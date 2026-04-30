Cognizant neemt Astreya over en versterkt daarmee zijn AI-gedreven managed services-capaciteiten op schaal

De overname breidt de AI-buildertechnologiestack van Cognizant uit met productieklare AI-operatiecapaciteiten.

Astreya, een specialist in AI-infrastructuur en datacenterservices met diepgaande expertise in datacenters en beheerde werkplekdiensten, zal zich aansluiten bij Cognizant op een moment dat de grootste uitbouw van datacenterinfrastructuur in de geschiedenis plaatsvindt.

TEANECK, N.J., 30 april 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) heeft vandaag aangekondigd dat het een definitieve overeenkomst heeft gesloten om Astreya over te nemen, een toonaangevende, platformgedreven wereldwijde aanbieder van AI-gestuurde beheerde IT-diensten en oplossingen met hoofdkantoor in San Jose (Californië, VS) voor een niet bekendgemaakt bedrag. De transactie zal naar verwachting de transformatie van Cognizant tot AI-builder versnellen en zijn capaciteiten op het gebied van AI-infrastructuur aanzienlijk uitbreiden door gebruik te maken van de uitgebreide capaciteiten voor managed services van Astreya voor enterpriseklanten op schaal.

Astreya, opgericht in 2001 en actief in meer dan vijfendertig landen, heeft 25 jaar ervaring als vertrouwde partner van 's werelds grootste technologiebedrijven, waaronder langlopende, resultaatgerichte managed services-relaties met zes van de 'Magnificent Seven'-hyperscalers. Het eigen AI OpsHub-platform, met modules voor gereedheidsanalyse, signaalanalyse, analytics en agentische automatisering, evenals het Tech Innovation Office, zullen naar verwachting de AI-talentpool van Cognizant verdiepen en de productieklare AI-leveringscapaciteiten versterken, door het brede potentieel van AI te vertalen naar concrete bedrijfsresultaten en bedrijfsklare platformen die zijn afgestemd op de specifieke context van individuele klanten. In combinatie met de 'hybrid-by-design'-AI-infrastructuurstrategie van Cognizant zal de onderscheidende expertise van Astreya in het ontwerpen, bouwen en beheren van AI-infrastructuur over de volledige waardeketen naar verwachting bijdragen aan het ondersteunen en versnellen van de transformatietrajecten van klanten. De op maat gemaakte AI-oplossingen voor klanten van Astreya en het ecosysteem van partners, met Google Cloud Platform en ServiceNow als ankerpunten, zullen belangrijke onderdelen worden van de wereldwijde dienstverleningsinfrastructuur van Cognizant.

"Tussen 2025 en 2030 wordt een uitbouw van AI-datacenterinfrastructuur ter waarde van 6,7 biljoen dollar verwacht, die momenteel het wereldwijde technologielandschap hertekent, waarbij de wereldwijde capaciteit naar verwachting binnen vijf jaar zal verdubbelen. De vijf grootste hyperscalers zullen naar verwachting alleen al in 2026 bijna 700 miljard dollar investeren in infrastructuur. Door Astreya over te nemen en gebruik te maken van de eigen AI-tooling en het productieklare infrastructuurplatform, dat complementair is aan de AI-builderstack van Cognizant, zullen we nog beter gepositioneerd zijn om klanten te helpen bij het ontwerpen van hun platformgedreven AI-systemen en deze op schaal operationeel te maken", aldus Ravi Kumar S., CEO van Cognizant.

Surya Gummadi, President van Cognizant Americas, voegde toe: "Investeringen in AI-datacenterinfrastructuur vormen een cruciale factor voor toekomstige economische groei en werkgelegenheid, met name in de Verenigde Staten, waar datacenters en gerelateerde hightechinvesteringsactiviteiten naar schatting goed waren voor 80% van de groei in de particuliere binnenlandse vraag in de eerste helft van 2025, en de kapitaaluitgaven van hyperscalers inmiddels bijna 400 miljard dollar per jaar bedragen, waarbij elke directe baan in een datacenter meer dan zes banen elders in de economie ondersteunt. Het effectief en geloofwaardig opschalen van AI-infrastructuur, waaronder datacenters, vereist diepgaande context en expertise als AI-builder. We verwachten dat de overname van Astreya de AI-infrastructuurcapaciteiten van Cognizant aanzienlijk zal uitbreiden en onze sterke relaties met de 'Magnificent Seven'-hyperscalers zal versterken."

