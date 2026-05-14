逾 127 個不同國籍的學子匯聚於此，麥地那伊斯蘭大學正持續構建環球知識隊伍，影響力遍及各大洲

若結合大學旨在追蹤畢業生全球發展歷程的「Athar」項目，此經驗的意義便更為清晰。 數據顯示，大學內 62% 的學生是家中第一代接受高等教育的人，彰顯了大學在社區內推動實質發展轉型中所發揮的作用。 最新一屆錄取的學生，更涵蓋 127 個不同國籍的學子，清晰映照出此學府觸及全球的廣闊格局。

大學使命遠不止於傳授知識，更涵蓋學生在返國投身國家發展前，於智力與專業上的全面培育。此舉體現以人為本的理念，將個人塑造視為至高無上的優先事項。 這套願景造就出眾多成功故事，許多心懷開創精神的畢業生成為所屬社會中別具影響力的領袖，特別是在非穆斯林國家，為知識傳播及推動文明對話作出貢獻。

文化節本身就是這份理念的靈動映現，既凝聚人文多元及豐碩成就，亦完整勾勒出個人在專業路上的成長，以及各國如何從大學成果中獲益。 沙特展館同樣成為焦點，展現國家身份與沙特願景 2030 (Saudi Vision 2030) 的成就，進一步鞏固了沙特阿拉伯王國在全球的地位。

麥地那伊斯蘭大學最終表明，其影響力已遍及四大洲，不單憑藉其畢業生，更透過其文化與學術舉措，重新定義教育概念，作為推動人類聯繫及可持續發展的工具。 此舉堪稱值得深思和研習的典範，正值沙特阿拉伯王國領導層持續支持該校，將其塑造為既溫和穩健又秉持平衡的殿堂，使其在促進全球發展與維護世界和平的征途上，擔當舉足輕重的角色。

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SOURCE Islamic University of Madinah