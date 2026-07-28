Cognizant lanceert EMEA AI Unit om ondernemingen te helpen de toepassingen van agentische AI op te schalen

De unit biedt doelgerichte teams die klanten helpen de stap te zetten van AI-pilots naar schaalbare bedrijfsresultaten

LONDEN, 28 juli 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) heeft vandaag de lancering aangekondigd van de EMEA AI Unit, een gespecialiseerde organisatie die is opgericht om ondernemingen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika te helpen hun AI-ambities om te zetten in concrete bedrijfswaarde. In lijn met de AI Builder-strategie van Cognizant brengt de unit advies-, engineering- en implementatiecapaciteiten samen om klanten te ondersteunen bij het ontwikkelen, implementeren en beheren van agentische AI-oplossingen die zijn afgestemd op hun bedrijfscontext, gericht zijn op meetbare resultaten en onafhankelijk zijn van één specifiek platform, model of cloudomgeving.

Cognizant launches EMEA AI Unit to help enterprises scale agentic AI adoption. Cognizant is an AI Builder company www.cognizant.ai

Centraal in de introductie staat Cognizants Frontier Deployed Engineering-aanbod, een leveringsmodel dat klanten helpt de kloof te overbruggen tussen experimenten en bedrijfsimpact op schaal. Het omvat drie servicemodellen — Foundation, Accelerate en Transform — die organisaties ondersteunen vanaf AI-strategie en governance tot en met productieomgeving en end-to-end-bedrijfstransformatie.

Foundation helpt organisaties bij het ontwikkelen van de strategie, governance, technologische keuzes en eerste prototypes die nodig zijn om hun traject met agentische AI te starten. Accelerate richt zich op het snel identificeren, ontwikkelen en in productie nemen van use cases met hoge toegevoegde waarde. Transform ondersteunt een bredere bedrijfstransformatie met multi-agentteams die workflows end-to-end helpen herontwerpen en automatiseren, met duidelijke verantwoordelijkheid voor de operationele prestaties.

De unit ondersteunt inmiddels klanten in verschillende fasen van hun AI-volwassenheid. Cognizant helpt een van Europa's toonaangevende online moderetailers om bewezen AI-use cases via een AI-factorymodel in productie te brengen. Daarmee kunnen ontwikkelcycli worden teruggebracht van maanden naar dagen, terwijl agentische workflows worden ingezet voor de supplychain, voorraadbeheer, retourprocessen, de klantervaring en margebescherming. Daarnaast werkt Cognizant samen met een wereldwijd toonaangevend farmaceutisch bedrijf aan de herinrichting van de R&D-activiteiten met behulp van multi-agentsystemen voor geneesmiddelenonderzoek, het ontwerp van klinische studies en de voorbereiding op goedkeuring door toezichthouders.

De EMEA AI Unit geeft invulling aan de AI Builder-aanpak van Cognizant door mensen, platforms en bedrijfscontext samen te brengen om AI-systemen te ontwikkelen die daadwerkelijk werk verrichten binnen de onderneming. Als neutrale AI Builder werkt Cognizant met verschillende cloudplatforms, AI-modellen en technologie-ecosystemen en helpt het klanten oplossingen te kiezen en op te schalen die het beste aansluiten bij hun specifieke operationele behoeften, zonder hen aan één technologiestack of leverancier te binden. De doelgerichte teams helpen klanten de stap te zetten van pilots naar schaalbare bedrijfsresultaten en ondersteunen hen tegelijkertijd bij het voldoen aan regionale vereisten, zoals datasoevereiniteit, regelgeving en sectorspecifieke operationele eisen.

"In heel EMEA zijn veel organisaties enthousiast over AI, maar zoeken zij nog naar manieren om dat momentum om te zetten in concrete bedrijfswaarde", aldus Manoj Mehta, President EMEA bij Cognizant. "De EMEA AI Unit geeft uitvoering aan de AI Builder-strategie van Cognizant door de mensen, platforms en engineeringexpertise samen te brengen die nodig zijn om klanten de stap te laten zetten van pilots naar aantoonbare bedrijfswaarde. Onze aanpak is bewust platformonafhankelijk: we werken met verschillende cloudomgevingen, modellen en ecosystemen, zodat klanten agentische AI-oplossingen kunnen ontwikkelen die aansluiten op hun bedrijfsvoering, naadloos integreren in hun processen en bijdragen aan aantoonbare bedrijfsresultaten."

Over Cognizant:

Cognizant (NASDAQ: CTSH) is een AI-builder en leverancier van technologische diensten die de brug bouwt tussen AI-investeringen en bedrijfswaarde door full-stack AI-oplossingen voor onze klanten te bouwen. Onze diepgaande sector-, proces- en technische expertise stelt ons in staat om de unieke context van een organisatie te integreren in technologische systemen die het menselijk potentieel versterken, tastbare rendementen realiseren en wereldwijde ondernemingen voorop houden in een snel veranderende wereld. Meer informatie op www.cognizant.ai of via @cognizant.