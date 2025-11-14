Cognizant acquiert 3Cloud, jouant ainsi un rôle moteur dans les services Microsoft Azure et la transformation IA des entreprises

Il s'agira de renforcer la stratégie de Cognizant en matière de développement d'IA, ce qui permettra aux clients de créer, déployer et adapter rapidement des solutions IA d'entreprise sur une infrastructure moderne orientée opérations pilotées par l'IA.

Elle permettra de combiner l'expertise Azure, données et IA et innovation applicative de 3Cloud à l'envergure mondiale, aux cadres technologiques et à l'expertise sectorielle de Cognizant pour créer l'un des plus grands partenaires Microsoft au monde.

Il s'agira également d'établir l'un des partenaires Microsoft les plus qualifiés en matière d'IA, avec plus de 21 000 spécialistes certifiés Azure et des dizaines de récompenses, dont celles de partenaire SI américain de l'année et de partenaire de distribution américain de l'année 2025 décerné par Microsoft.

TEANECK, N.J., 14 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ : CTSH) a conclu un accord définitif pour acquérir 3Cloud, l'un des plus grands fournisseurs indépendants de services Microsoft Azure et leader mondial des solutions d'activation de l'IA dédiées à Azure. L'acquisition renforcera le rôle de Cognizant en tant que partenaire stratégique pour la préparation des entreprises à l'IA et la transformation numérique, en ajoutant les capacités avancées de 3Cloud en matière de données et d'IA, d'innovation en matière d'applications et de plateformes cloud pour les entreprises clientes.

Cette acquisition élargira considérablement le portefeuille Azure de Cognizant et approfondira son expertise dans les projets complexes et à forte intensité technique qui permettent la transformation des entreprises grâce à l'IA. La clientèle de 3Cloud est principalement composée d'entreprises dans les secteurs bancaire et financier, de la santé, des technologies et de la consommation. Depuis 2020, 3Cloud a enregistré une croissance annuelle composée organique de 20 %, une croissance de plus de 20 % étant attendue en 2025, grâce à la forte demande en matière de transformation opérationnelle alimentée par Microsoft Azure. Microsoft a indiqué qu'Azure et d'autres services cloud ont connu une croissance de 40 % en glissement annuel au troisième trimestre 2025 (MSFT Q1 FY26).

« Cette acquisition marque une étape cruciale dans la stratégie de Cognizant visant à donner à nos clients les moyens d'affronter l'avenir de l'IA d'entreprise », a déclaré Ravi Kumar S, PDG de Cognizant. « L'expertise approfondie de 3Cloud concernant Azure, son approche axée sur l'industrie et son partenariat de longue date avec Microsoft nous permettront d'offrir encore plus de valeur à nos clients, alors qu'ils accélèrent leurs transitions vers l'IA. Ensemble, nous sommes prêts à établir une nouvelle norme en matière d'innovation et d'impact dans l'écosystème Azure. »

L'approche de Cognizant en matière d'IA d'entreprise vise à permettre aux entreprises de créer, déployer et adapter rapidement des solutions d'IA. En intégrant l'expertise de 3Cloud concernant Azure, les données et l'IA aux plateformes et cadres technologiques éprouvés de Cognizant, les clients bénéficient d'un écosystème de bout en bout qui accélère l'innovation en matière d'IA. Une fois l'acquisition finalisée, 3Cloud ajoutera plus de 1 000 experts et ingénieurs Azure et plus de 1 500 certifications Microsoft aux capacités de Cognizant, et les quelque 1 200 employés de 3Cloud (dont environ 700 aux États-Unis) rejoindront les près de 20 000 collaborateurs certifiés Azure de Cognizant à travers le monde.

« L'appartenance à Cognizant ouvrira de nouvelles perspectives à nos clients et à nos employés », a déclaré Mike Rocco, PDG de 3Cloud. « Notre vision commune visant à favoriser la préparation à l'IA des entreprises et nos forces combinées dans le cloud, l'innovation en matière d'applications et de données aideront nos clients à exploiter pleinement le potentiel d'Azure, désormais à l'échelle mondiale. Nous sommes impatients de façonner ensemble l'avenir des entreprises intelligentes. »

« Microsoft Azure est la plateforme de choix pour la transformation de l'IA, et l'acquisition de 3Cloud par Cognizant donnera naissance à l'un des partenaires les plus compétents et les plus qualifiés de l'écosystème Azure », a déclaré Judson Althoff, Chef de la direction de Microsoft Commercial Business. « Nous sommes enthousiasmés par le potentiel que cette acquisition apporte à nos clients communs, leur permettant de tirer parti de la puissance d'Azure et de l'IA pour stimuler l'innovation commerciale à grande échelle. »

Fondée par d'anciens cadres de Microsoft, 3Cloud apporte des décennies d'expérience et une expertise technique éprouvée qui lui ont valu plusieurs prix Partenaire Microsoft de l'année et d'autres distinctions dans le secteur.

L'association de 3Cloud et Cognizant donnera également naissance à l'un des plus grands partenaires mondiaux de Microsoft en termes de revenus liés à la consommation Azure, et renforcera le statut de longue date de Cognizant en tant que partenaire stratégique de Microsoft.

Les offres et le modèle de prestation de 3Cloud sont spécialement conçus pour optimiser la valeur du pipeline Azure de Microsoft grâce à une équipe de prestation mondiale de base certifiée Azure qui a fait ses preuves dans les domaines des plateformes de données modernes, du développement d'applications d'IA natives cloud, de l'analyse avancée et des services gérés. 3Cloud est également un partenaire Elite Databricks, reconnu pour son expertise approfondie dans les programmes de données et d'IA qui aident les clients à exploiter des informations nouvelle génération.

