générales, la nature concurrentielle et en évolution rapide des marchés sur lesquels nous sommes en concurrence, le marché concurrentiel des talents et son impact sur le recrutement et la rétention des employés, notre capacité à utiliser avec succès les technologies basées sur l'IA, les risques juridiques, financiers et de réputation résultant de cyberattaques, les changements dans l'environnement réglementaire, y compris en ce qui concerne l'immigration et les impôts. D'autres facteurs susceptibles d'influencer les résultats futurs sont abordés dans notre dernier rapport annuel sur le formulaire 10-K et dans d'autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Cognizant ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi sur les valeurs mobilières en vigueur l'exige.

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