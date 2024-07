Le Comité international olympique est invité à mettre fin au parrainage par les grandes entreprises de sodas - Vital Strategies

PARIS, 18 juillet 2024 /PRNewswire/ -- D'éminents experts et défenseurs de la santé mondiale appellent à la fin du parrainage des événements sportifs par des grandes entreprises de sodas dans le monde entier. Une nouvelle campagne, "Kick Big Soda Out of Sport", met en évidence ses effets néfastes et demande le soutien de la communauté internationale.

Citant l'escalade des taux de maladies non transmissibles associées à la consommation de boissons sucrées, ces groupes affirment que l'association du Comité international olympique (CIO) avec des produits malsains sape son engagement à promouvoir une société saine par le biais du sport.

"Le fait d'être l'un des principaux sponsors des Jeux olympiques permet aux entreprises d'apposer leur logo sur les événements et de toucher un public de plus de 3 milliards de personnes", a déclaré Trish Cotter, responsable mondiale du programme de politique alimentaire chez Vital Strategies, à l'adresse suivante : .

"Le lien entre les boissons sucrées et les maladies chroniques et largement évitables est bien établi", a déclaré le Dr Barry Popkin, W. R. Kenan Jr. Professeur distingué de nutrition à la Gillings School of Global Public Health de l'université de Caroline du Nord à Chapel Hill. "Permettre à Coca-Cola de continuer à être un sponsor clé va directement à l'encontre de la mission du CIO et sape les réalisations des athlètes olympiques".

La campagne numérique peut être vue sur YouTube, Instagram, Twitter/X et LinkedIn, et dirige les spectateurs vers une pétition en ligne .

"Cette campagne attire l'attention sur le fait que les fabricants de boissons sucrées utilisent le sport pour accroître leurs bénéfices", a déclaré Nzama Mbalati, directeur général de HEALA, une coalition de la société civile sud-africaine qui milite en faveur d'un système alimentaire plus juste. "Le public des Jeux olympiques de 2024 devrait être informé de l'intention qui se cache derrière ces publicités.

En tant que gardien du Mouvement olympique, le CIO est invité à mettre fin au parrainage de Coca-Cola et à rejeter les futurs parrainages d'entreprises qui ne s'alignent pas sur les valeurs olympiques.

"Cette pétition souligne la nécessité pour le CIO de donner la priorité à la santé des personnes et à la durabilité de notre planète plutôt qu'aux intérêts commerciaux", a déclaré Alejandro Calvillo, directeur de El Poder del Consumidor, une organisation à but non lucratif de défense des droits des consommateurs au Mexique. "Le CIO a une occasion sans précédent de maintenir sa réputation de phare de l'intégrité, de l'excellence et de la responsabilité sociale."

Pour rejoindre "Kick Big Soda Out of Sport" et ajouter votre nom à la pétition, visitez le site www.kickbigsodaout.org et utilisez le hashtag #KickBigSodaOutofSport.

Vital Strategies soutient la mise en œuvre et l'évaluation des efforts politiques visant à faire évoluer les populations vers des régimes alimentaires plus sains dans le monde entier. Pour en savoir plus et nous suivre sur Twitter @VitalStrat.

