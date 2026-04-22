Cognizant et OpenAI s'associent pour redéfinir l'ingénierie logicielle d'entreprise avec Codex

Reconnu par OpenAI pour ses capacités en matière d'intelligence artificielle, Cognizant intègre Codex dans son organisation mondiale d'ingénierie logicielle et travaille avec OpenAI pour proposer le développement basé sur Codex à ses clients dans tous les secteurs d'activité.

TEANECK, New Jersey, 22 avril 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ : CTSH) a annoncé son introduction dans un groupe restreint de partenaires choisis par OpenAI pour étendre l'impact de Codex aux entreprises clientes du monde entier. Cognizant intègre Codex directement dans ses flux de travail d'ingénierie au sein de son groupe d'ingénierie logicielle, afin d'en faire une capacité standardisée dans ses méthodes de conception et de livraison de logiciels.

OpenAI travaille avec un groupe d'intégrateurs de systèmes mondiaux de premier plan, sélectionnés pour leur capacité à déployer et à développer Codex dans des environnements d'entreprise complexes et à fournir aux clients les prestations rendues possibles par ces capacités. La sélection de Cognizant reflète ses antécédents en tant que bâtisseur d'IA : conception, déploiement et exploitation des systèmes activés par l'IA à l'échelle de l'entreprise, dans tous les secteurs et dans ses propres activités.

« Les meilleures organisations d'ingénierie de la prochaine décennie ne seront pas définies par le nombre d'ingénieurs qu'elles possèdent, mais par l'efficacité avec laquelle le jugement humain et la capacité d'IA fonctionnent ensemble », a déclaré Rajesh Varrier, président - Opérations, et président et directeur général de Cognizant India. « Nous intégrons Codex en tant que partenaire dans les processus de nos ingénieurs - en gérant la génération de code, la refactorisation, les tests et la documentation - afin que nos équipes puissent appliquer le jugement humain là où il est le plus nécessaire. L'OpenAI apporte une intelligence d'avant-garde. Cognizant apporte l'échelle de l'entreprise, une expertise sectorielle approfondie et la rigueur de gouvernance indispensable dans nos activités ».

Les ingénieurs de Cognizant appliquent déjà Codex tout au long du cycle de vie du développement logiciel dans le cadre d'engagements clients, y compris le développement de modèles d'IA et d'apprentissage automatique, la refactorisation de code, le développement de solutions agentiques et la modernisation de systèmes patrimoniaux. Ces déploiements illustrent la capacité de Codex à accélérer les cycles de livraison, à améliorer la qualité du codage et à réduire les coûts et les risques des programmes de modernisation à grande échelle, y compris le type de travail de transformation des systèmes patrimoniaux qui a toujours été bloqué pendant des années en raison de la complexité, du risque réglementaire et de la dépendance vis à vis de connaissances spécifiques.

« Codex est en train de devenir un espace de travail puissant pour la gestion des agents dans le cadre du développement de logiciels et des flux de travail des entreprises. Alors que les entreprises s'empressent de mettre Codex au travail, nous travaillons avec des partenaires de premier plan comme Cognizant pour aider davantage d'organisations à passer d'une utilisation précoce à un déploiement reproductible », a déclaré Denise Dresser, responsable des recettes, OpenAI. « La très grande expertise de Cognizant en matière de transformation logicielle à grande échelle permet aux entreprises de déployer Codex dans des domaines tels que la modernisation des codes existants, l'automatisation de la révision des codes, la détection des vulnérabilités et le développement d'applications, tout en étendant son impact aux systèmes et aux flux de travail dans lesquels le travail de connaissance est effectué. Nous allons travailler ensemble pour apporter le Codex aux organisations du monde entier ».

Le partenariat ajoute les capacités Codex d'OpenAI à la pile de création d'IA de Cognizant, qui couvre les principaux hyperscalers et plateformes d'IA. La stratégie de Cognizant en matière d'IA repose sur le principe que pour combler le fossé entre l'investissement dans l'IA et les résultats commerciaux, il faut plus qu'un accès aux modèles de pointe, il faut un contexte d'entreprise, une intégration des flux de travail et une responsabilité en matière de livraison et d'intégration opérationnelle dans la production.

Grâce à ce partenariat, Cognizant et OpenAI veulent travailler ensemble pour procurer aux clients de tous les secteurs des capacités d'ingénierie, de modernisation et de conformité à la sécurité activées par l'IA, en privilégiant la réduction de la complexité, l'accélération de la livraison et la mise en place de la rigueur de gouvernance nécessaire à l'adoption à l'échelle de l'entreprise.

À propos de Cognizant

Cognizant (NASDAQ : CTSH) est un développeur en IA et un fournisseur de services technologiques qui établit une passerelle entre l'investissement en IA et la valeur d'entreprise en mettant au point des solutions d'IA complètes pour nos clients. Notre expertise approfondie du secteur, des procédés et de l'ingénierie nous permet d'intégrer le contexte unique d'une organisation à des systèmes technologiques qui exploitent pleinement le potentiel humain, génèrent des bénéfices tangibles et maintiennent les entreprises internationales au premier plan dans un monde en constante évolution. Pour en savoir plus, consultez le site www.cognizant.com ou @cognizant.

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