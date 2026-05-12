Com a participação de mais de 127 nacionalidades, a Universidade Islâmica de Madinah continua a construir uma força de conhecimento global, criando impacto em todos os continentes

MADINAH, Arábia Saudita, 12 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Em um cenário que combina missão acadêmica com valores humanitários, a Universidade Islâmica de Madinah, na Arábia Saudita, continua a fortalecer sua presença global por meio de iniciativas pioneiras que refletem a profundidade de seu impacto nas comunidades e reafirmam seu papel como ponte para o diálogo civilizacional entre as nações. A 14ª edição do "Festival de Culturas e Povos" em 2026 serve como uma extensão prática dessa missão, à medida que o campus universitário se transforma em uma vibrante plataforma global sob o slogan "O mundo está aqui", apresentando um nível sem precedentes de diversidade cultural e humana.

The video showcases highlights from the Festival of Cultures and Peoples, which was recently concluded at Islamic University of Madinah in Madinah, Saudi Arabia. Speed Speed

Ao longo de dez dias, participantes de mais de 90 países se reuniram, falando mais de 60 idiomas e apresentando mais de 400 atividades culturais em uma experiência multidimensional que reflete o encontro e a diversidade das civilizações. Essa diversidade não era apenas uma vitrine cultural, mas uma personificação viva da política da universidade que conseguiu "quebrar o gelo" entre os alunos e suas comunidades por meio de um ambiente educacional aberto que promove a compreensão e a proximidade.

O significado dessa experiência se torna ainda mais evidente quando vinculado ao projeto "Athar" da universidade, que visa acompanhar as jornadas de seus egressos ao redor do mundo. Os dados indicam que 62% dos estudantes da universidade são a primeira geração de suas famílias a buscar o ensino superior, destacando o papel da universidade em impulsionar a transformação real do desenvolvimento dentro das comunidades. A última turma admitida também incluiu alunos de 127 nacionalidades, uma indicação clara do alcance global da instituição.

O papel da universidade se estende além da formação acadêmica para abranger o desenvolvimento intelectual e profissional dos alunos antes que eles retornem aos seus países de origem para contribuir com o desenvolvimento nacional, refletindo um modelo centrado no ser humano que prioriza a construção de indivíduos acima de tudo. Essa visão produziu inúmeras histórias de sucesso de graduados pioneiros que se tornaram líderes influentes em suas sociedades, contribuindo para a transferência de conhecimento e a promoção do diálogo civilizacional, particularmente em países não muçulmanos.

O festival em si é um reflexo vívido dessa filosofia, incorporando a diversidade humana e uma ampla gama de realizações, ao mesmo tempo em que apresenta uma imagem abrangente de como os indivíduos se beneficiam profissionalmente e como as nações se beneficiam dos resultados da universidade. O pavilhão saudita também serviu como um destaque central na exibição da identidade nacional e na apresentação das conquistas da Visão Saudita 2030, fortalecendo ainda mais a presença global do Reino.

Em última análise, a Universidade Islâmica de Madinah afirma que seu impacto atingiu quatro continentes, não apenas por meio de seus graduados, mas também por meio de suas iniciativas culturais e acadêmicas que estão reformulando o conceito de educação como uma ferramenta para a conexão humana e o desenvolvimento sustentável. Ele representa um modelo digno de reflexão e estudo em um momento em que a liderança do Reino da Arábia Saudita continua a apoiar a universidade como uma plataforma de moderação e equilíbrio, e por seu importante papel na promoção do desenvolvimento e da paz em todo o mundo.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2978056/Islamic_University_of_Madinah.mp4

FONTE Islamic University of Madinah