Cognizant 宣佈收購 3Cloud，打造 Microsoft Azure 服務與企業 AI 轉型的領先力量

推進 Cognizant 的 AI 構建者策略，助客戶在專為 AI 驅動營運而設的現代化基礎設施上，快速建構、部署和擴展企業 AI 解決方案。

將結合 3Cloud 在 Azure、數據與 AI、應用程式創新的專業知識，以及 Cognizant 的全球規模、技術框架和行業專長，打造全球最大的 Microsoft 合作夥伴之一。

合併後將成為最具認證資格的 Microsoft AI 合作夥伴之一，擁有超過 21,000 名 Azure 認證專家，並榮獲數十個獎項，包括 Microsoft 2025 年度美國 SI 合作夥伴及年度美國渠道合作夥伴。

新澤西州蒂內克 2025年11月15日 /美通社/ -- Cognizant（納斯達克股票代碼：CTSH）宣佈已達成最終協議，收購 3Cloud。3Cloud 是全球最大的獨立 Microsoft Azure 服務供應商之一，亦是專注於 Azure 的 AI 賦能解決方案全球領導者。此次收購將引入 3Cloud 在數據與 AI、應用程式創新及雲端平台方面的先進能力，強化 Cognizant 作為企業 AI 整備和數碼轉型戰略夥伴的角色。

此次收購將大幅擴展 Cognizant 的 Azure 產品組合，並深化其在支援 AI 業務轉型方面、涉及複雜工程項目的專業能力。3Cloud 的客戶群主要為企業級客戶，遍及銀行與金融服務、醫療保健、科技和消費品行業。自 2020 年以來，3Cloud 實現了 20% 的內生複合年增長率，在 Microsoft Azure 驅動的業務轉型強勁需求下，預計 2025 年增長將超過 20%。Microsoft 報告指出，Azure 及其他雲端服務在 2025 年第三季（MSFT 2026 財年第一季）按年增長 40%。

Cognizant 將收購領先的 Microsoft Azure 及 AI 賦能服務供應商 3Cloud。

Cognizant 行政總裁 Ravi Kumar S 表示：「是次收購標誌著 Cognizant 策略的關鍵一步，我們致力協助客戶為企業 AI 的未來做好準備。3Cloud 深厚的 Azure 專業知識、切合行業需求的方針，以及與 Microsoft 的長期合作夥伴關係，將使我們能夠在客戶加速其 AI 進程時，為他們創造更大價值。我們將攜手為 Azure 生態系統的創新和影響力樹立新標準。」

Cognizant 的企業 AI 方針專注於協助企業快速建構、部署和擴展 AI 解決方案。透過將 3Cloud 的 Azure、數據及 AI 專業知識，與 Cognizant 經實證的平台和技術框架整合，客戶將可受惠於一個能加速 AI 創新的端到端生態系統。交易完成後，3Cloud 將為 Cognizant 帶來超過 1,000 名 Azure 專家和工程師，以及 1,500 多項 Microsoft 認證。3Cloud 近 1,200 名員工（包括約 700 名美國員工）將加入 Cognizant 全球近 20,000 名 Azure 認證專家的行列。

「成為 Cognizant 的一員將為我們的客戶和員工帶來新機遇。」3Cloud 行政總裁 Mike Rocco 表示，「我們對推動企業 AI 整備抱持共同願景，而我們在雲端、應用程式創新和數據方面的綜合優勢，將幫助我們的客戶在全球規模上充分發揮 Azure 的潛力。我們期待共同塑造智能業務的未來。」

「Microsoft Azure 是 AI 轉型的首選平台，Cognizant 對 3Cloud 的收購將在 Azure 生態系統中，創造出最具能力和認證資格的合作夥伴之一。」Microsoft 商務業務行政總裁 Judson Althoff 表示，「此次收購為我們共同的客戶帶來巨大潛力，使他們能夠利用 Azure 和 AI 的力量，大規模推動業務創新，我們對此感到振奮。」

3Cloud 由 Microsoft 前高層創立，擁有數十年的經驗和卓越的技術往績，贏得了多個 Microsoft 年度合作夥伴獎項和行業讚譽。

3Cloud 與 Cognizant 的結合，亦將在 Azure 相關消費收入方面，打造出 Microsoft 全球最大的合作夥伴之一，並進一步鞏固 Cognizant 作為 Microsoft 長期戰略合作夥伴的地位。

3Cloud 的產品和交付模式專為優化 Microsoft Azure 產品線的價值而設，其核心全球交付團隊均獲 Azure 認證，並在現代數據平台、雲端原生 AI 應用程式開發、高級分析和託管服務方面擁有驕人往績。3Cloud 亦是 Databricks 的精英合作夥伴 (Elite Databricks partner)，憑藉其在數據和 AI 項目上的深厚專業知識而備受認可，致力協助客戶釋放新一代的洞察力。

