Cognizant neemt 3Cloud over, waardoor een leidende kracht in Microsoft Azure Services en Enterprise AI-transformatie ontstaat

Dit bevordert de AI builder-strategie van Cognizant, waardoor klanten snel Enterprise AI-oplossingen kunnen bouwen, implementeren en op schaal brengen op moderne infrastructuur die op AI-gedreven activiteiten is gericht.

De expertise van 3Cloud op gebied van Azure, data en AI en app-innovatie wordt gecombineerd met de wereldwijde schaal, technologische kaders en sectorexpertise van Cognizant, waardoor een van de grootste wereldwijde Microsoft-partners ontstaat.

Ontstaan van een van de meest gecrediteerde Microsoft AI-partners, met meer dan 21.000 Azure-gecertificeerde specialisten en tientallen awards, waaronder '2025 U.S. SI Partner of the Year' en 'U.S. Channel Partner of the Year' van Microsoft.

TEANECK, N.J., 14 november 2025 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) heeft een definitief akkoord gesloten voor de overname van 3Cloud, een van de grootste onafhankelijke leveranciers van Microsoft Azure-diensten en een wereldleider in Azure-gerichte AI enablement-oplossingen. Deze overname versterkt de rol van Cognizant als strategische partner voor enterprise AI readiness en digitale transformatie door het toevoegen van de geavanceerde mogelijkheden van 3Cloud op gebied van data en AI, app-innovatie en cloudplatformen voor bedrijfsklanten.

Deze overname zal de Azure-portfolio van Cognizant aanzienlijk uitbreiden en de expertise in complexe, technisch intensieve opdrachten verdiepen die AI-geleide bedrijfstransformatie mogelijk maken. 3Cloud staat voornamelijk ten dienste van een klantenbestand van bedrijfsschaal in het bankwezen en de financiële dienstverlening, de gezondheidszorg, technologie en de consumentensector. Sinds 2020 heeft 3Cloud een organische samengestelde jaarlijkse groei van 20% gerealiseerd, met een verwachte groei van meer dan 20% in 2025, gedreven door een sterke vraag naar bedrijfstransformatie aangestuurd door Microsoft Azure. Microsoft meldde dat Azure en andere cloudservices met 40% op jaarbasis zijn toegenomen in het derde kwartaal van 2025 (MSFT eerste kwartaal boekjaar 2026).

"Deze overname markeert een cruciale stap in de strategie van Cognizant om onze klanten klaar te stomen voor de toekomst van Enterprise AI," verklaart Ravi Kumar S, CEO van Cognizant. "De grondige Azure-expertise van 3Cloud, de op de sector afgestemde aanpak en de langdurige samenwerking met Microsoft zullen ons in staat stellen om onze klanten nog meer waarde te leveren bij het versnellen van hun AI-trajecten. Samen zijn we klaar om een nieuwe standaard te bepalen voor innovatie en impact in het Azure ecosysteem."

De benadering van Enterprise AI die Cognizant hanteert, beoogt organisaties in staat te stellen om snel AI-oplossingen te bouwen, in te zetten en op schaal te brengen. Door de Azure- en data- en AI-expertise van 3Cloud te integreren met de bewezen platformen en technologieframeworks van Cognizant, kunnen klanten profiteren van een end-to-end ecosysteem dat AI-innovatie versnelt. Na afronding van de overname voegt 3Cloud meer dan 1.000 Azure-experts en -engineers en meer dan 1.500 Microsoft-certificeringen toe aan de capaciteiten van Cognizant. De bijna 1.200 medewerkers van 3Cloud, waarvan ongeveer 700 in de Verenigde Staten, voegen zich bij de bijna 20.000 Azure-gecertificeerde medewerkers van Cognizant wereldwijd.

"Onderdeel worden van Cognizant zal nieuwe mogelijkheden bieden voor onze klanten en medewerkers," aldus Mike Rocco, CEO van 3Cloud. "Onze gedeelde visie op het stimuleren van enterprise AI readiness en onze gecombineerde sterke punten in cloud, app-innovatie en data zullen onze klanten helpen het volledige potentieel van Azure nu op wereldwijde schaal te realiseren. We kijken ernaar uit om samen de toekomst van intelligent zakendoen vorm te geven."

