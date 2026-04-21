Cognizant und OpenAI gehen eine Partnerschaft ein, um die Softwareentwicklung in Unternehmen mit Codex neu zu gestalten

Cognizant, das von OpenAI für seine Kompetenzen im Bereich KI-Entwicklung anerkannt wurde, integriert Codex in seine gesamte globale Softwareentwicklungsorganisation und arbeitet mit OpenAI zusammen, um Kunden aus verschiedenen Branchen eine auf Codex basierende Entwicklung anzubieten.

TEANECK, New Jersey, 21. April 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) gab bekannt, dass es zu einer ausgewählten Gruppe von Partnern gezählt wird, die von OpenAI ausgewählt wurden, um die Wirkung von Codex bei Unternehmenskunden weltweit zu verstärken. Cognizant integriert Codex direkt in die Entwicklungsabläufe seiner gesamten Software Engineering Group, mit dem Ziel, es zu einer standardisierten Funktion für die Entwicklung und Bereitstellung von Software bei Cognizant zu machen.

OpenAI arbeitet mit einer Gruppe weltweit führender Systemintegratoren zusammen, die aufgrund ihrer Fähigkeit ausgewählt wurden, Codex in komplexen Unternehmensumgebungen zu implementieren und zu skalieren sowie die durch diese Funktionen ermöglichten Dienste an Kunden zu liefern. Die Auswahl von Cognizant spiegelt die Erfolgsbilanz des Unternehmens als KI-Entwickler wider: Entwurf, Implementierung und Betrieb von KI-gestützten Systemen im Unternehmensmaßstab, branchenübergreifend und in den eigenen Betriebsabläufen.

„Die besten Engineering-Organisationen des nächsten Jahrzehnts werden sich nicht dadurch auszeichnen, wie viele Ingenieure sie beschäftigen, sondern dadurch, wie effektiv menschliches Urteilsvermögen und KI-Fähigkeiten zusammenwirken", sagte Rajesh Varrier, President – Operations sowie Chairman und Managing Director von Cognizant India. „Wir integrieren Codex als Partner in die Arbeitsweise unserer Ingenieure – bei der Codegenerierung, Refactoring, dem Testen und der Dokumentation –, damit unsere Teams menschliches Urteilsvermögen dort einsetzen können, wo es am dringendsten benötigt wird. OpenAI bringt bahnbrechende Intelligenz mit. Cognizant bringt Unternehmensgröße, fundiertes Branchenwissen und die strenge Governance mit, die die Industrie erfordert."

Die Ingenieure von Cognizant setzen Codex bereits im gesamten Softwareentwicklungszyklus bei Kundenprojekten ein, darunter die Entwicklung von KI- und Machine-Learning-Modellen, Code-Refactoring, die Entwicklung agentischer Lösungen und die Modernisierung von Altsystemen. Diese Einsätze zeigen, wie Codex dazu beitragen kann, Lieferzyklen zu beschleunigen, die Codequalität zu verbessern und die Kosten und Risiken groß angelegter Modernisierungsprogramme zu senken – einschließlich der Art von Legacy-Transformationsprojekten, die in der Vergangenheit aufgrund von Komplexität, regulatorischen Risiken und Abhängigkeiten von implizitem Wissen jahrelang ins Stocken geraten sind.

„Codex entwickelt sich zu einer leistungsstarken Arbeitsumgebung für die Verwaltung von Agenten über Softwareentwicklungs- und Geschäftsabläufe hinweg. Da Unternehmen Codex zügig in Betrieb nehmen, arbeiten wir mit führenden Partnern wie Cognizant zusammen, um mehr Organisationen dabei zu unterstützen, von der ersten Nutzung zu einer wiederholbaren Bereitstellung überzugehen", sagte Denise Dresser, Chief Revenue Officer bei OpenAI. „Die umfassende Expertise von Cognizant bei der groß angelegten Softwaretransformation ermöglicht es Unternehmen, Codex in Bereichen wie der Modernisierung von Legacy-Code, der Automatisierung von Code-Reviews, der Erkennung von Schwachstellen und der Anwendungsentwicklung einzusetzen und gleichzeitig seine Wirkung auf die Systeme und Arbeitsabläufe auszuweiten, in denen Wissensarbeit geleistet wird. Wir werden gemeinsam daran arbeiten, Codex in Organisationen weltweit einzuführen."

Durch die Partnerschaft werden die Codex-Fähigkeiten von OpenAI in den AI-Builder-Stack von Cognizant integriert, der die führenden KI-Plattformen und Hyperscaler abdeckt. Die AI-Builder-Strategie von Cognizant basiert auf dem Grundsatz, dass es zur Schließung der Lücke zwischen KI-Investitionen und Geschäftsergebnissen mehr als nur den Zugang zu innovativen Modellen braucht – es erfordert Unternehmenskontext, Workflow-Integration sowie Verantwortlichkeit für die Bereitstellung und die operative Integration in der Produktion.

Durch diese Partnerschaft wollen Cognizant und OpenAI gemeinsam KI-gestützte Funktionen für Engineering, Modernisierung und Sicherheits-Compliance für Kunden aus verschiedenen Branchen bereitstellen, wobei der Schwerpunkt auf der Reduzierung der Komplexität, der Beschleunigung der Bereitstellung und dem Aufbau der für eine unternehmensweite Einführung erforderlichen Governance-Strenge liegt.

Informationen zu Cognizant

Cognizant (NASDAQ: CTSH ist ein KI-Entwickler und Technologie-Dienstleister, der durch die Entwicklung von Full-Stack-KI-Lösungen für Kunden eine Brücke zwischen KI-Investitionen und Unternehmenswert schlägt. Dank seiner umfassenden Branchen-, Prozess- und Engineering-Expertise ist Cognizant in der Lage, den individuellen Kontext von Unternehmen in Technologiesysteme zu integrieren, die das menschliche Potenzial steigern, greifbare Erträge erzielen und globale Unternehmen in einer sich schnell verändernden Welt an der Spitze halten. Weitere Informationen finden Sie unter www.cognizant.com oder @cognizant.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo_V1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2961353/OpenAI_Logo.jpg