Het AI OpsHub-platform van Astreya, met modules voor gereedheidsanalyse, signaalanalyse, data-analyse en agentische automatisering, biedt Cognizant een kant-en-klare operationele engine die al meetbare resultaten oplevert. Naast het Tech Innovation Office zullen de op maat gemaakte AI-oplossingen voor klanten van Astreya, de uitgebreide capaciteiten van managed services en het ecosysteem van partners, met Google Cloud Platform en ServiceNow als ankerpunten, belangrijke onderdelen worden van de wereldwijde dienstverleningsinfrastructuur van Cognizant.

"Astreya heeft opnieuw gedefinieerd wat het betekent om een vertrouwde partner te zijn in het AI-tijdperk, door intelligentie in elke oplossing te integreren zonder de menselijke connectie te verliezen die echte resultaten mogelijk maakt. De aansluiting bij Cognizant vormt het logische volgende hoofdstuk voor het wereldwijde team van Astreya en, belangrijker nog, voor de klanten die ons hebben vertrouwd om hun meest kritieke technologische omgevingen te beheren. In de afgelopen jaren hebben we doelgericht en gedisciplineerd geïnvesteerd in AI: we hebben platformen gebouwd, specialisten opgeleid en de manier waarop managed services worden geleverd fundamenteel herontworpen. "We kijken ernaar uit om samen met Cognizant het AI-infrastructuurtijdperk actief vorm te geven", aldus Romil Bahl, President en CEO van Astreya.

De overname versnelt rechtstreeks de transitie van Cognizant naar een AI-builder, waarbij het bedrijf ondernemingen helpt de kloof te overbruggen tussen investeringen in AI-infrastructuur en bedrijfswaarde door interdisciplinair talent in te zetten en te operationaliseren dat in staat is AI-systemen op schaal te beheren en uit te rollen. Astreya is een operationele aanbieder van managed services die al diensten levert binnen omgevingen die worden beheerd door zes hyperscalers, en die datacenterinfrastructuur, AI-labomgevingen, bedrijfsnetwerken en werkplektechnologie op hyperscalerschaal beheert, met bijna een decennium aan opeenvolgende, resultaatgerichte levering van managed services.

Voor de bestaande klanten van Cognizant zal de overname naar verwachting bewezen AI-operatiecapaciteiten opleveren, zoals accelerators, platform-IP en door hyperscalers gehard talent, die onmiddellijk kunnen worden ingezet. Voor de bestaande klanten van Astreya zal de wereldwijde schaal en sectorbrede expertise van Cognizant naar verwachting leiden tot een aanzienlijke uitbreiding van de servicecapaciteit en de commercialisering van opkomende Enterprise AI Ops-capaciteiten versnellen, in een tempo dat als zelfstandige aanbieder van managed services niet haalbaar zou zijn.

De overname zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2026 worden afgerond, onder voorbehoud van de ontvangst van de vereiste regelgevende goedkeuringen en andere gebruikelijke afrondingsvoorwaarden. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

Over Cognizant:

Cognizant (NASDAQ: CTSH) is een AI-builder en leverancier van technologische diensten die de brug bouwt tussen AI-investeringen en bedrijfswaarde door full-stack AI-oplossingen voor onze klanten te bouwen. Onze diepgaande sector-, proces- en technische expertise stelt ons in staat om de unieke context van een organisatie te integreren in technologische systemen die het menselijk potentieel versterken, tastbare rendementen realiseren en wereldwijde ondernemingen voorop houden in een snel veranderende wereld. Zie hoe op www.cognizant.com of @cognizant.

Over Astreya:

Astreya is een wereldwijde leverancier van provided IT-services waarmee ondernemingen complexe technologische omgevingen kunnen ontwerpen, implementeren en beheren. We leveren end-to-end oplossingen voor hybride clouds, datacenters, netwerkinfrastructuur en de digitale werkplek. Intelligente automatisering en AI zijn geïntegreerd in alles wat we bouwen om efficiëntie te stimuleren, de dienstverlening te versnellen en barrières voor groei voor onze klanten weg te nemen.

