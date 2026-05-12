Con la participación de más de 127 nacionalidades, la Universidad Islámica de Medina continúa construyendo una fuerza de conocimiento global, creando impacto en todos los continentes

MEDINA, Arabia Saudita, 12 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- En un escenario que combina la misión académica con los valores humanitarios, la Universidad Islámica de Medina en Arabia Saudita continúa fortaleciendo su presencia global a través de iniciativas pioneras que reflejan la profundidad de su impacto en las comunidades y reafirman su papel como puente para el diálogo civilizatorio entre las naciones. La 14ª edición del "Festival de Culturas y Pueblos" en 2026 sirve como una extensión práctica de esta misión, ya que el campus universitario se transformó en una vibrante plataforma global bajo el lema "El mundo está aquí", que muestra un nivel sin precedentes de diversidad cultural y humana.

The video showcases highlights from the Festival of Cultures and Peoples, which was recently concluded at Islamic University of Madinah in Madinah, Saudi Arabia. Speed Speed

En el transcurso de diez días, los participantes de más de 90 países se reunieron, hablaron más de 60 idiomas y presentaron más de 400 actividades culturales en una experiencia multidimensional que refleja el encuentro y la diversidad de las civilizaciones. Esta diversidad no era simplemente un escaparate cultural, sino una encarnación viva de la política de la universidad que logró "romper el hielo" entre los estudiantes y sus comunidades a través de un entorno educativo abierto que promueve la comprensión y la cercanía.

La importancia de esta experiencia se hace aún más evidente cuando se vincula al proyecto "Athar" de la universidad, que tiene como objetivo realizar un seguimiento de los viajes de sus graduados en todo el mundo. Los datos indican que el 62 % de los estudiantes de la universidad son la primera generación de sus familias en cursar estudios superiores, lo que pone de relieve el papel de la universidad en el impulso de una verdadera transformación del desarrollo dentro de las comunidades. La última clase admitida también incluyó estudiantes de 127 nacionalidades, una clara indicación del alcance global de la institución.

El papel de la universidad se extiende más allá de la educación académica para abarcar el desarrollo intelectual y profesional de los estudiantes antes de regresar a sus países de origen para contribuir al desarrollo nacional, reflejando un modelo centrado en el ser humano que prioriza la formación de las personas por encima de todo. Esta visión ha producido numerosas historias de éxito de graduados pioneros que se han convertido en líderes influyentes en sus sociedades, lo que ha contribuido a la transferencia de conocimientos y a la promoción del diálogo entre civilizaciones, especialmente en los países no musulmanes.

El festival en sí es un reflejo vívido de esta filosofía, que encarna la diversidad humana y una amplia gama de logros, al tiempo que presenta una imagen completa de cómo las personas se benefician profesionalmente y cómo las naciones se benefician de los resultados de la universidad. El pabellón saudí también sirvió como un punto culminante central para mostrar la identidad nacional y presentar los logros de Saudi Vision 2030, fortaleciendo aún más la presencia global del Reino.

En última instancia, la Universidad Islámica de Medina afirma que su impacto ha llegado a cuatro continentes, no solo a través de sus graduados, sino también a través de sus iniciativas culturales y académicas que están remodelando el concepto de educación como una herramienta para la conexión humana y el desarrollo sostenible. Representa un modelo digno de reflexión y estudio en un momento en que el liderazgo del Reino de Arabia Saudita continúa apoyando a la universidad como plataforma de moderación y equilibrio, y por su importante papel en la promoción del desarrollo y la paz en todo el mundo.

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FUENTE Islamic University of Madinah