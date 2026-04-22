Cognizant en OpenAI werken samen om softwareontwikkeling voor ondernemingen te transformeren met Codex

Cognizant, erkend door OpenAI om zijn capaciteiten als AI-ontwikkelaar, integreert Codex in zijn wereldwijde software-engineeringorganisatie en werkt samen met OpenAI om door Codex aangestuurde ontwikkeling beschikbaar te maken voor klanten in uiteenlopende sectoren.

TEANECK, N.J., 22 april 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) heeft aangekondigd dat het is geselecteerd als een van een beperkte groep partners die door OpenAI zijn gekozen om de impact van Codex op ondernemingen wereldwijd op te schalen. Cognizant integreert Codex rechtstreeks in zijn engineeringworkflows binnen de Software Engineering Group, met als doel dit uit te bouwen tot een gestandaardiseerde capaciteit voor de manier waarop Cognizant software ontwikkelt en levert.

OpenAI werkt samen met een groep toonaangevende wereldwijde systeemintegratoren, geselecteerd op basis van hun vermogen om Codex te implementeren en op te schalen binnen complexe ondernemingsomgevingen, en om de door deze mogelijkheden ondersteunde diensten aan klanten te leveren. De selectie van Cognizant weerspiegelt zijn trackrecord als AI-ontwikkelaar: het ontwerpen, implementeren en beheren van AI-gestuurde systemen op schaal voor ondernemingen, in uiteenlopende sectoren en binnen de eigen organisatie.

"De beste engineeringorganisaties van het komende decennium zullen niet worden bepaald door het aantal engineers dat ze hebben, maar door de mate waarin menselijk oordeel en AI-capaciteit als één geheel samenwerken", aldus Rajesh Varrier, President – Operations en Chairman en Managing Director van Cognizant India. "Wij integreren Codex als een partner in de manier waarop onze engineers werken, van codegeneratie en refactoring tot testen en documentatie, zodat onze teams hun menselijk oordeel kunnen inzetten waar dat het meest nodig is." OpenAI levert toonaangevende AI-capaciteit. Cognizant levert oplossingen op schaal voor ondernemingen, diepgaande expertise in de sector en de governance die de sector nodig heeft."

Engineers van Cognizant passen Codex al toe in de softwareontwikkelingscyclus binnen klantprojecten, waaronder de ontwikkeling van AI- en machinelearningmodellen, code-refactoring, de ontwikkeling van agentische oplossingen en de modernisering van legacy-systemen. Deze implementaties tonen aan dat Codex ontwikkelcycli versnelt, de codekwaliteit verbetert en de kosten en risico's van grootschalige moderniseringsprogramma's verlaagt, waaronder complexe legacy-transformaties die historisch gezien vaak jarenlang vertraging oplopen door complexiteit, regelgevingsrisico's en afhankelijkheid van impliciete kennis.

"Codex ontwikkelt zich tot een krachtig platform voor het beheren van agents binnen softwareontwikkeling en bedrijfsprocessen. "Naarmate ondernemingen Codex steeds sneller in gebruik nemen, werken we samen met toonaangevende partners zoals Cognizant om meer organisaties te helpen de stap te zetten van eerste toepassingen naar herhaalbare implementaties", aldus Denise Dresser, Chief Revenue Officer bij OpenAI. "Dankzij de diepgaande expertise van Cognizant in grootschalige softwaretransformatie kunnen organisaties Codex implementeren voor toepassingen zoals de modernisering van legacycode, automatisering van codereviews, detectie van kwetsbaarheden en applicatieontwikkeling, terwijl de impact wordt uitgebreid naar de systemen en workflows waar kenniswerk plaatsvindt. Samen zullen we Codex beschikbaar maken voor organisaties wereldwijd."

De samenwerking voegt de Codex-capaciteiten van OpenAI toe aan de AI-builderstack van Cognizant, die zich uitstrekt over toonaangevende AI-platforms en hyperscaleproviders. De AI-builderstrategie van Cognizant is gebaseerd op het principe dat het overbruggen van de kloof tussen AI-investeringen en bedrijfsresultaten meer vereist dan alleen toegang tot toonaangevende modellen. Dit vraagt om ondernemingscontext, integratie in workflows en verantwoordelijkheid voor levering en operationele integratie in productieomgevingen.

Via deze samenwerking streven Cognizant en OpenAI ernaar om gezamenlijk AI-gestuurde engineering-, moderniserings- en securitycompliancecapaciteiten beschikbaar te maken voor klanten in uiteenlopende sectoren, met een focus op het verminderen van complexiteit, het versnellen van levering en het opbouwen van de governance die nodig is voor adoptie op schaal binnen ondernemingen.

Over Cognizant:

Cognizant (NASDAQ: CTSH) is een AI-bouwer en leverancier van technologische diensten die de brug bouwt tussen AI-investeringen en bedrijfswaarde door full-stack AI-oplossingen voor onze klanten te bouwen. Onze diepgaande sector-, proces- en technische expertise stelt ons in staat om de unieke context van een organisatie te integreren in technologische systemen die het menselijk potentieel versterken, tastbare rendementen realiseren en wereldwijde ondernemingen voorop houden in een snel veranderende wereld. Zie hoe op www.cognizant.com of @cognizant.

Neem voor meer informatie contact op met:

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo_V1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2961353/OpenAI_Logo.jpg