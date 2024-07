Comitê Olímpico Internacional Exortado a Acabar com o Patrocínio de Grandes Refrigerantes - Vital Strategies

PARIS, 17 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Os principais especialistas e defensores da saúde global estão pedindo o fim do patrocínio da Big Soda a eventos esportivos em todo o mundo. Uma nova campanha, "Kick Big Soda Out of Sport", destaca seus danos e pede o apoio da comunidade global.

Citando taxas crescentes de doenças não transmissíveis associadas ao consumo de bebidas açucaradas, esses grupos afirmam que a associação do Comitê Olímpico Internacional (COI) com produtos não saudáveis prejudica seu compromisso de promover uma sociedade saudável por meio do esporte.

"Servir como um grande patrocinador das Olimpíadas permite que as empresas cubram eventos com logotipos, atingindo um público de mais de 3 bilhões", disse Trish Cotter, Líder Global do Programa de Política Alimentar da Vital Strategies.

"A ligação entre bebidas açucaradas e doenças crônicas e amplamente evitáveis está bem estabelecida", disse o Dr. Barry Popkin, W. R. Kenan Jr. Distinto Professor de nutrição na Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill Gillings School of Global Public Health. "Permitir que a Coca-Cola continue como patrocinadora-chave contradiz diretamente a missão do COI e prejudica as conquistas dos atletas olímpicos."

A campanha digital pode ser vista no YouTube, Instagram, Twitter/X e LinkedIn, e direciona os espectadores para uma petição online.

"Esta campanha está trazendo a atenção tão necessária para as empresas de bebidas açucaradas que usam o esporte para aumentar seus resultados", disse Nzama Mbalati, CEO da HEALA, uma coalizão da sociedade civil na África do Sul que defende um sistema alimentar mais justo. "O público dos Jogos Olímpicos de 2024 deve ser informado sobre a intenção por trás desses anúncios."

Como guardiões do Movimento Olímpico, o COI é instado a encerrar o patrocínio da Coca-Cola e rejeitar futuros patrocínios de corporações que não se alinham com os valores olímpicos.

"Esta petição ressalta a necessidade de o COI priorizar a saúde das pessoas e a sustentabilidade do nosso planeta em detrimento dos interesses comerciais", disse Alejandro Calvillo, diretor da El Poder del Consumidor, uma organização sem fins lucrativos de direitos do consumidor no México. "O COI tem uma oportunidade sem precedentes de manter sua reputação como um farol de integridade, excelência e responsabilidade social."

Para participar do "Kick Big Soda Out of Sport" e adicionar seu nome à petição, visite www.kickbigsodaout.org e use a hashtag #KickBigSodaOutofSport.