3Cloud 已被公認為全球頂尖的 Microsoft Azure 合作夥伴，在數據與 AI、健康與生命科學、遷移至 Azure、解決方案評估和應用程式現代化等多個類別中，屢獲「年度合作夥伴」殊榮。其持續獲得的認可——包括 2025 年度 Microsoft 美國渠道合作夥伴及 2024 年度美洲數據與 AI 合作夥伴——彰顯了其為企業客戶提供創新、高效益 Azure 解決方案的領導地位。Cognizant 亦獲得了 Microsoft 的最高榮譽，最近榮獲 2025 年度智能自動化合作夥伴、年度美洲 SI 合作夥伴、年度美國 SI 合作夥伴以及年度 GitHub AI 服務合作夥伴等獎項。

此次收購預計將於 2026 年第一季完成，惟須獲得相關監管機構批准並滿足其他交割條件。財務細節未有披露。

Cognizant 簡介

Cognizant（納斯達克股票代碼：CTSH）是現代企業的工程設計師。我們協助客戶現代化科技、重新構想流程和轉變體驗，讓他們能在日新月異的世界中保持領先地位。我們攜手，一起改善日常生活。請瀏覽 www.cognizant.com 或 @cognizant，查看我們的做法。

關於 3Cloud

3Cloud 是一家「雲端原生」、獲金級認證的 Microsoft Azure 技術諮詢公司，亦是 Azure 專家託管服務供應商，為各行業客戶提供雲端策略、設計、實施和託管服務。3Cloud 由 Microsoft 前高層創立，其團隊由經驗豐富的雲端架構師和技術專家組成，並與 Microsoft 銷售和工程團隊擁有強大的關係網絡，致力為客戶提供極致的 Azure 體驗。3Cloud 已被公認為全球頂尖的 Microsoft Azure 合作夥伴，在數據與 AI、健康與生命科學、遷移至 Azure、解決方案評估和應用程式現代化等多個類別中，屢獲 Microsoft「年度合作夥伴」殊榮。3Cloud 擁有超過 1,000 名 Azure 專家和工程師，以及 1,500 多項 Microsoft 認證。3Cloud 總部位於伊利諾伊州芝加哥，在德薩斯州達拉斯設有辦事處，為北美客戶提供支援。

3Cloud 是 Gryphon Investors 的投資組合公司。

顧問

Mayer Brown 擔任 Cognizant 的法律顧問。Lazard, Inc. 擔任 Gryphon Investors 的財務顧問，Kirkland & Ellis LLP 擔任其法律顧問。

前瞻性陳述

本新聞稿包含根據 1995 年美國《私人證券訴訟改革法案》安全港條款所作的前瞻性陳述，這些陳述的準確性必然受到風險、不確定性和假設的影響，這些假設是針對未來事件，可能不會證明其準確。這些陳述包括但不限於有關 3Cloud 業務（包括預期增長）的明示或暗示的前瞻性陳述；擬議交易的預期收益，包括與協同效應、新業務機會和增長相關的預期收益；交易完成的預期時間；合併後公司的計劃、目標、預期和意圖；以及其他非歷史事實的陳述。這些陳述既非承諾亦非保證，而是受到各種風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性超出我們的控制範圍，可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中設想的結果存在重大差異。現有及潛在投資者應謹慎對待這些前瞻性陳述，不應過度依賴這些陳述，因為這些陳述僅反映截至本日期的情況。可能導致實際結果與明示或暗示的結果存在重大差異的因素包括：交易的預期收益可能無法完全實現或實現時間可能長於預期；因交易的宣佈和待決而對雙方業務造成干擾；能否在預期時間內或根本無法獲得所需的交易批准，以及該等批准可能導致施加對我們在交易完成後產生不利影響或對交易預期收益產生不利影響的條件；聲譽風險以及各公司客戶、供應商、員工或其他業務夥伴對交易的反應；交易協議中的交割條件未能滿足，或交易完成出現任何意外延誤，或發生任何可能導致交易協議終止的事件、變化或其他情況；交易完成的成本可能高於預期，包括由於意外因素或事件；與交易後 Cognizant 擴展業務和營運的管理和監督相關的風險；將 3Cloud 的業務和營運整合到 Cognizant 的成本或難度高於預期，或者我們因意外因素或事件等原因無法成功將 3Cloud 的業務與我們自身的業務整合；以及可能影響我們或 3Cloud 未來業績的一般競爭、經濟、政治和市場狀況及其他因素，包括總體經濟狀況、我們所處市場的競爭性和快速變化、人才競爭市場及其對員工招聘和保留的影響、我們成功使用 AI 技術的能力、網絡攻擊導致的法律、聲譽和財務風險、監管環境的變化（包括移民和稅務方面）。可能影響未來業績的其他因素，請參閱我們最近提交的 Form 10-K 年度報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件。Cognizant無義務更新或修訂任何前瞻性陳述，無論是因為新資訊、未來事件或其他原因，除非根據適用的證券法規有要求。

SOURCE Cognizant Technology Solutions