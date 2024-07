Medzinárodný olympijský výbor dostal výzvu, aby ukončil sponzorstvo spoločností Big Soda - Vital Strategies

PARÍŽ, 18. júla 2024 /PRNewswire/ -- Poprední svetoví odborníci na zdravie a zástancovia žiadajú, aby spoločnosti zo sektora Big Soda ukončili sponzorovanie športových podujatí po celom svete. Nová kampaň „Kick Big Soda Out of Sport" (Vykopnime Big Soda zo športu) poukazuje na škodlivosť odvetvia a vyzýva na podporu globálnej komunity.

S upozornením na rastúci výskyt neprenosných chorôb spojených s konzumáciou sladkých nápojov tieto skupiny tvrdia, že spojenie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) s nezdravými produktmi podkopáva jeho záväzok propagovať zdravú spoločnosť prostredníctvom športu.

„Keď spoločnosti pôsobia ako hlavný sponzor olympijských hier, môžu zastrešovať podujatia logami a osloviť tak viac ako 3 miliardy divákov," povedala Trish Cotter, globálna vedúca programu potravinovej politiky organizácie Vital Strategies.

„Spojenie medzi sladenými nápojmi a chronickými chorobami, ktorým sa dá do značnej miery predchádzať," povedal doktor Barry Popkin, W. R. Kenan Jr. Uznávaný profesor výživy na Univerzite v Severnej Karolíne na Chapel Hill Gillings School of Global Public Health. „Keď umožníme Coca-Cole pokračovať v pozícii kľúčového sponzora, je to v priamom rozpore s poslaním MOV a podkopáva to výkony olympionikov."

Digitálna kampaň beží na stránkach YouTube, Instagram, Twitter/X a LinkedIn a vedie divákov k online petícii.

„Táto kampaň upriamuje potrebnú pozornosť na to, ako spoločnosti v oblasti výroby sladkých nápojov využívajú šport na zvýšenie svojho zisku," povedal Nzama Mbalati, generálny riaditeľ HEALA, koalície občianskej spoločnosti v Južnej Afrike, ktorá sa zasadzuje za spravodlivejší potravinový systém. „Publikum olympijských hier 2024 by malo byť informované o zámere týchto reklám."

MOV ako strážca olympijského hnutia dostáva výzvu, aby ukončil sponzorstvo Coca-Coly a odmietol budúce sponzorstvo od korporácií, ktoré nie sú v súlade s olympijskými hodnotami.

„Táto petícia zdôrazňuje, že je nutné, aby MOV uprednostnil zdravie ľudí a udržateľnosť našej planéty pred komerčnými záujmami," povedal Alejandro Calvillo, riaditeľ El Poder del Consumidor, neziskovej organizácie na ochranu práv spotrebiteľov v Mexiku. „MOV má bezprecedentnú príležitosť udržať si svoju povesť majáka integrity, excelentnosti a sociálnej zodpovednosti."

Ak sa chcete pripojiť ku kampani „Kick Big Soda Out of Sport" a pridať svoje meno k petícii, navštívte stránku www.kickbigsodaout.org a použite hashtag #KickBigSodaOutofSport.

Organizácia Vital Strategies podporuje realizáciu a ocenenie politických snáh, ktorých cieľom je priviesť ľudí k zdravšej strave na celom svete. Získajte viac informácií a sledujte nás na Twitteri @VitalStrat.

