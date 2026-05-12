-Con la participación de más de 127 nacionalidades, la Universidad Islámica de Medina continúa construyendo una fuerza de conocimiento global, generando un impacto en todos los continentes

MADINAH, Arabia Saudita, 12 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- En un escenario que combina la misión académica con los valores humanitarios, la Universidad Islámica de Medina en Arabia Saudita continúa fortaleciendo su presencia global a través de iniciativas pioneras que reflejan la profundidad de su impacto en las comunidades y reafirman su papel como puente para el diálogo de civilizaciones entre naciones. La 14ª edición del "Festival de Culturas y Pueblos" en 2026 sirve como una extensión práctica de esta misión, ya que el campus universitario se transformó en una vibrante plataforma global bajo el lema "El mundo está aquí", mostrando un nivel sin precedentes de diversidad cultural y humana.

The video showcases highlights from the Festival of Cultures and Peoples, which was recently concluded at Islamic University of Madinah in Madinah, Saudi Arabia. Speed Speed

Durante diez días, participantes de más de 90 países se reunieron, hablando más de 60 idiomas y presentando más de 400 actividades culturales en una experiencia multidimensional que reflejó el encuentro y la diversidad de civilizaciones. Esta diversidad no fue simplemente una muestra cultural, sino una viva encarnación de la política de la universidad, que logró romper el hielo entre los estudiantes y sus comunidades a través de un entorno educativo abierto que promueve la comprensión y la cercanía.

La importancia de esta experiencia se hace aún más evidente al vincularla con el proyecto "Athar" de la universidad, que busca dar seguimiento a las trayectorias de sus graduados alrededor del mundo. Los datos indican que el 62% de los estudiantes de la universidad son la primera generación en sus familias en cursar estudios superiores, lo que destaca el papel de la universidad en el impulso de una verdadera transformación del desarrollo dentro de las comunidades. La última promoción admitida también incluyó estudiantes de 127 nacionalidades, una clara muestra del alcance global de la institución.

El papel de la universidad va más allá de la formación académica, abarcando el desarrollo intelectual y profesional de los estudiantes antes de su regreso a sus países de origen para contribuir al desarrollo nacional. Esto refleja un modelo centrado en la persona que prioriza el desarrollo individual por encima de todo. Esta visión ha dado lugar a numerosos casos de éxito de graduados pioneros que se han convertido en líderes influyentes en sus sociedades, contribuyendo a la transferencia de conocimiento y a la promoción del diálogo intercultural, especialmente en países no musulmanes.

El festival en sí mismo constituye un vívido reflejo de esta filosofía, encarnando la diversidad humana y una amplia gama de logros, a la vez que presenta una visión integral de cómo las personas se benefician profesionalmente y cómo las naciones se benefician de los resultados de la universidad. El pabellón saudita también fue un elemento central para exhibir la identidad nacional y presentar los logros de la Visión Saudita 2030, fortaleciendo aún más la presencia global del Reino.

En definitiva, la Universidad Islámica de Medina afirma que su impacto ha llegado a cuatro continentes, no solo a través de sus graduados, sino también mediante sus iniciativas culturales y académicas que están redefiniendo el concepto de educación como herramienta para la conexión humana y el desarrollo sostenible. Representa un modelo digno de reflexión y estudio en un momento en que el liderazgo del Reino de Arabia Saudita continúa apoyando a la universidad como plataforma de moderación y equilibrio, y por su importante papel en la promoción del desarrollo y la paz en todo el mundo.

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