Międzynarodowy Komitet Olimpijski wzywany do zakończenia współpracy sponsorskiej z dużymi markami słodzonych napojów - Vital Strategies

PARYŻ, 18 lipca 2024 r. /PRNewswire/ -- czołowi międzynarodowi eksperci i działacze w obszarze zdrowia publicznego wzywają do rezygnacji ze sponsoringu dużych imprez sportowych przez duże marki słodzonych napojów. Nowa kampania pt. "Kick Big Soda Out of Sport" („Pozbądźmy się dużych marek napojów z imprez sportowych") zwraca uwagę na szkodliwość obecnego modelu współpracy sponsorskiej i wzywa międzynarodową społeczność do wsparcia działań na rzecz jego zmiany.

Powołując się na dane mówiące o szybko rosnącej liczbie przypadków chorób niezakaźnych związanych ze spożywaniem słodzonych napojów, eksperci i działacze twierdzą, że kojarzenie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) z niezdrowymi produktami osłabia jego wysiłki w obszarze promocji zdrowia publicznego poprzez sport.

„Głowni sponsorzy Olimpiady mogą oznaczać tereny imprez sportowych swoimi logami, docierając do grupy konsumentów liczącej ponad 3 mld osób" - powiedziała Trish Cotter pełniąca funkcję Global Lead ds. Programu Polityki Żywieniowej w Vital Strategies.

„Związek pomiędzy słodzonymi napojami i przewlekłymi schorzeniami, których w dużej mierze można uniknąć, jest dobrze znany" - powiedział dr. Barry Popkin (W. R. Kenan Jr. Distinguished Professor of Nutrition), specjalista ds. żywienia z Chapel Hill Gillings School of Global Public Health przy Uniwersytecie Karoliny Północnej. „Kontynuowanie współpracy z Coca-Colą jako kluczowym sponsorem stoi w bezpośredniej sprzeczności z misją MKOl, podważając przy tym osiągnięcia olimpijczyków".

Kampania cyfrowa prowadzona jest na YouTubie, Instagramie, Twitterze/X oraz LinkedIn. W prezentowanym materiale widzowie zachęcani są do podpisania petycji online.

"Kampania zwraca uwagę na ważny problem, jakim jest wykorzystywanie sportu przez producentów słodzonych napojów do zwiększania zysków" - powiedział Nzama Mbalati, CEO HEALA - koalicji społeczeństwa obywatelskiego w RPA, która działa na rzecz sprawiedliwszego systemu żywnościowego. „Widzowie śledzący tegoroczne Igrzyska Olimpijskie powinni mieć świadomość intencji, jakie stoją za tymi reklamami".

Jako organizacja stojąca na straży Ruchu Olimpijskiego MKOl powinien przestać korzystać ze sponsoringu Coca-Coli, a w przyszłości odrzucać propozycje współpracy ze strony korporacji, których działalność nie stoi w zgodzie z olimpijskimi wartościami.

„Petycją tą chcemy zwrócić uwagę na to, że MKOl powinien przedkładać zdrowie ludzi i zrównoważony rozwój nad interes podmiotów komercyjnych" - powiedział Alejandro Calvillo, dyrektor El Poder del Consumidor, meksykańskiej organizacji non-profit zajmującej się ochroną praw konsumentów. „MKOl stoi przed niespotykaną szansą na wzmocnienie swojego wizerunku jako organizacji będącej wzorem etyki, doskonałości i odpowiedzialności społecznej".

Osoby chcące dołączyć do kampanii "Kick Big Soda Out of Sport" i podpisać petycję zapraszamy na stronę https://www.kickbigsodaout.org/ oraz zachęcamy do używania hasztagu #KickBigSodaOutofSport.

Organizacja Vital Strategies wspiera wdrażanie i ewaluację prowadzonych na całym świecie polityk promujących zdrowsze nawyki żywieniowe. Dowiedz się więcej i śledź nas na Twitterze: @VitalStrat.

