Cognizant adquirirá 3Cloud, con lo que creará una fuerza líder en servicios de Microsoft Azure y transformación de IA empresarial

Impulsa la estrategia de desarrollo de IA de Cognizant, lo que permite a los clientes crear, implementar y ampliar rápidamente soluciones de IA empresariales en una infraestructura moderna orientada a operaciones impulsadas por IA.

Combinará la experiencia de 3Cloud en Azure, datos e IA, y en innovación de aplicaciones con la escala mundial, los marcos tecnológicos y la experiencia en el sector de Cognizant para crear uno de los socios mundiales más grandes de Microsoft.

Se convertirá en uno de los socios de IA de Microsoft más acreditados, con más de 21.000 especialistas certificados en Azure y docenas de premios, entre los que se incluyen el premio Partner of the Year 2025 de Microsoft en la categoría SI para EE. UU., y el premio Channel Partner of the Year para EE. UU.

TEANECK, Nueva Jersey, 16 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir 3Cloud, uno de los mayores proveedores independientes de servicios de Microsoft Azure y líder mundial en soluciones de habilitación de IA dedicadas a Azure. La adquisición fortalecerá la función de Cognizant como socio estratégico para la preparación de las empresas en materia de IA y la transformación digital, al incorporar las capacidades avanzadas de 3Cloud en materia de datos e IA, innovación de aplicaciones y plataformas en la nube para clientes empresariales.

Cognizant adquirirá 3Cloud, proveedor líder de servicios de habilitación de Microsoft Azure e IA. (PRNewsfoto/Cognizant Technology Solutions)

La adquisición ampliará significativamente la cartera de Azure de Cognizant y profundizará su experiencia en proyectos complejos y de alta exigencia técnica que permiten la transformación empresarial impulsada por la IA. 3Cloud presta servicios a una base de clientes predominantemente empresarial en los sectores de banca y servicios financieros, sanidad, tecnología y consumo. Desde 2020, 3Cloud ha registrado un crecimiento compuesto anual orgánico del 20 %, y se espera que en 2025 alcance un crecimiento superior al 20 %, impulsado por la fuerte demanda de transformación empresarial con tecnología Microsoft Azure. Microsoft informó que Azure y otros servicios en la nube tuvieron un crecimiento de un 40 % interanual en el tercer trimestre de 2025 (MSFT Q1 FY26).

"Esta adquisición supone un paso fundamental en la estrategia de Cognizant para empoderar a nuestros clientes de cara al futuro de la IA empresarial", afirmó Ravi Kumar S, director ejecutivo de Cognizant. "La profunda experiencia de 3Cloud en Azure, su enfoque alineado con el sector y su larga colaboración con Microsoft nos permitirán ofrecer un valor aún mayor a nuestros clientes a medida que aceleran sus procesos de adopción de IA. Juntos, estamos preparados para establecer un nuevo estándar de innovación e impacto en el ecosistema de Azure".

El enfoque de Cognizant respecto a la IA empresarial se centra en capacitar a las organizaciones para crear, implementar y ampliar soluciones de IA rápidamente. Al integrar la experiencia de 3Cloud en Azure, datos e IA con las plataformas y marcos tecnológicos probados de Cognizant, los clientes se benefician de un ecosistema integral que acelera la innovación en IA. Luego del cierre de la adquisición, 3Cloud aportará más de 1.000 expertos e ingenieros de Azure y más de 1.500 certificaciones de Microsoft a las capacidades de Cognizant, y los casi 1.200 empleados de 3Cloud, incluidos aproximadamente 700 en Estados Unidos, se unirán a los casi 20.000 asociados certificados en Azure de Cognizant en todo el mundo.

"Formar parte de Cognizant abrirá nuevas oportunidades para nuestros clientes y empleados", afirmó Mike Rocco, director ejecutivo de 3Cloud. "Nuestra visión compartida para impulsar la preparación de las empresas para la IA y nuestras fortalezas combinadas en la nube, la innovación de aplicaciones y los datos ayudarán a nuestros clientes a aprovechar todo el potencial de Azure, ahora a escala mundial. Esperamos poder dar forma juntos al futuro de los negocios inteligentes".

