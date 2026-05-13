마디나 이슬람대학교, 127개국 이상의 참여 가운데 지속적인 글로벌 지식 역량 구축으로 대륙 전반에 영향력 창출

마디나, 사우디아라비아, 2026년 5월 13일 /PRNewswire/ -- 학문적 사명과 인도주의적 가치가 결합된 장면에서, 사우디아라비아의 마디나 이슬람대학교가 지역사회에 대한 영향력의 깊이를 반영하고 국가 간 문명적 대화의 가교 역할을 재확인하는 선구적인 이니셔티브를 통해 글로벌 존재감을 지속적으로 강화하고 있다. 2026년 제14회 '문화와 민족 축제(Cultures and Peoples Festival)'는 이러한 사명의 실질적 연장선 역할을 하며, 대학 캠퍼스는 '세계가 여기에 있다(The World is Here)'라는 슬로건 하에 전례 없는 수준의 문화적, 인간적 다양성을 선보이는 활기찬 글로벌 플랫폼으로 변모했다.

10일간에 걸쳐 90개국 이상의 참가자들이 함께 모여 60개 이상의 언어를 구사하며 문명의 만남과 다양성을 반영하는 다차원적 경험 속에서 400개 이상의 문화 활동을 선보였다. 이러한 다양성은 단순한 문화적 전시가 아니라, 이해와 친밀감을 촉진하는 개방적인 교육 환경을 통해 학생들과 그들의 지역사회 간 '얼음을 깨는' 데 성공한 대학 정책의 살아있는 구현체였다.

The video showcases highlights from the Festival of Cultures and Peoples, which was recently concluded at Islamic University of Madinah in Madinah, Saudi Arabia. Speed Speed

이러한 경험의 중요성은 전 세계 졸업생의 여정을 추적하는 것을 목표로 하는 대학의 '아타르(Athar)' 프로젝트와 연결될 때 더욱 분명해진다. 데이터에 따르면 대학 학생의 62%가 가족 중 고등교육을 받는 첫 번째 세대로, 지역사회 내에서 실질적인 발전적 변화를 추진하는 대학의 역할을 부각한다. 최근 입학한 학급에도 127개국 출신 학생들이 포함되어 있어 이 기관의 글로벌 도달 범위를 명확히 보여준다.

대학의 역할은 학문적 교육을 넘어 학생들이 모국으로 돌아가 국가 발전에 기여하기 전의 지적 및 전문적 역량을 개발하는 것을 포함하며, 무엇보다 개인의 성장을 우선시하는 인간 중심 모델을 반영한다. 이러한 비전은 사회에서 영향력 있는 지도자가 된 수많은 선구적 졸업생의 성공 스토리를 만들어냈으며 특히 비이슬람 국가에서 지식 전수와 문명적 대화 촉진에 기여하고 있다.

축제 자체는 이러한 철학의 생생한 반영으로서, 인간의 다양성과 광범위한 성취를 구현하면서 개인이 전문적으로 어떻게 혜택을 받고 국가들이 대학의 성과로부터 어떻게 혜택을 받는지에 대한 포괄적인 그림을 제시한다. 사우디 파빌리온 또한 국가 정체성을 보여주고 사우디 비전 2030(Saudi Vision 2030)의 성과를 제시하는 중심적 하이라이트 역할을 하여 왕국의 글로벌 존재감을 강화했다.

궁극적으로 마디나 이슬람대학교는 졸업생뿐만 아니라 교육을 인간적 연결과 지속가능한 발전의 도구로서의 개념을 재편하고 있는 문화적, 학문적 이니셔티브를 통해 그 영향력이 4개 대륙에 도달했음을 확인한다. 이는 사우디아라비아 왕국의 지도부가 대학을 중도와 균형의 플랫폼으로서, 그리고 전 세계 발전과 평화를 증진하는 중요한 역할을 위해 지속적으로 지원하는 시기에 성찰과 연구할 가치가 있는 모델을 나타낸다.

동영상 – https://mma.prnewswire.com/media/2978056/Islamic_University_of_Madinah.mp4

SOURCE Islamic University of Madinah