Adviseurs

Mayer Brown trad op als juridisch adviseur van Cognizant. J.P. Morgan Securities LLC trad op als exclusief financieel adviseur en Latham & Watkins en Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP traden op als juridisch adviseur voor Astreya.

Neem voor meer informatie contact op met:

Tyler Scott SVP, Investor Relations: [email protected]

Jeff DeMarrais SVP, Chief Communications Officer: [email protected]

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen die kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte verklaringen op grond van de Safe Harbor-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, waarvan de nauwkeurigheid noodzakelijkerwijs afhankelijk is van risico's, onzekerheden en veronderstellingen met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen die mogelijk niet juist blijken te zijn. Deze verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot uitdrukkelijke of impliciete toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot de activiteiten van Astreya, waaronder de verwachte groei; de verwachte voordelen van de voorgestelde transactie, met inbegrip van voordelen op het gebied van synergieën, nieuwe zakelijke kansen en groei; de verwachte timing van de afronding van de transactie; de plannen, doelstellingen, verwachtingen en intenties van de gecombineerde onderneming; de geraamde investeringen in AI-datacenterinfrastructuur; de verwachte kapitaaluitgaven van hyperscalers; en andere verklaringen die geen historische feiten zijn. Deze verklaringen vormen noch toezeggingen noch garanties, maar zijn onderhevig aan diverse risico's en onzekerheden, waarvan vele buiten onze controle liggen, waardoor de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen afwijken van de resultaten zoals voorzien in deze toekomstgerichte verklaringen. Bestaande en toekomstige investeerders worden gewaarschuwd om niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen, die alleen gelden op de datum van dit document. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de uitdrukkelijk of impliciet vermelde resultaten, omvatten onder meer: het risico dat de verwachte voordelen van de transactie niet volledig worden gerealiseerd of langer op zich laten wachten dan verwacht; verstoringen van de bedrijfsactiviteiten van de partijen als gevolg van de aankondiging en de looptijd van de transactie; het vermogen om de vereiste goedkeuringen voor de transactie te verkrijgen binnen de verwachte termijn, of überhaupt, en het risico dat dergelijke goedkeuringen gepaard gaan met voorwaarden die na de afronding van de transactie een nadelige impact kunnen hebben op ons of op de verwachte voordelen van de transactie; reputatierisico en de reactie van klanten, leveranciers, werknemers of andere zakenpartners van elk van de bedrijven op de transactie; het niet vervullen van de voorwaarden voor afronding in de transactieovereenkomst, of een onverwachte vertraging bij de afronding van de transactie of het optreden van gebeurtenissen, veranderingen of andere omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot beëindiging van de transactieovereenkomst; de mogelijkheid dat de transactie duurder uitvalt dan verwacht, onder meer als gevolg van onverwachte factoren of gebeurtenissen; risico's met betrekking tot het beheer en toezicht op de uitgebreide bedrijfsactiviteiten van Cognizant na de transactie; het risico dat de integratie van de bedrijfsactiviteiten van Astreya in Cognizant duurder of moeilijker blijkt dan verwacht, of dat wij er anderszins niet in slagen de activiteiten van Astreya succesvol te integreren met onze eigen activiteiten, onder meer als gevolg van onverwachte factoren of gebeurtenissen; en algemene concurrentiële, economische, politieke en marktomstandigheden en andere factoren die onze toekomstige resultaten of die van Astreya kunnen beïnvloeden, waaronder algemene economische omstandigheden, de competitieve en snel veranderende aard van de markten waarin wij actief zijn, de competitieve arbeidsmarkt en de impact daarvan op het aantrekken en behouden van personeel, ons vermogen om AI-gebaseerde technologieën succesvol toe te passen, juridische, reputatie- en financiële risico's als gevolg van cyberaanvallen, en veranderingen in het regelgevingsklimaat, onder meer met betrekking tot immigratie en belastingen. Aanvullende factoren die toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden, worden besproken in ons meest recente jaarverslag op Form 10-K en in andere indieningen bij de Securities and Exchange Commission. Cognizant neemt geen enkele verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij dit vereist is onder de toepasselijke effectenwetgeving.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1794711/5943571/Cognizant_Logo_V1.jpg