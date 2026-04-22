Cognizant y OpenAI forman alianza para transformar la ingeniería de software empresarial con Codex

Reconocida por OpenAI por sus capacidades de creación de IA, Cognizant está incorporando Codex en toda su organización mundial de ingeniería de software y trabajando con OpenAI para llevar el desarrollo impulsado por Codex a clientes de varios sectores.

TEANECK, Nueva Jersey, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) anunció que ha sido seleccionada para formar parte de un grupo selecto de socios elegidos por OpenAI con el fin de ampliar el impacto de Codex entre clientes empresariales de todo el mundo. Cognizant está integrando Codex directamente en los flujos de trabajo de ingeniería de todo su Grupo de Ingeniería de Software, con el objetivo de convertirlo en una función estándar en el proceso de desarrollo y entrega de software en Cognizant.

OpenAI está colaborando con un grupo de integradores de sistemas líderes a nivel mundial, seleccionados por su capacidad para implementar y escalar Codex en entornos empresariales complejos, así como para ofrecer a los clientes los servicios que estas funciones hacen posibles. La elección de Cognizant refleja su trayectoria como desarrollador de IA: el diseño, la implementación y la gestión de sistemas basados en IA a escala empresarial, en diversos sectores y en sus propias operaciones.

"Las mejores organizaciones de ingeniería de la próxima década no se definirán por la cantidad de ingenieros que tengan, sino por la eficacia con la que el criterio humano y la capacidad de la IA trabajen en conjunto", afirmó Rajesh Varrier, presidente de Operaciones y presidente y director general de Cognizant India. "Estamos integrando a Codex como socio en la forma de trabajar de nuestros ingenieros, encargándose de la generación de código, la refactorización, las pruebas y la documentación, para que nuestros equipos puedan aplicar el criterio humano donde más se necesita. OpenAI aporta inteligencia de vanguardia. Cognizant aporta escala empresarial, una profunda experiencia en el sector y el rigor de gobernanza que el sector exige".

Los ingenieros de Cognizant ya están aplicando Codex en todo el ciclo de vida del desarrollo de software en los proyectos con los clientes, incluido el desarrollo de modelos de IA y aprendizaje automático, la refactorización de código, el desarrollo de soluciones basadas en agentes y la modernización de sistemas antiguos. Estas implementaciones demuestran la capacidad de Codex para ayudar a acelerar los ciclos de entrega, contribuir a mejorar la calidad del código y ayudar a reducir el costo y el riesgo de los programas de modernización a gran escala, incluido el tipo de trabajo de transformación de sistemas heredados que históricamente se ha estancado durante años debido a la complejidad, el riesgo regulatorio y las dependencias de conocimiento tácito.

"Codex se está convirtiendo en un potente espacio de trabajo para gestionar agentes en los flujos de trabajo de desarrollo de software y empresariales. A medida que las empresas se apresuran en implementar Codex, colaboramos con socios líderes como Cognizant para ayudar a más organizaciones a pasar del uso inicial a una implementación sistemática", afirmó Denise Dresser, directora de ingresos de OpenAI. "La amplia experiencia de Cognizant en la transformación de software a gran escala permite a las empresas implementar Codex en áreas como la modernización de códigos antiguos, la automatización de la revisión de códigos, la detección de vulnerabilidades y el desarrollo de aplicaciones, a la vez que amplía su impacto a los sistemas y flujos de trabajo donde se realiza el trabajo intelectual. Trabajaremos juntos para llevar Codex a organizaciones de todo el mundo".

Esta alianza incorpora las funciones de Codex de OpenAI a la plataforma de desarrollo de IA de Cognizant, que abarca las principales plataformas de IA y los proveedores de servicios en la nube a gran escala. La estrategia de desarrollo de IA de Cognizant se basa en el principio de que, para cerrar la brecha entre la inversión en IA y los resultados empresariales, no basta con tener acceso a modelos de vanguardia, se requiere el contexto empresarial, la integración de los flujos de trabajo y la responsabilidad en la entrega y la integración operativa en producción.

Mediante esta alianza, Cognizant y OpenAI pretenden colaborar para ofrecer a clientes de varios sectores capacidades de ingeniería, modernización y cumplimiento de seguridad impulsadas por IA, con el objetivo de reducir la complejidad, acelerar la entrega y crear el rigor de gobernanza necesario para una adopción a escala empresarial.

Acerca de Cognizant

Cognizant (NASDAQ: CTSH) es un desarrollador de IA y proveedor de servicios tecnológicos que conecta la inversión en IA y el valor empresarial mediante la creación de soluciones de IA integrales para nuestros clientes. Nuestra profunda experiencia en el sector, los procesos y la ingeniería nos permite convertir el contexto único de una organización en sistemas tecnológicos que amplían el potencial humano, generan retornos tangibles y mantienen a las empresas a nivel mundial a la vanguardia en un mundo que cambia con rapidez. Vea cómo en www.cognizant.com o @cognizant.

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FUENTE Cognizant Technology Solutions