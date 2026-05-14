逾 127 個不同國籍的學子匯聚於此，麥地那伊斯蘭大學正持續構建環球知識隊伍，影響力遍及各大洲

新聞提供者

Islamic University of Madinah

15 5月, 2026, 02:41 CST

沙特阿拉伯麥地那2026年5月15日 /美通社/ -- 在融合學術使命與人道價值的環境下，位於沙特阿拉伯的麥地那伊斯蘭大學 (Islamic University of Madinah) 透過多項先驅舉措，持續強化其全球地位。這些舉措既展現大學對社區的深遠影響，亦重申其擔當各國文明對話橋樑所發揮的重要作用。 2026 年第 14 屆「文化與民族節」(Cultures and Peoples Festival) 正是此使命的具體實踐。大學校園在「世界匯聚於此」(The World is Here) 的口號下，化身為充滿活力的全球平台，展現出空前璀璨的文化與人文多元面貌。

在為期十天的活動中，來自逾 90 個國家的參加者雲集於此，使用超過 60 種語言，並帶來 400 多項文化活動，形成多維度體驗，映照出文明相遇與百花齊放之美。 這種多元化，不僅是文化展演，更是大學政策的鮮活寫照。大學藉由開放的教育環境，促進彼此理解、營造緊密關係，成功在學子與社區之間「破冰」，拉近了彼此的距離。

The video showcases highlights from the Festival of Cultures and Peoples, which was recently concluded at Islamic University of Madinah in Madinah, Saudi Arabia.
The video showcases highlights from the Festival of Cultures and Peoples, which was recently concluded at Islamic University of Madinah in Madinah, Saudi Arabia.

若結合大學旨在追蹤畢業生全球發展歷程的「Athar」項目，此經驗的意義便更為清晰。 數據顯示，大學內 62% 的學生是家中第一代接受高等教育的人，彰顯了大學在社區內推動實質發展轉型中所發揮的作用。 最新一屆錄取的學生，更涵蓋 127 個不同國籍的學子，清晰映照出此學府觸及全球的廣闊格局。

大學使命遠不止於傳授知識，更涵蓋學生在返國投身國家發展前，於智力與專業上的全面培育。此舉體現以人為本的理念，將個人塑造視為至高無上的優先事項。 這套願景造就出眾多成功故事，許多心懷開創精神的畢業生成為所屬社會中別具影響力的領袖，特別是在非穆斯林國家，為知識傳播及推動文明對話作出貢獻。

文化節本身就是這份理念的靈動映現，既凝聚人文多元及豐碩成就，亦完整勾勒出個人在專業路上的成長，以及各國如何從大學成果中獲益。 沙特展館同樣成為焦點，展現國家身份與沙特願景 2030 (Saudi Vision 2030) 的成就，進一步鞏固了沙特阿拉伯王國在全球的地位。

麥地那伊斯蘭大學最終表明，其影響力已遍及四大洲，不單憑藉其畢業生，更透過其文化與學術舉措，重新定義教育概念，作為推動人類聯繫及可持續發展的工具。 此舉堪稱值得深思和研習的典範，正值沙特阿拉伯王國領導層持續支持該校，將其塑造為既溫和穩健又秉持平衡的殿堂，使其在促進全球發展與維護世界和平的征途上，擔當舉足輕重的角色。

影片 - https://mma.prnewswire.com/media/2978056/Islamic_University_of_Madinah.mp4

SOURCE Islamic University of Madinah