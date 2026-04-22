Cognizant e OpenAI, Parceiras vão Remodelar Engenharia de Software Empresarial com Codex

Reconhecida pela OpenAI por seus recursos de desenvolvimento de IA, a Cognizant está implementando o Codex em toda a sua organização global de engenharia de software e trabalhando em parceria com a OpenAI para levar o desenvolvimento baseado em Codex a clientes de diversos setores.

TEANECK, Nova Jersey, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Cognizant (NASDAQ: CTSH) anunciou sua inclusão em um seleto grupo de parceiros escolhidos pela OpenAI para ampliar o impacto do Codex entre clientes corporativos ao redor do mundo. A Cognizant está incorporando o Codex diretamente em seus fluxos de trabalho de engenharia em todo o seu Grupo de Engenharia de Software, com o objetivo de torná-lo um recurso padronizado na forma como a empresa desenvolve e entrega software.

A OpenAI está trabalhando com um grupo de integradores de sistemas de renome mundial, selecionados por sua capacidade de implementar e escalar o Codex em ambientes corporativos complexos, bem como de fornecer aos clientes os serviços possibilitados por esses recursos. A escolha da Cognizant se deve ao seu histórico como desenvolvedora de IA: projetando, implantando e operando sistemas baseados em IA em escala empresarial, em diversos setores e em suas próprias operações.

"As melhores organizações de engenharia da próxima década não serão definidas pelo número de engenheiros em seus quadros, mas pela eficácia com que o julgamento humano e a capacidade da IA atuam de forma integrada", afirmou Rajesh Varrier, presidente de Operações e presidente do conselho e diretor executivo da Cognizant Índia. "Estamos integrando o Codex como um parceiro no dia a dia de trabalho dos nossos engenheiros – cuidando da geração de código, refatoração, testes e documentação – para que nossas equipes possam aplicar o julgamento humano aonde for mais necessário. A OpenAI traz inteligência de ponta. A Cognizant oferece escala empresarial, profundo conhecimento do setor e o rigor de governança que o setor exige."

Os engenheiros da Cognizant já estão utilizando o Codex em todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software nos projetos com os clientes, incluindo o desenvolvimento de modelos de IA e aprendizado de máquina, refatoração de código, desenvolvimento de soluções autônomas e modernização de sistemas legados. Essas implementações demonstram como o Codex pode ajudar a acelerar os ciclos de entrega, contribuir para melhorar a qualidade do código e ajudar a reduzir os custos e os riscos de programas de modernização em grande escala, incluindo o tipo de trabalho de transformação de sistemas legados que, historicamente, tem ficado estagnado por anos devido à complexidade, aos riscos regulatórios e à dependência de conhecimento implícito.

"O Codex está se tornando um poderoso ambiente de trabalho para o gerenciamento de agentes em fluxos de trabalho de desenvolvimento de software e de negócios. À medida que as empresas agem rapidamente para colocar o Codex em prática, estamos trabalhando com importantes parceiros, como a Cognizant, para ajudar mais organizações a passar da fase inicial de uso para uma implantação replicável", afirmou Denise Dresser, diretora de receitas da OpenAI. "A profunda experiência da Cognizant na transformação de software em grande escala permite que as empresas adotem o Codex em áreas como modernização de código legado, automação de revisão de código, detecção de vulnerabilidades e desenvolvimento de aplicativos, ao mesmo tempo em que amplia seu impacto sobre os sistemas e fluxos de trabalho onde o trabalho intelectual é realizado. Trabalharemos juntos para levar o Codex a organizações do mundo inteiro."

A parceria incorpora os recursos do Codex da OpenAI ao conjunto de ferramentas de desenvolvimento de IA da Cognizant, que abrange as principais plataformas de IA e hiperescaladores. A estratégia de desenvolvimento de IA da Cognizant baseia-se no princípio de que, para preencher a lacuna entre o investimento em IA e os resultados comerciais, não basta apenas ter acesso a modelos de ponta; é necessário considerar o contexto empresarial, a integração dos fluxos de trabalho e a atribuição de responsabilidades pela entrega e integração operacional em ambiente de produção.

Por meio dessa parceria, a Cognizant e a OpenAI pretendem trabalhar em conjunto para oferecer aos clientes de diversos setores recursos de engenharia, modernização e conformidade de segurança baseados em IA, com foco na redução da complexidade, na aceleração da entrega e na criação do rigor de governança necessário para a adoção em escala empresarial.

Sobre a Cognizant

A Cognizant (NASDAQ: CTSH) é uma construtora de IA e fornecedora de serviços de tecnologia, construindo a ponte entre investimento em IA e valor empresarial ao desenvolver soluções completas de IA para seus clientes. Nossa profunda experiência no setor, em processos e em engenharia nos permite incorporar o contexto único de uma organização em sistemas de tecnologia que amplificam o potencial humano, geram retornos tangíveis e mantêm as empresas globais à frente em um mundo em rápida mudança. Veja como em www.cognizant.com ou @cognizant.

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FONTE Cognizant Technology Solutions