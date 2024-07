Vital Strategies: Mezinárodní olympijský výbor vyzván k ukončení sponzoringu prodejci slazených nápojů

PAŘÍŽ, 18. července 2024 /PRNewswire/ -- Přední globální odborníci a aktivisté v oblasti zdraví vyzývají k celosvětovému ukončení sponzoringu sportovních akcí výrobci slazených limonád, označovanými jako „Big Soda". Nová kampaň „Kick Big Soda Out of Sport" (Vykopněte limonády ze sportu) upozorňuje na škodlivost těchto nápojů a žádá globální komunitu o podporu.

Obě skupiny v ní poukazují na rostoucí výskyt nepřenosných onemocnění spojených s konzumací slazených nápojů a prohlašují, že spojení Mezinárodního olympijského výboru (MOV) s nezdravými produkty zpochybňuje jeho závazek podporovat zdravou společnost prostřednictvím sportu.

„Pozice hlavního sponzora olympijských her umožňuje společnostem vytapetovat závody svým logem a proniknout tak k více než třem miliardám diváků," uvedla globální ředitelka programu potravinových politik v organizaci Vital Strategies Trish Cotterová.

„Souvislost mezi cukrem slazenými nápoji a chronickými, do značné míry preventabilními nemocemi, je dnes dobře známá," konstatoval dr. Barry Popkin, zasloužilý W. R. Kenan Jr. profesor výživy na Gillingsově ústavu globálního veřejného zdraví při Severokarolínské univerzitě v Chapel Hill. „Ponechat si značku Coca-Cola jako klíčového sponzora popírá poslání MOV a znevažuje úspěchy olympioniků."

Digitální kampaň je zveřejněna na sítích YouTube, Instagram, Twitter/X a LinkedIn a odkazuje diváky na online petici.

„Tato kampaň přichází s velmi důležitým upozorněním na to, jak výrobci sladkých limonád využívají sport ke zvýšení svých zisků," řekl Nzama Mbalati, výkonný ředitel jihoafrické koalice občanské společnosti HEALA, která se zasazuje o spravedlivější potravinový systém. „Diváci olympijských her 2024 by měli být informováni o záměru, který se za jejich reklamami skrývá."

MOV je jakožto strážce olympijského hnutí vyzýván, aby ukončil sponzorství značky Coca-Cola a do budoucna odmítl další sponzoring od společností, které neodpovídají olympijským hodnotám.

„Tato petice vyzdvihuje povinnost MOV upřednostnit zdraví populace a udržitelnost naší planety před komerčními zájmy," uvedl Alejandro Calvillo, ředitel mexické neziskové organizace pro práva spotřebitelů El Poder del Consumidor. „MOV zde má unikátní příležitost obhájit svou pověst vzoru morální integrity, vysokých standardů a společenské odpovědnosti."

Pro zapojení do kampaně „Kick Big Soda Out of Sport" a podpis petice navštivte stránku www.kickbigsodaout.org a využijte hashtag #KickBigSodaOutofSport.

