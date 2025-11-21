Hon Hai Tech Day 2025 eröffnet, um Foxconns starke Partnerschaften und vertikale Integrationsstärken zu präsentieren

NVIDIA, OpenAI, Alphabet, IBM, ABB Robotics, Uber, FUSO nehmen auf der Bühne teil

TAIPEI, 21. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Hon Hai Technology Group („Foxconn") (TWSE: 2317) begrüßte am Freitag auf seiner jährlichen Flaggschiff-Technologiekonferenz „Hon Hai Tech Day 2025" starke Partnerschaften, darunter NVIDIA, OpenAI und Alphabet, und stellte seine unübertroffene Stärke in der vertikalen Integration unter Beweis.

Die Geschwindigkeit und der Fortschritt des weltweit größten Elektronikherstellers in den Bereichen Supercomputing, intelligente Fertigung, intelligente Elektrofahrzeuge und mehr rückten in den Fokus, als globale Vorreiter aus den Bereichen KI, Technologie und Automobilindustrie – darunter IBM, ABB Robotics, Uber und Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corp – am Eröffnungstag der HHTD25 die Bühne betraten.

„Unsere Wettbewerbsstärke ist die vertikale Integration. Unsere technologische Tiefe und unsere Tradition in der Fertigung ermöglichen eine enge Zusammenarbeit mit weltweit führenden Technologieunternehmen, Partnern, die sich auf uns verlassen, weil sie wissen, dass Foxconn Ideen schnell, zuverlässig und in großem Maßstab in die Realität umsetzen kann", sagte Young Liu, Vorsitzender von Foxconn. „Das verschafft uns eine gute Ausgangsposition, wenn wir uns in die von KI und Quantencomputern erschlossenen Zukunftstechnologien vorwagen."

Sam Altman, CEO von OpenAI, sprach zum ersten Mal über die Bedeutung einer neuen Partnerschaft mit Foxconn: „Die Nachfrage nach kritischen Komponenten für die KI-Infrastruktur übersteigt bereits jetzt das Angebot bei weitem, und wir gehen davon aus, dass sich dies in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Bei dieser Vereinbarung geht es darum, die Lieferketten zu stärken, um den bestehenden und zukünftigen Bedarf in der gesamten Branche zu decken", sagte Altman per Video.

Ein weiterer starker Partner, Hiroshi Lockheimer, Chief Product Officer von Other Bets bei Alphabet, sagte per Video: „Foxconn ist ein wichtiger Partner für Google und Alphabet, und unsere Zusammenarbeit hat dazu beigetragen, einige der wichtigsten technologischen Innovationen des letzten Jahrzehnts zu verwirklichen."

Foxconn, ein taiwanesischer NVIDIA Cloud Partner, bekannt als NCP , investiert 1,4 Milliarden US-Dollar in ein fortschrittliches Supercomputing-Zentrum, das mit 10.000 NVIDIA Blackwell Ultra GPUs beschleunigt wird und in der ersten Hälfte des Jahres 2026 die NVIDIA GB300 NVL72 KI-Infrastruktur der nächsten Generation nutzen wird.

Damit wäre es eines der ersten in Asien, das die fortschrittlichste NVIDIA Blackwell-Plattform einsetzt, sagte Neo Yao, CEO der Foxconn-Tochter Visionbay, die das Projekt leitet. Yao diskutierte gemeinsam mit Alexis Bjorlin, Vice President von NVIDIA DGX Cloud , den Weg zu revolutionären KI-Fabriken im ersten von zwei Vorträgen am Vormittag, in denen Führungskräfte von NVIDIA über Themen wie KI-gestütztes Supercomputing und Robotik sprachen.

Die Roadmap zu Humanoiden in der intelligenten Fertigung – von einfach und feststehend über einfach, aber flexibel bis hin zu kompliziert, aber flexibel – und wie Quantentechnologien das Potenzial haben, die zukünftige AGI auf eine neue Ebene zu heben, wurden diskutiert.

Auf der größeren Ausstellungsfläche der HHTD25 wurden über 200 Produkte und Technologien präsentiert. Ein Modell eines KI-fähigen modularen Container-Rechenzentrums mit GB300-KI-Infrastruktur wurde erstmals auf der HHTD25-Ausstellungsfläche vorgestellt und demonstrierte unübertroffene Turnkey-Lösungen, die die Fertigung von L1 bis L12 und starke vertikale Integrationsfähigkeiten abdecken.

Das MODEL A, das erstmals auf der HHTD25-Bühne vorgestellt wurde, ist ein Elektrofahrzeug der B-Segment-Klasse, das künstliche Intelligenz und modulare Vielseitigkeit kombiniert, um vielfältige Anwendungsszenarien in einem einzigen Referenz-Elektrofahrzeug zu vereinen.

Unter den Referenzfahrzeugen mit Elektroantrieb waren sechs MODEL B, einige davon in bisher noch nie gesehenen Farben für Crossover-Fahrzeuge, drei einzigartige Referenzmodelle des MODEL A, der preisgekrönte Elektrobus MODEL T mit Motor und Batterie von Foxconn, das mittelgroße MODEL U für den Shuttle-Einsatz, das LMUV MODEL D und die nordamerikanische Variante des Familien-SUV MODEL C in der gesamten HHTD25-Halle zu sehen.

Die HHTD25 findet vom 21. bis 22. November im Taipei Nangang Exhibition Center, Halle 1, 4F, statt.

Weitere Informationen zum Hon Hai Tech Day 2025 finden Sie hier.

Informationen zu Foxconn finden Sie hier.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2613004/Foxconn_Logo.jpg