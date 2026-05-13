マディーナ・イスラーム大学、127を超える国籍の学生の参加を得てグローバルな知の原動力を構築し、諸大陸に波及効果をもたらす

マディーナ、サウジアラビア, 2026年5月13日 /PRNewswire/ -- 学術的使命と人道的価値が融合する中で、サウジアラビアのマディーナ・イスラーム大学は、地域社会への深い影響を反映し、国家間の文明対話の架け橋としての役割を再確認する先駆的な取り組みを通じて、世界的な存在感を強化し続けています。2026年に開催された第14回「文化と民族の祭典（Cultures and Peoples Festival）」は、この使命の実質的な延長線上にあります。「世界はここにある（The World is Here）」というスローガンのもと、大学キャンパスは活気あるグローバル・プラットフォームへと変貌し、かつてないレベルの文化的・人間的多様性を披露しました。

10日間にわたり、90カ国以上から集まった参加者が60以上の言語で交流し、400を超える文化活動を披露しました。これは、文明の出会いと多様性を象徴する多角的な体験となりました。この多様性は単なる文化展示ではなく、理解と親密さを促進する開かれた教育環境を通じて、学生と地域社会との間の「心の壁を取り払う」ことに成功した、大学の方針を具現化したものです。

The video showcases highlights from the Festival of Cultures and Peoples, which was recently concluded at Islamic University of Madinah in Madinah, Saudi Arabia. Speed Speed

この体験の意義は、世界各地における卒業生の歩みを追跡することを目的とした同大学の「Athar」プロジェクトと連動させることで、より鮮明になります。データによると、同大学の学生の62%が家族の中で高等教育を受ける最初の世代であり、地域社会における真の発展的変革を推進する同大学の役割が浮き彫りになっています。最新の入学者も127カ国におよび、同機関のグローバルな広がりを明確に示しています。

大学の役割は学術教育にとどまらず、学生が母国の発展に貢献するために帰国する前の知的・専門的能力開発も包含しており、何よりも個人の育成を優先する人間中心のモデルを反映しています。このビジョンは、それぞれの社会で影響力のあるリーダーとなり、特に非イスラム諸国において知識の伝達と文明間対話の促進に貢献してきた先駆的な卒業生たちの数多くの成功例を生み出してきました。

祭典そのものがこの理念を鮮明に映し出しており、人間の多様性と幅広い実績を体現しながら、個人が職業面でいかに恩恵を受け、また国家が大学の成果からいかに恩恵を得ているかを包括的に示しています。サウジアラビア・パビリオンも、国家のアイデンティティを示し、Saudi Vision 2030の成果を紹介する主要なハイライトとして機能し、王国の世界的な存在感をさらに高めました。

最終的に、マディーナ・イスラーム大学は、卒業生だけでなく、人と人とのつながりや持続可能な開発のためのツールとして教育の概念を再構築する文化的・学術的なイニシアチブを通じて、その影響が4大陸に及んでいることを明言しています。サウジアラビア王国の指導者が、中庸と調和のプラットフォームとして、また世界中の発展と平和を促進する重要な役割として本学を支援し続けている今、これは深く考察し研究すべきモデルを提示しています。

ビデオ - https://mma.prnewswire.com/media/2978056/Islamic_University_of_Madinah.mp4

SOURCE Islamic University of Madinah