"Microsoft Azure is het platform bij uitstek voor AI-transformatie en met de overname van 3Cloud door Cognizant ontstaat een van de meest capabele en geloofwaardige partners in het Azure-ecosysteem," verklaart Judson Althoff, CEO van de Commercial Business van Microsoft. "We zijn enthousiast over het potentieel dat deze overname onze gezamenlijke klanten biedt, zodat ze de kracht van Azure en AI kunnen benutten om bedrijfsinnovatie op schaal te stimuleren."

3Cloud is opgericht door voormalige executives van Microsoft en kan bogen op tientallen jaren ervaring en een bewezen staat van dienst op gebied van technische uitmuntendheid, die meerdere 'Microsoft Partner of the Year'-awards en onderscheidingen in de sector heeft opgeleverd.

De combinatie van 3Cloud en Cognizant zal ook een van de grootste wereldwijde partners van Microsoft creëren in termen van beïnvloede Azure Consumption Revenue, en de langdurige status van Cognizant als strategische Microsoft-partner verder versterken.

Het aanbod en het leveringsmodel van 3Cloud zijn specifiek ontwikkeld om de waarde van de Azure-pijplijn van Microsoft te optimaliseren door middel van een Azure-gecertificeerd wereldwijd kernteam met een bewezen staat van dienst op gebied van moderne dataplatformen, op de cloud gebaseerde AI-appontwikkeling, geavanceerde analyses en beheerde services. 3Cloud is ook een Elite Databricks partner, erkend voor haar grondige expertise in data- en AI-programma's die klanten helpen inzichten van de nieuwe generatie te ontsluiten.

3Cloud is wereldwijd erkend als een van de beste Microsoft Azure-partners en heeft meerdere 'Partner of the Year'-awards gewonnen in categorieën zoals Data & AI, Health & Life Sciences, Migration to Azure, Solution Assessments en Modernizing Applications. Haar consistente erkenning – waaronder de '2025 Microsoft U.S. Channel Partner of the Year' en de '2024 Americas Partner of the Year for Data & AI' – getuigt van het leiderschap in het leveren van innovatieve, impactvolle Azure-oplossingen voor bedrijfsklanten. Cognizant kreeg van Microsoft eveneens hoge onderscheidingen, recentelijk de '2025 Intelligent Automation Partner of the Year', 'Americas SI Partner of the Year', 'U.S. SI Partner of the Year' en 'GitHub AI Services Partner of the Year' awards.

De overname zal naar verwacht in het eerste kwartaal van 2026 worden afgerond, afhankelijk van de ontvangst van vereiste goedkeuringen van regelgevende instanties en andere sluitingsvoorwaarden. Er werden geen financiële details bekendgemaakt.

Over Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) ontwikkelt moderne bedrijven. We helpen onze klanten met het moderniseren van technologie, het herontwerpen van processen en het transformeren van ervaringen, zodat ze koploper kunnen blijven in onze snel veranderende wereld. Samen verbeteren we het dagelijks leven. Hoe wij dit doen, ziet u op www.cognizant.com of @cognizant.

Over 3Cloud

3Cloud is een "in de cloud ontstaan", Gold-gecertificeerd Microsoft Azure-technologieadviesbureau en Azure Expert Managed Services Provider die cloudstrategie, -ontwerp, -implementatie en -beheerde services levert aan klanten in verschillende bedrijfstakken. 3Cloud is opgericht door voormalige executives van Microsoft en combineert een team van zeer ervaren cloudarchitecten en technologen met een sterk netwerk van Microsoft-relaties op gebied van verkoop en engineering om klanten de ultieme Azure-ervaring te kunnen bieden. 3Cloud is wereldwijd erkend als een van de beste Microsoft Azure-partners en heeft meerdere 'Microsoft Partner of the Year'-awards gewonnen in categorieën zoals Data & AI, Health & Life Sciences, Migration to Azure, Solution Assessments en Modernizing Applications. 3Cloud heeft meer dan 1.000 Azure-experts en -engineers en meer dan 1.500 Microsoft-certificeringen. Het hoofdkantoor van 3Cloud is gevestigd in Chicago, Illinois met kantoren in Dallas, Texas. Het bedrijf ondersteunt klanten in heel Noord-Amerika.

