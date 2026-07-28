Cognizant lança uma unidade de IA na região EMEA para ajudar empresas a expandir a adoção de IA agêntica

A unidade fornecerá equipes sob medida que podem ajudar os clientes a construir a ponte entre os projetos-piloto de IA e resultados escalonáveis

LONDRES, 28 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Cognizant (NASDAQ: CTSH) anunciou hoje o lançamento de sua unidade de IA na região EMEA, uma organização exclusiva, criada para ajudar empresas na Europa, no Oriente Médio e na África a transformar as ambições relacionadas à IA em valor empresarial. Alinhada à estratégia de desenvolvimento de IA da Cognizant, a unidade reúne capacidades de consultoria, engenharia e implementação para ajudar os clientes a construir, implantar e executar soluções de IA orientadas a agentes, fundamentadas em seu contexto de negócios, concebidas para suportar resultados mensuráveis e independentes de qualquer plataforma, modelo ou nuvem específica.

Cognizant lança unidade de IA na região EMEA para ajudar empresas a expandir a adoção de IA agêntica. A Cognizant é uma empresa de desenvolvimento de IA www.cognizant.ai

No centro do lançamento está a solução Frontier Deployed Engineering da Cognizant, um modelo de entrega criado para ajudar os clientes a reduzir a lacuna entre a experimentação e o impacto comercial em escala. Inclui três modelos de serviço — Foundation, Accelerate e Transform — que apoiam as organizações desde a estratégia e governança de IA até a implementação em produção e a reinvenção completa dos negócios.

O Foundation ajuda as organizações a estabelecer a estratégia, a governança, as escolhas tecnológicas e os protótipos iniciais necessários para começar sua jornada de IA agêntica. O Accelerate tem como foco identificar, desenvolver e colocar em produção rapidamente casos de uso de alto valor. O Transform apoia uma reinvenção mais ampla por meio de equipes de entrega multiagentes que ajudam a redesenhar e automatizar fluxos de trabalho de ponta a ponta, promovendo a responsabilização pelo desempenho operacional.

A unidade já está prestando suporte a clientes em diferentes estágios de maturidade. A Cognizant está ajudando uma das principais varejistas de moda online da Europa a colocar em produção casos de uso comprovados de IA por meio de um modelo de fábrica de IA que pode reduzir os ciclos de desenvolvimento de meses para dias, ao mesmo tempo que aprimora os fluxos de trabalho com agentes em toda a cadeia de suprimentos, estoque, devoluções, experiência do cliente e proteção de margem. A empresa também está trabalhando com uma líder farmacêutica global para reimaginar as operações de P&D por meio de sistemas multiagentes que abrangem a descoberta de medicamentos, a concepção de ensaios clínicos e a preparação regulatória.

A unidade de IA na região EMEA reflete a abordagem de desenvolvimento de IA da Cognizant, combinando pessoas, plataformas e contexto de negócios para construir sistemas de IA que realizam trabalho real dentro da empresa. Como uma construtora de IA neutra, a Cognizant trabalha com diversas plataformas na nuvem, modelos de IA e ecossistemas de tecnologia, ajudando os clientes a escolher e dimensionar as soluções que melhor se adaptam às suas necessidades operacionais específicas, em vez de pedir que se comprometam com uma única pilha tecnológica ou fornecedor. Suas equipes especializadas ajudam os clientes a passar de projetos-piloto para resultados escalonáveis, ao mesmo tempo que apoiam os esforços dos clientes para atender a requisitos regionais, como soberania de dados, expectativas regulatórias e necessidades operacionais específicas do setor.

"Em toda a região EMEA, muitas organizações estão entusiasmadas com a IA, mas ainda estão tentando descobrir como transformar esse entusiasmo em valor comercial real", afirmou Manoj Mehta, presidente da Cognizant na região EMEA. "A unidade de IA na região EMEA reflete a estratégia de desenvolvimento de IA da Cognizant, reunindo as pessoas, as plataformas e a expertise em engenharia necessárias para levar os clientes dos projetos-piloto à obtenção de resultados positivos. Nossa abordagem é neutra por natureza: trabalhamos em diversas nuvens, modelos e ecossistemas para que os clientes possam criar soluções de IA agênticas que se adaptem aos seus negócios, se integrem às operações e apoiem a responsabilização pelos resultados."

Sobre a Cognizant

Cognizant (NASDAQ: CTSH) é uma empresa de desenvolvimento de IA e provedora de serviços tecnológicos que constrói a ponte entre o investimento em IA e o valor empresarial, criando soluções de IA completas para nossos clientes. Nossa profunda experiência em indústria, processos e engenharia nos permite incorporar o contexto único de uma organização em sistemas tecnológicos que amplificam o potencial humano, geram retornos tangíveis e mantêm as empresas globais à frente em um mundo em constante transformação. Veja como em www.cognizant.ai ou @cognizant.

Para mais informações, entre em contato com:

















EUA Nome: Katrina Cheung Email [email protected]

Europa / APAC Nome: Sarah Douglas Email [email protected]

Índia Nome: Vipin Nair Email [email protected]

FONTE Cognizant Technology Solutions Corporation