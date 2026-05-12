Avec la participation de plus de 127 nationalités, l'université islamique de Médine continue à construire une force de connaissance globale, créant un impact à travers les continents

MADINAH, Arabie Saoudite, 12 mai 2026 /PRNewswire/ -- Sur une scène qui allie mission académique et valeurs humanitaires, l'Université islamique de Madinah en Arabie Saoudite continue de renforcer sa présence mondiale par le biais d'initiatives pionnières qui reflètent la profondeur de son impact sur les communautés et réaffirment son rôle de pont pour le dialogue civilisationnel entre les nations. La 14e édition du « Festival des cultures et des peuples » en 2026 est le prolongement pratique de cette mission, le campus universitaire se transformant en une plateforme mondiale dynamique sous le slogan « Le monde est ici », présentant un niveau sans précédent de diversité culturelle et humaine.

The video showcases highlights from the Festival of Cultures and Peoples, which was recently concluded at Islamic University of Madinah in Madinah, Saudi Arabia. Speed Speed

Pendant dix jours, des participants de plus de 90 pays se sont réunis, parlant plus de 60 langues et présentant plus de 400 activités culturelles dans une expérience multidimensionnelle reflétant la rencontre et la diversité des civilisations. Cette diversité n'était pas seulement une vitrine culturelle, mais une incarnation vivante de la politique de l'université qui a réussi à « briser la glace » entre les étudiants et leurs communautés grâce à un environnement éducatif ouvert qui favorise la compréhension et la proximité.

L'importance de cette expérience devient encore plus évidente lorsqu'elle est liée au projet "Athar" de l'université, qui vise à suivre les parcours de ses diplômés à travers le monde. Les données indiquent que 62 % des étudiants de l'université sont la première génération de leur famille à poursuivre des études supérieures, ce qui souligne le rôle de l'université en tant que moteur d'une véritable transformation du développement au sein des communautés. La dernière promotion admise comprenait également des étudiants de 127 nationalités différentes, ce qui témoigne clairement de la portée mondiale de l'institution.

Le rôle de l'université va au-delà de l'enseignement académique et englobe le développement intellectuel et professionnel des étudiants avant qu'ils ne retournent dans leur pays d'origine pour contribuer au développement national, reflétant ainsi un modèle centré sur l'humain qui donne la priorité à la construction des individus avant tout. Cette vision a donné lieu à de nombreuses réussites de diplômés pionniers qui sont devenus des leaders influents dans leurs sociétés, contribuant au transfert de connaissances et à la promotion du dialogue entre les civilisations, en particulier dans les pays non musulmans.

Le festival lui-même est un reflet vivant de cette philosophie, incarnant la diversité humaine et un large éventail de réalisations tout en présentant une image complète de la manière dont les individus bénéficient professionnellement et dont les nations bénéficient des résultats de l'université. Le pavillon saoudien a également servi de point d'orgue à la mise en valeur de l'identité nationale et à la présentation des réalisations de Saudi Vision 2030, renforçant ainsi la présence du Royaume dans le monde.

En définitive, l'université islamique de Médine affirme que son impact a atteint quatre continents, non seulement grâce à ses diplômés, mais aussi grâce à ses initiatives culturelles et universitaires qui redéfinissent le concept d'éducation en tant qu'outil de connexion humaine et de développement durable. Il s'agit d'un modèle digne de réflexion et d'étude à un moment où les dirigeants du Royaume d'Arabie saoudite continuent de soutenir l'université en tant que plateforme de modération et d'équilibre, et pour son rôle important dans la promotion du développement et de la paix dans le monde.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2978056/Islamic_University_of_Madinah.mp4