"Microsoft Azure es la plataforma preferida para la transformación de la IA, y la adquisición de 3Cloud por parte de Cognizant creará uno de los socios más capaces y acreditados del ecosistema de Azure", afirmó Judson Althoff, director ejecutivo de la división comercial de Microsoft. "Nos entusiasma el potencial que esta adquisición ofrece a nuestros clientes en común, ya que les permite aprovechar la potencia de Azure y la IA para impulsar la innovación empresarial a gran escala".

Fundada por antiguos ejecutivos de Microsoft, 3Cloud aporta décadas de experiencia y un historial probado de excelencia técnica, con el que ha ganado múltiples premios Partner of the Year y reconocimientos del sector.

La combinación de 3Cloud y Cognizant también creará uno de los socios mundiales más grandes de Microsoft en términos de ingresos por consumo de Azure impulsados por el socio, y reforzará aún más la posición de Cognizant como socio estratégico de Microsoft de larga data.

Las ofertas y el modelo de prestación de servicios de 3Cloud están diseñados específicamente para optimizar el valor de la cartera de productos Azure de Microsoft a través de un equipo central de prestación de servicios mundiales certificado por Azure con una trayectoria comprobada en plataformas de datos modernas, desarrollo de aplicaciones de IA nativas en la nube, análisis avanzados y servicios gestionados. 3Cloud también es socio Elite de Databricks, reconocido por su amplia experiencia en programas de datos e IA que ayudan a los clientes a obtener información de última generación.

3Cloud ha sido reconocida como uno de los principales socios de Microsoft Azure a nivel mundial, y obtuvo múltiples premios Partner of the Year en categorías como Data e IA, Salud y Ciencias de la Vida, Migración a Azure, Evaluaciones de Soluciones y Modernización de Aplicaciones. Su reconocimiento constante, que incluye los premios 2025 Microsoft Channel Partner of the Year para EE. UU., y 2024 Partner of the Year para América por Data e IA, destaca su liderazgo en la prestación de soluciones Azure innovadoras y de gran impacto para clientes empresariales. Cognizant también ha recibido los máximos galardones de Microsoft, más recientemente los premios Partner of the Year 2025 en Automatización Inteligente, Partner of the Year en Integración de Sistemas (SI) para América, Partner of the Year en SI para EE. UU., y Partner of the Year en Servicios de IA de GitHub.

Se espera que la adquisición se cierre en el primer trimestre de 2026, sujeta a la recepción de las aprobaciones reglamentarias necesarias y otras condiciones de cierre. No se revelaron los detalles financieros.

Acerca de Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) diseña negocios modernos. Ayudamos a nuestros clientes a modernizar la tecnología, reformular los procesos y transformar las experiencias de manera que puedan mantenerse a la vanguardia en un mundo en constante cambio. Juntos, mejoramos la vida cotidiana. Descubra cómo en www.cognizant.com o @cognizant.

Acerca de 3Cloud

3Cloud es una empresa de consultoría tecnológica "nacida en la nube", certificada Gold por Microsoft Azure y proveedora de servicios gestionados de Azure Expert que ofrece estrategia, diseño, implementación y servicios gestionados en la nube a clientes de múltiples sectores. Fundada por antiguos ejecutivos de Microsoft, 3Cloud combina un equipo de arquitectos y tecnólogos con gran experiencia en la nube con una sólida red de relaciones comerciales y de ingeniería de Microsoft para ofrecer a los clientes la mejor experiencia posible con Azure. 3Cloud ha sido reconocida como uno de los principales socios de Microsoft Azure a nivel mundial, y obtuvo múltiples premios Microsoft Partner of the Year en categorías como Data e IA, Salud y Ciencias de la Vida, Migración a Azure, Evaluaciones de Soluciones y Modernización de Aplicaciones. 3Cloud cuenta con más de 1.000 expertos e ingenieros de Azure y más de 1.500 certificaciones de Microsoft. 3Cloud tiene su sede central en Chicago, Illinois, con oficinas en Dallas, Texas, y presta servicio a clientes de toda Norteamérica.

