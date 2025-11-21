El Hon Hai Tech Day 2025 da inicio a la presentación de las sólidas alianzas de Foxconn

- El Hon Hai Tech Day 2025 da inicio a la presentación de las sólidas alianzas y la integración vertical de Foxconn

NVIDIA, OpenAI, Alphabet, IBM, ABB Robotics, Uber y FUSO participan en el evento

TAIPEI, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hon Hai Technology Group ("Foxconn") (TWSE: 2317), que está acelerando su transformación en una empresa de servicios de plataforma tecnológica impulsada por IA, dio la bienvenida el viernes a poderosas alianzas, incluidas NVIDIA, OpenAI y Alphabet, y compartió su fortaleza inigualable en integración vertical en su conferencia tecnológica anual insignia, Hon Hai Tech Day 2025.

La velocidad y el progreso del mayor fabricante de electrónica del mundo en los campos de la supercomputación, la fabricación inteligente, los vehículos eléctricos inteligentes y más, cobraron protagonismo cuando los líderes mundiales de IA, tecnología y automoción —entre los que también figuraron IBM, ABB Robotics, Uber y Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corp— subieron al escenario en la jornada inaugural de HHTD25.

"Nuestra ventaja competitiva reside en la integración vertical. Nuestra profundidad tecnológica y nuestra larga trayectoria en fabricación nos permiten establecer colaboraciones sólidas con líderes tecnológicos de talla mundial, socios que confían en nosotros porque saben que Foxconn puede convertir ideas en realidad de forma rápida, fiable y a gran escala", declaró Young Liu, presidente de Foxconn. "Esto nos posiciona favorablemente a medida que avanzamos hacia las tecnologías de vanguardia que la IA y la computación cuántica han abierto".

Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, habló por primera vez sobre la importancia de la nueva alianza con Foxconn: "La demanda de componentes críticos para la infraestructura de IA ya supera con creces la oferta y prevemos que esta tendencia continuará en los próximos años. Este acuerdo busca fortalecer las cadenas de suministro para satisfacer las necesidades actuales y futuras de toda la industria", afirmó Altman a través de un vídeo.

Otro socio importante, Hiroshi Lockheimer, director de producto de otras apuestas de Alphabet, declaró en un vídeo: "Foxconn es un socio importante para Google y Alphabet, y nuestra colaboración ha ayudado a dar vida a algunas de las innovaciones tecnológicas más importantes de la última década".

Foxconn, socio taiwanés de NVIDIA Cloud, conocido como NCP, está invirtiendo 1.400 millones de dólares en un centro de supercomputación avanzado, impulsado por 10.000 NVIDIA Blackwell Ultra GPUs, que utilizará la infraestructura de IA NVIDIA GB300 NVL72 de última generación en el primer semestre de 2026.

Esto lo convertiría en uno de los primeros centros en Asia en utilizar la plataforma NVIDIA Blackwell más avanzada, según Neo Yao, consejero delegado de Visionbay, filial de Foxconn que lidera el proyecto. Yao habló sobre la hoja de ruta para las revolucionarias fábricas de IA junto con Alexis Bjorlin, vicepresidente de NVIDIA DGX Cloud, en la primera de dos charlas matutinas con ejecutivos de NVIDIA sobre supercomputación y robótica impulsadas por IA.

También se debatió la evolución de los humanoides en la fabricación inteligente —desde lo simple y fijo hasta lo simple pero flexible, y lo complejo pero flexible— y cómo las tecnologías cuánticas tienen el potencial de elevar la inteligencia artificial general (IAG) del futuro a un nuevo nivel.

En la zona de exposición de HHTD25, más grande que nunca, se exhibieron más de 200 productos y tecnologías. En el área de exposiciones de HHTD25 se instaló por primera vez un modelo de centro de datos modular en contenedores preparado para IA, equipado con la infraestructura de IA GB300. Este modelo demostró soluciones llave en mano sin precedentes, que abarcan la fabricación de nivel 1 a nivel 12 y una sólida capacidad de integración vertical.

Presentado por primera vez en el escenario de HHTD25, el MODEL A es un vehículo eléctrico del segmento B que combina inteligencia artificial y versatilidad modular para ofrecer diversas aplicaciones en un único modelo de referencia.

Entre los vehículos eléctricos de referencia, se exhibieron seis MODEL B, algunos con colores nunca antes vistos en este crossover; tres estilos de referencia únicos del MODEL A; el galardonado autobús eléctrico MODEL T, equipado con motor y batería Foxconn; el MODEL U de tamaño mediano para transporte; el LMUV MODEL D; y la variante norteamericana del SUV familiar MODEL C. Estos vehículos estuvieron estacionados en el recinto de HHTD25 para su visualización.

HHTD25 se celebra del 21 al 22 de noviembre en el Centro de Exposiciones Taipei Nangang, Pabellón 1, 4.ª planta.

Si desea más información sobre el Hon Hai Tech Day 2025 visite.

Acerca de Foxconn aquí.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2613004/Foxconn_Logo.jpg