3Cloud is een portfoliobedrijf van Gryphon Investors.

Adviseurs

Mayer Brown trad op als juridisch adviseur van Cognizant. Lazard, Inc. trad op als financieel adviseur van Gryphon Investors en Kirkland & Ellis LLP trad op als juridisch adviseur.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen die mogelijk toekomstgerichte verklaringen zijn, in overeenstemming met de Safe Harbor-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, waarvan de nauwkeurigheid noodzakelijkerwijs onderhevig is aan risico's, onzekerheden en aannames met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen die mogelijk niet nauwkeurig blijken te zijn. Deze verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, expliciete of impliciete toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot de activiteiten van 3Cloud, inclusief de verwachte groei; de verwachte voordelen van de voorgestelde transactie, inclusief verwachte voordelen met betrekking tot synergieën, nieuwe zakelijke kansen en groei; de verwachte timing waarop de transactie wordt afgesloten; de plannen, doelstellingen, verwachtingen en intenties van het gecombineerde bedrijf; en andere verklaringen die geen historische feiten zijn. Deze verklaringen zijn geen beloften of garanties, maar zijn onderhevig aan een verscheidenheid aan risico's en onzekerheden, waar wij meestal geen controle over hebben, waardoor de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten die in deze toekomstgerichte verklaringen worden beschreven. Bestaande en potentiële beleggers wordt geadviseerd niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen, die uitsluitend betrekking hebben op de datum van dit persbericht. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de expliciete of impliciete resultaten, zijn onder meer het risico dat de verwachte voordelen van de transactie niet volledig worden gerealiseerd of dat het langer duurt dan verwacht om ze te realiseren; verstoring van de activiteiten van de partijen als gevolg van de aankondiging en het aanslepen van de transactie; de mogelijkheid om de vereiste goedkeuringen van de transactie op het verwachte tijdstip te verkrijgen, of helemaal niet, en het risico dat dergelijke goedkeuringen kunnen resulteren in het opleggen van voorwaarden die nadelig kunnen zijn voor ons na de afsluiting van de transactie of die de verwachte voordelen van de transactie nadelig kunnen beïnvloeden; het reputatierisico en de reactie van de klanten, leveranciers, werknemers of andere zakenpartners van elk bedrijf op de transactie; het niet voldoen aan de sluitingsvoorwaarden in de transactieovereenkomst, of een onverwachte vertraging in de afsluiting van de transactie of het zich voordoen van een gebeurtenis, verandering of andere omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot de beëindiging van de transactieovereenkomst; de mogelijkheid dat de transactie duurder kan zijn om te voltooien dan verwacht, inclusief als gevolg van onverwachte factoren of gebeurtenissen; risico's in verband met management en toezicht op de uitgebreide activiteiten en operaties van Cognizant na de transactie; het risico dat het combineren van de activiteiten en operaties van 3Cloud in Cognizant duurder of moeilijker zal zijn dan verwacht, of dat we anderszins niet in staat zijn om de activiteiten van 3Cloud succesvol te integreren met de onze, inclusief als gevolg van onverwachte factoren of gebeurtenissen; en algemene concurrentie-, economische, politieke en marktomstandigheden en andere factoren die van invloed kunnen zijn op onze toekomstige resultaten of die van 3Cloud, waaronder algemene economische omstandigheden, de concurrerende en snel veranderende aard van de markten waarin we concurreren, de concurrerende markt voor talent en de invloed daarvan op het aanwerven en behouden van werknemers, ons vermogen om succesvol gebruik te maken van op AI gebaseerde technologieën, juridische, reputatie- en financiële risico's als gevolg van cyberaanvallen, veranderingen in de regelgeving, waaronder met betrekking tot immigratie en belastingen. Aanvullende factoren die van invloed kunnen zijn op toekomstige resultaten worden besproken in ons meest recente jaarverslag op Formulier 10-K en andere documenten die bij de Securities & Exchange Commission zijn gedeponeerd. Cognizant neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, behalve wanneer wij hiertoe verplicht zijn onder de toepasselijke effectenwetgeving.