3Cloud a été reconnue comme l'un des meilleurs partenaires Microsoft Azure au monde, remportant plusieurs prix Partenaire de l'année dans des catégories telles que les données et l'IA, la santé et les sciences de la vie, la migration vers Azure, les évaluations de solutions et la modernisation des applications. Sa reconnaissance constante (notamment le prix du partenaire de distribution de l'année 2025 aux États-Unis et le prix du partenaire de l'année 2024 pour les données et l'IA pour les Amériques) souligne son rôle majeur dans l'offre de solutions Azure innovantes et à fort impact pour les entreprises clientes. Cognizant a également reçu les plus hautes distinctions de la part de Microsoft, dont récemment les prix Partenaire de l'année 2025 pour l'automatisation intelligente, Partenaire SI de l'année pour les Amériques, Partenaire SI de l'année aux États-Unis et Partenaire des services d'IA GitHub de l'année.

L'acquisition devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2026, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires requises et d'autres conditions de clôture. Les détails financiers n'ont pas été divulgués.

À propos de Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) participe à la conception des entreprises modernes. Nous aidons nos clients à moderniser leurs technologies, à réinventer leurs processus et à transformer leur expérience pour qu'ils gardent toujours une longueur d'avance dans un monde en rapide mutation. Ensemble, nous améliorons le quotidien. Pour en savoir plus, consultez le site www.cognizant.com ou @cognizant.

À propos de 3Cloud

3Cloud est une société de conseil en technologie Microsoft Azure certifiée Gold et un fournisseur de services gérés Azure Expert « né dans le cloud », qui propose des services de stratégie, de conception, de mise en œuvre et de gestion du cloud à ses clients évoluant dans de nombreux secteurs d'activité. Fondée par d'anciens cadres de Microsoft, 3Cloud associe une équipe d'architectes et de technologues du cloud très expérimentés à un solide réseau de relations commerciales et techniques Microsoft, afin de proposer à ses clients une expertise Azure optimale. 3Cloud a été reconnue comme étant l'un des meilleurs partenaires Microsoft Azure au monde, remportant plusieurs prix Partenaire Microsoft de l'année dans des catégories telles que les données et l'IA, la santé et les sciences de la vie, la migration vers Azure, les évaluations de solutions et la modernisation des applications. 3Cloud compte plus de 1 000 experts et ingénieurs Azure et plus de 1 500 certifications Microsoft. 3Cloud a son siège à Chicago, dans l'Illinois, et des bureaux à Dallas, au Texas, et accompagne des clients dans toute l'Amérique du Nord.

3Cloud est une société du portefeuille de Gryphon Investors.

Conseillers

Mayer Brown a agi à titre de conseiller juridique auprès de Cognizant. Lazard, Inc. a agi à titre de conseiller financier auprès de Gryphon Investors et Kirkland & Ellis LLP a agi à titre de conseiller juridique.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, dont l'exactitude est nécessairement soumise à des risques, des incertitudes et des hypothèses concernant des événements futurs qui peuvent s'avérer inexacts. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, des énoncés prospectifs explicites ou implicites relatifs aux activités de 3Cloud, y compris la croissance prévue ; les avantages escomptés de la transaction proposée, y compris ceux liés aux synergies, aux nouvelles opportunités commerciales et à la croissance ; le calendrier prévu pour la conclusion de la transaction ; les plans, objectifs, attentes et intentions de la société absorbée ; et d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés ne constituent ni des promesses ni des garanties, mais sont soumis à divers risques et incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle, et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces énoncés prospectifs. Les investisseurs actuels et éventuels sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent document. Les facteurs susceptibles d'entraîner une différence importante entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus comprennent le risque que les avantages escomptés de la transaction ne se réalisent pas entièrement ou prennent plus de temps que prévu à se réaliser ; la perturbation des activités des parties à la suite de l'annonce et de l'attente de la transaction ; la capacité à obtenir les autorisations requises pour la transaction dans les délais prévus, voire à les obtenir tout court, et le risque que ces autorisations entraînent l'imposition de conditions susceptibles de nous porter préjudice après la clôture de la transaction ou de nuire aux avantages escomptés de la transaction ; le risque de réputation et la réaction des clients, fournisseurs, employés ou autres partenaires commerciaux de chaque société de la transaction ; le non-respect des conditions de clôture prévues dans l'accord de transaction, ou tout retard imprévu dans la clôture de la transaction ou la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance susceptible de donner lieu à la résiliation de l'accord de transaction ; la possibilité que la transaction soit plus coûteuse à réaliser que prévu, notamment en raison de facteurs ou d'événements imprévus ; les risques liés à la gestion et à la supervision des activités et opérations élargies de Cognizant à la suite de la transaction ; le risque que l'intégration des activités et opérations de 3Cloud dans Cognizant soit plus coûteuse ou difficile que prévu ou que nous ne parvenions pas à intégrer avec succès les activités de 3Cloud aux nôtres, notamment en raison de facteurs ou d'événements imprévus ; et les conditions générales de concurrence, économiques, politiques et de marché, ainsi que d'autres facteurs susceptibles d'affecter nos résultats futurs ou ceux de 3Cloud, notamment les conditions économiques générales, la nature concurrentielle et l'évolution rapide des marchés sur lesquels nous opérons, la concurrence pour le recrutement des talents et ses répercussions sur le recrutement et la fidélisation des employés, notre capacité à utiliser avec succès les technologies basées sur l'IA, les risques juridiques, financiers et de réputation résultant de cyberattaques, les changements dans l'environnement réglementaire, notamment en matière d'immigration et de fiscalité. D'autres facteurs susceptibles d'influencer les résultats futurs sont abordés dans notre dernier rapport annuel sur le formulaire 10-K et dans d'autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Cognizant ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi sur les valeurs mobilières en vigueur l'exige.



