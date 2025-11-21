Le Hon Hai Tech Day 2025 s'ouvre pour présenter les partenariats puissants et les forces d'intégration verticale de Foxconn

NVIDIA, OpenAI, Alphabet, IBM, ABB Robotics, Uber, FUSO interviennent sur scène

TAIPEI, 21 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Accélérant sa transformation en une entreprise de services de plateforme technologique alimentée par l'IA, Hon Hai Technology Group (« Foxconn ») (TWSE : 2317) a accueilli vendredi de puissants partenariats, dont NVIDIA, OpenAI et Alphabet, et a fait part de sa force inégalée en matière d'intégration verticale lors de sa conférence technologique phare annuelle, le Hon Hai Tech Day 2025.

La vitesse et les progrès du plus grand fabricant d'électronique au monde dans les domaines des supercalculateurs, de la fabrication intelligente, des véhicules électriques intelligents et autres ont été mis en lumière lorsque les grands noms mondiaux de l'IA, de la technologie et de l'automobile, dans une liste mettant également en vedette IBM, ABB Robotics, Uber et Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corp, sont montés sur scène le jour de l'ouverture du HHTD25.

« Notre force concurrentielle réside dans l'intégration verticale. La richesse de notre technologie et notre héritage industriel nous permettent de collaborer étroitement avec des leaders technologiques de classe mondiale, des partenaires qui nous font confiance parce qu'ils savent que Foxconn peut donner vie aux idées, rapidement, de manière fiable et à grande échelle », a déclaré Young Liu, président du conseil d'administration de Foxconn. « Cela nous place en bonne position alors que nous nous lançons dans les technologies rendues possibles par l'IA et l'informatique quantique ».

Sam Altman, PDG d'OpenAI, s'est exprimé pour la première fois sur l'importance du nouveau partenariat avec Foxconn : « La demande de composants essentiels pour l'infrastructure de l'IA dépasse déjà largement l'offre et nous pensons que cette tendance va se poursuivre dans les années à venir. Cet accord vise à renforcer les chaînes d'approvisionnement afin de répondre aux besoins actuels et futurs de l'industrie », a déclaré M. Altman par vidéo.

Autre partenaire de poids, Hiroshi Lockheimer, directeur Produit d'Other Bets chez Alphabet, a déclaré par vidéo : « Foxconn est un partenaire important de Google et d'Alphabet, et notre collaboration a permis de concrétiser certaines des innovations technologiques les plus importantes de ces dix dernières années. »

Foxconn, partenaire taïwanais de NVIDIA Cloud, connu sous le nom de NCP , investit 1,4 milliard de dollars dans un centre de supercalcul avancé, accéléré par 10 000 GPU NVIDIA Blackwell Ultra , qui utilisera la nouvelle génération d'infrastructure d'IA NVIDIA GB300 NVL72 au cours du premier semestre 2026.

Cela en ferait l'un des premiers en Asie à utiliser la plateforme NVIDIA Blackwell la plus avancée, a avancé Neo Yao, PDG de Visionbay, filiale de Foxconn, qui dirige le projet. M. Yao a évoqué la voie à suivre pour créer des usines d'IA révolutionnaires avec Alexis Bjorlin, vice-président de NVIDIA DGX Cloud , lors de la première des deux conférences matinales auxquelles participeront des cadres de NVIDIA sur les thèmes du supercalculateur et de la robotique alimentés par l'IA.

La feuille de route vers les humanoïdes dans la fabrication intelligente, de simple et fixe, à simple mais flexible, à compliqué mais flexible, et la façon dont les technologies quantiques peuvent potentiellement élever l'AGI future à un autre niveau, ont fait l'objet d'une discussion.

Plus de 200 produits et technologies ont été exposés dans la zone d'exposition, d'une ampleur inédite, de la HHTD25. Un modèle de centre de données modulaire en conteneur prêt pour l'IA, installé avec l'infrastructure d'IA GB300, a été installé pour la première fois dans la zone d'exposition du HHTD25, démontrant des solutions clés en main inégalées, couvrant la fabrication de L1 à L12 et de fortes capacités d'intégration verticale.

Présenté pour la première fois sur la scène du HHTD25, le MODÈLE A est un véhicule électrique du segment B. Il combine la technologie de l'intelligence artificielle et la polyvalence modulaire pour offrir divers scénarios d'application à un seul véhicule électrique de référence.

Parmi les véhicules de référence EV, six MODÈLES B, dont certains dans des couleurs jamais vues sur le crossover, trois modèles de référence uniques du MODÈLE A, le bus électrique primé MODÈLE T construit avec le moteur et la batterie Foxconn, le MODÈLE U de taille moyenne pour les navettes, le LMUV MODÈLE D et la variante nord-américaine du SUV familial MODÈLE C étaient exposés dans l'ensemble du hall du HHTD25.

Le HHTD25 se tiendra les 21 et 22 novembre au Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 1, 4F.

