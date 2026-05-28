Travelport, Cognizant e Anthropic colaboram para promover a tecnologia de viagens para a era da IA

Travelport, Cognizant e Anthropic estão construindo um ecossistema de viagens com IA para modernizar a forma como a tecnologia de viagens é desenvolvida, testada e mantida

Juntos, estão fechando a lacuna crítica nas viagens assistidas por IA: conectando sistemas que podem raciocinar e planejar com plataformas que realmente conseguem transacionar

TEANECK, Nova Jersey, 28 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Cognizant (NASDAQ: CTSH) está trabalhando com a Travelport em uma transformação estratégica de IA que implementará o Claude da Anthropic para modernizar a forma como a Travelport desenvolve, testa e mantém softwares em suas plataformas de varejo e distribuição de viagens. A colaboração tem como objetivo acelerar a implantação de inovações assistidas por IA para companhias aéreas, hotéis, empresas de gestão de viagens e agências de viagens online em todo o mundo, ao mesmo tempo em que integra recursos de IA à plataforma da Travelport.

Sistemas de reservas criados para uma era anterior agora se esforçam para acompanhar os novos tempos: os custos de agência têm aumentado à medida que os agentes humanos passam cada vez mais a montar manualmente itinerários complexos, e surgiu uma discrepância entre a forma como os viajantes agora realizam suas pesquisas usando ferramentas de IA e o que as plataformas atuais conseguem interpretar e atender. Essa colaboração abordará esses desafios estruturais por meio de uma infraestrutura inteligente projetada para preencher a lacuna entre a intenção de viagem assistida por IA e uma reserva confirmada.

Para agências de viagens e empresas de gestão de viagens (TMC), a plataforma da Travelport assumirá uma parte maior do trabalho cognitivo que os agentes realizam atualmente de forma manual, incluindo a apresentação mais rápida de opções relevantes, a automatização de trocas e remarcações e a integração de inteligência de interrupções nos fluxos de trabalho. Por exemplo, um agente que atenda a um viajante a negócios poderia sugerir rotas com risco estatisticamente menor de atrasos. Os clientes da Travelport indicam que economizar até mesmo uma hora por agente por dia em uma grande TMC se traduz em milhões de dólares em melhoria anual de produtividade.

Para as agências de viagens on-line, o desafio é estrutural: os viajantes cada vez mais usam ferramentas de IA para planejar viagens, mas os sistemas transacionais não conseguem interpretar a riqueza de suas intenções. A arquitetura baseada em MCP da Travelport permitirá que solicitações conversacionais de viajantes se traduzam diretamente em reservas confirmadas com disponibilidade ao vivo, transformando essa lacuna de capacidade em uma oportunidade comercial real.

"O setor de viagens funciona com uma das infraestruturas tecnológicas mais complexas do mundo, e as empresas que a liderarão são as que agora investem em como essa infraestrutura será construída", declarou Ravi Kumar S, CEO da Cognizant. "Esta colaboração visa proporcionar à Travelport as ferramentas necessárias para operar com maior rapidez e oferecer maior qualidade em grande escala, a fim de enfrentar os desafios de um cenário de distribuição de viagens em constante mudança. É para isso que o modelo AI Builder foi projetado."

"A IA não é uma consideração futura, está acontecendo agora, e as empresas que migrarem mais rápido e de forma mais inteligente definirão a próxima era da tecnologia de viagens", afirmou John Mangelaars, CEO da Travelport. "Colaborar com a Cognizant e a Anthropic nos dá um verdadeiro superpoder de IA. A Anthropic traz os modelos e ferramentas de IA mais capazes; a Cognizant adiciona talento em engenharia e capacidade de desenvolvimento para implantá-los em escala; e o Travelport traz a infraestrutura de viagens e a rede de parceiros que conecta tudo isso ao mundo real da distribuição e reservas.

"A Anthropic também desenvolveu o MCP, o protocolo que permite que agentes de IA interajam diretamente com sistemas e dados externos", acrescentou Mangelaars. "Escolher a organização que inventou esse protocolo foi uma decisão simples. A abordagem deles à segurança, confiabilidade e controlabilidade é tão importante quanto: viajar é um ambiente de alta confiança, onde os dados são sensíveis e as consequências dos erros são reais."

Este não é um piloto limitado. A meta é colaborar com a Cognizant e a Anthropic para transformar a forma como a Travelport desenvolve seus projetos em grande escala. O foco inicial é o Travelport Trip Services, a plataforma que lida com reservas, trocas, reembolsos e serviços, com a camada de interface baseada em MCP acima dela. O trabalho está sendo desenvolvido na plataforma nativa em nuvem da Travelport, com um lançamento importante iminente. As primeiras capacidades voltadas ao cliente devem chegar ao mercado este ano.

"O que a Travelport pretende fazer com a Cognizant reflete como a modernização pode ser em um setor complexo. É na análise de bases de código grandes e complexas que o Claude se destaca — e é exatamente isso que a infraestrutura de viagens exige. Temos orgulho de apoiar a Cognizant como um parceiro confiável para levar o Claude a mais empresas", declarou Rich O'Connell, Chefe de Alianças da Anthropic.

A Cognizant integra o Claude em suas plataformas de engenharia e processos de entrega, incluindo Neuro-san, a biblioteca de código aberto por trás do acelerador de IA multiagente Neuro® da Cognizant. O Claude potencializará o desenvolvimento de código assistido por IA, a criação de testes e as revisões de pull requests. Sua ampla janela de contexto analisa as bases de código do Travelport e destaca a lógica de negócios embutida em larga escala, um dos elementos mais exigentes tecnicamente da modernização empresarial. Juntas, essas funcionalidades devem reduzir significativamente os prazos do ciclo de entrega de software da Travelport.

O trabalho com a Travelport reflete a estratégia AI Builder da Cognizant: trazendo contexto para a indústria, integração de sistemas de ponta a ponta e responsabilidade operacional diária para ajudar as empresas a avançar da experimentação em IA para a produção em escala. A Anthropic é uma parceira nodal dentro do ecossistema global de IA da Cognizant, e esse trabalho amplia a parceria estratégica entre a Cognizant e a Anthropic anunciada em novembro de 2025.

Sobre a Cognizant

A Cognizant (Nasdaq: CTSH) é uma empresa especializada em desenvolvimento de IA e prestadora de serviços de tecnologia, que preenche a lacuna entre o investimento em IA e o valor para a empresa por meio da criação de soluções completas de IA para nossos clientes. Nossa profunda experiência no setor, em processos e em engenharia nos permite incorporar o contexto específico de cada organização em sistemas tecnológicos que ampliam o potencial humano, geram resultados concretos e mantêm as empresas globais à frente em um mundo em rápida evolução. Veja como em www.cognizant.ai ou @cognizant.

Sobre a Travelport

A Travelport é a fornecedora inteligente de infraestrutura de viagens que gerencia reservas para centenas de milhares de fornecedores de viagens ao redor do mundo. Classificado em primeiro lugar entre 160 fornecedores de software de viagem (Pesquisa G2 dezembro de 2025). Com sede em Londres, Reino Unido, a Travelport opera em mais de 165 países. Para mais informações, acesse www.travelport.com.

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FONTE Cognizant Technology Solutions