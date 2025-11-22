Hon Hai Tech Day 2025が開幕、Foxconnの強力なパートナーシップと垂直統合の強みを披露

NVIDIA、OpenAI、Alphabet、IBM、ABB Robotics、Uber、ふそうがステージに登壇

台北、2025年11月23日 /PRNewswire/ -- AIを活用したテクノロジープラットフォームサービス企業への変革を加速させているHon Hai Technology Group（以下「Foxconn」）（TWSE: 2317）は金曜日、年次のフラッグシップ・テクノロジー・カンファレンスである「Hon Hai Tech Day 2025」において、NVIDIA、OpenAI、Alphabetといった強力なパートナーシップを歓迎するとともに、同社の比類なき垂直統合の強みを共有しました。

世界最大の電子機器メーカーである同社が、スーパーコンピューティング、スマートマニュファクチャリング、インテリジェントEVなどの分野で示すスピードと進歩が注目を集める中、IBM、ABB Robotics、Uber、三菱ふそうトラック・バス株式会社など、AI・テクノロジー・自動車分野を代表する企業がHHTD25初日のステージに登壇しました。

「当社の競争力の源泉は垂直統合です。当社が培ってきた技術的蓄積と製造の伝統により、世界有数のテクノロジーリーダーとの深い協業が可能になります。彼らは、Foxconnがアイデアを迅速かつ確実に、そして大規模に現実へと変えることができると理解しているからこそ、当社を信頼してくださっています」と、Foxconnの会長であるYoung Liu氏は述べました。「こうした強みがあるからこそ、AIや量子技術によって切り拓かれた最先端分野へ踏み出す際に、当社は有利な立ち位置を確保できるのです。」

OpenAIのCEOであるSam Altman氏は、Foxconnとの新たなパートナーシップの意義について初めて言及し、次のように述べました。「AIインフラに不可欠な主要コンポーネントの需要はすでに供給を大きく上回っており、今後数年間、その傾向はさらに続くと見込んでいます。今回の合意は、業界全体の現在および将来的なニーズに対応するため、サプライチェーンを強化することを目的としたものです」と、Altman氏はビデオを通じて語りました。

もう一つの強力なパートナーであるAlphabetのアザー・ベッツ（Other Bets）部門最高製品責任者、Hiroshi Lockheimer氏はビデオを通じて次のように述べました。「FoxconnはGoogleおよびAlphabetにとって重要なパートナーであり、私たちの協業はこの10年間で最も重要な技術革新の実現に寄与してきました。」

台湾のNVIDIA Cloud Partner（NCP）として知られるFoxconnは、1万基のNVIDIA Blackwell Ultra GPUを搭載した先進的なスーパーコンピューティングセンターに14億ドルを投資しており、2026年上半期には次世代のNVIDIA GB300 NVL72 AIインフラを活用する予定です。

同プロジェクトを主導するFoxconn子会社VisionbayのCEOであるNeo Yao氏は、これにより、アジアでも最先端のNVIDIA Blackwellプラットフォームを使用する企業の一つとなる見込みであると述べました。Yao氏は、AIを活用したスーパーコンピューティングとロボティクスをテーマにNVIDIA幹部が登壇した午前中の2つの講演のうち最初のセッションで、NVIDIA DGX Cloudの副社長であるAlexis Bjorlin氏とともに、革新的なAIファクトリーへの道筋について議論しました。

スマートマニュファクチャリングにおけるヒューマノイド実現へのロードマップ、「シンプルかつ固定型」から「シンプルだが柔軟」、「複雑だが柔軟」へと進化していく過程や、量子技術が将来のAGIをさらに次の段階へ押し上げる可能性について議論が行われました。

また、これまでで最大規模となるHHTD25の展示エリアには、200点を超える製品と技術が展示されました。HHTD25の展示エリアには、GB300 AIインフラを搭載したAI対応型モジュラーコンテナデータセンターのモデルが初めて設置され、L1からL12までの製造工程を網羅する比類なきターンキーソリューションと、強力な垂直統合能力が示されました。

HHTD25のステージで初めて披露されたMODEL Aは、AI技術とモジュール式の多用途性を組み合わせ、多様なアプリケーションシナリオを単一のリファレンス電気自動車に集約した、Bセグメントクラスの電気自動車です。

EVのリファレンス車両としては、クロスオーバータイプのMODEL Bが6台（その中にはこれまでに見られなかった新色の車両も含まれる）、3種類のユニークな参考スタイルを備えたMODEL A、Foxconn製モーターとバッテリーを搭載した受賞歴のある電動バスMODEL T、シャトル用途向けの中型MODEL U、LMUVであるMODEL D、そしてファミリー向けSUVであるMODEL Cの北米仕様が、HHTD25のホール全体にわたり展示されていました。

HHTD25は11月21日から22日まで、台北南港展示センター・ホール1の4Fで開催されています。

Hon Hai Tech Day 2025の詳細はこちら。

Foxconnについてはこちら。

SOURCE Hon Hai Technology Group (Foxconn)