3Cloud es una empresa de la cartera de Gryphon Investors.

Asesores

Mayer Brown actuó como asesor legal de Cognizant. Lazard, Inc. actuó como asesor financiero de Gryphon Investors y Kirkland & Ellis LLP actuó como asesor legal.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye declaraciones que pueden constituir declaraciones prospectivas realizadas de conformidad con las disposiciones de salvaguardia de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, cuya exactitud está necesariamente sujeta a riesgos, incertidumbres y suposiciones sobre eventos futuros que pueden no resultar precisos. Estas declaraciones incluyen, entre otras, declaraciones prospectivas expresas o implícitas relacionadas con el negocio de 3Cloud, incluido el crecimiento previsto; los beneficios previstos de la transacción propuesta, incluidos los beneficios previstos relacionados con sinergias, nuevas oportunidades de negocio y crecimiento; el plazo previsto para el cierre de la transacción; los planes, objetivos, expectativas e intenciones de la empresa combinada; y otras declaraciones que no son hechos históricos. Estas declaraciones no constituyen promesas ni garantías, sino que están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales escapan a nuestro control, lo que podría provocar que los resultados reales difieran sustancialmente de los previstos en estas declaraciones prospectivas. Se advierte a los inversores actuales y potenciales que no confíen indebidamente en estas declaraciones prospectivas, que solo son válidas en la fecha de su publicación. Entre los factores que podrían provocar que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos se incluyen: el riesgo de que los beneficios esperados de la transacción no se materialicen en su totalidad o tarden más tiempo de lo previsto en materializarse; la interrupción de las actividades comerciales de las partes como consecuencia del anuncio y la tramitación de la transacción; la capacidad de obtener las aprobaciones necesarias para la transacción en el plazo previsto, o en absoluto, y el riesgo de que dichas aprobaciones puedan dar lugar a la imposición de condiciones que podrían afectarnos negativamente luego del cierre de la transacción o afectar negativamente a los beneficios esperados de la misma; el riesgo para la reputación y la reacción de los clientes, proveedores, empleados u otros socios comerciales de cada empresa ante la transacción; el incumplimiento de las condiciones de cierre del acuerdo de transacción, o cualquier retraso inesperado en el cierre de la transacción o la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otras circunstancias que pudieran dar lugar a la rescisión del acuerdo de transacción; la posibilidad de que la transacción resulte más costosa de lo previsto, incluso como resultado de factores o eventos inesperados; los riesgos relacionados con la gestión y la supervisión de la expansión del negocio y las operaciones de Cognizant luego de la transacción; el riesgo de que la combinación del negocio y las operaciones de 3Cloud con Cognizant resulte más costosa o difícil de lo previsto, o de que no podamos integrar con éxito los negocios de 3Cloud con los nuestros, incluso como resultado de factores o eventos inesperados; y las condiciones generales de la competencia, la economía, la política y el mercado, así como otros factores que puedan afectar nuestros resultados futuros o los de 3Cloud, incluidas las condiciones económicas generales, la naturaleza competitiva y en constante evolución de los mercados en los que operamos, la competitividad del mercado laboral y su impacto en la contratación y retención de empleados, nuestra capacidad para utilizar con éxito tecnologías basadas en IA, los riesgos legales, de reputación y financieros derivados de los ciberataques, los cambios en el entorno normativo, incluidos los relacionados con la inmigración y los impuestos. En nuestro último informe anual, presentado en el formulario 10-K, y en otros documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores se analizan otros factores que podrían afectar los resultados futuros. Cognizant no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, salvo en los casos en que lo exija la legislación aplicable en materia de valores.



