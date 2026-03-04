Como pioneira em smartphones com inteligência artificial nativa, a nubia redefine o paradigma da interação entre humanos e dispositivos no MWC Barcelona 2026.

O nubia M153 com o Assistente de IA Doubao é o verdadeiro telefone nativo de IA oferecendo uma experiência de " piloto automático " ao smartphone

BARCELONA, Espanha, 4 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation, líder global no fornecimento de soluções integradas de tecnologia da informação e comunicação, apresentou seu portfólio expandido de dispositivos de IA projetados para uma nova era de interação no MWC Barcelona 2026. Duas inovações revolucionárias se destacaram: O Nubia M153, com o assistente de IA Doubao, que teve lançamento limitado no mercado chinês em dezembro, e o pet com IA iMoochi. Esses dois dispositivos representam um grande avanço para a estratégia "IA para Todos" da ZTE, impulsionando a evolução dos dispositivos inteligentes pessoais e acelerando o desenvolvimento de um ecossistema de IA abrangente, voltado a todos os cenários de uso.

Evento da ZTE sobre a Nova Espécie de IA no MWC Barcelona 2026 (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

Como um "pioneiro em telefones com inteligência artificial nativa", o nubia M153, com o assistente de IA Doubao, proporciona uma verdadeira experiência de "piloto automático".

Como pioneira em smartphones com inteligência artificial nativa, a nubia lidera a inovação em tecnologia de IA de ponta e sua adoção comercial com a abordagem "Inovação + Ação". Ao integrar profundamente a IA ao hardware, ao software e a todo o seu ecossistema, a nubia está remodelando o paradigma da interação entre humanos e dispositivos, trabalhando para transformar a IA de uma mera ferramenta em uma parceira ativa e simbiótica, capaz de entender e evoluir com você. O nubia M153, com o Assistente de IA Doubao, é o verdadeiro smartphone nativo de IA, proporcionando uma experiência de "piloto automático", impulsionada por seus recursos de Agente em nível de sistema operacional.

O nubia M153, com o Assistente de IA Doubao, é o resultado de uma colaboração profunda entre a Doubao e a nubia em nível de sistema operacional, sendo capaz de compreender e executar comandos complexos do usuário em linguagem natural, permitindo a realização de tarefas entre diferentes aplicativos. Isso marca uma mudança de paradigma, passando de "usuários operando seus telefones" para "a IA executando tarefas de forma autônoma para eles". Ao executar fluxos de trabalho de várias etapas de forma integrada, proporciona uma interação altamente natural e intuitiva. Seja para reservar um restaurante ou comparar preços em diferentes plataformas, basta um simples comando de voz. O telefone então navega autonomamente pelos aplicativos necessários para lidar com todo o processo, desde a busca, comparação e reserva até o traçado da rota.

O nubia M153, com assistente de IA Doubao, foi desenvolvido sobre uma base de hardware robusta para suportar suas capacidades avançadas de IA. Ele é alimentado pela plataforma Snapdragon® Elite Mobile, juntamente com 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento, garantindo computação de IA e multitarefa suaves.

Projetado para aprimorar colaborativamente as experiências de IA com desenvolvedores e entusiastas de tecnologia, o nubia M153 com o assistente de IA Doubao teve um lançamento limitado no mercado chinês em 1º de dezembro de 2025.

A nova espécie de IA, iMoochi, redefine o companheirismo emocional.

Projetado para ser um companheiro emocional afetuoso e compreensivo, o iMoochi apresenta uma textura macia como uma nuvem e olhos altamente expressivos. Sua verdadeira magia reside na fluidez de suas interações multimodais. Indo além do diálogo mecânico, o iMoochi utiliza uma "linguagem iMoochi" exclusiva e "sons suaves e agradáveis" distintos para proporcionar uma experiência interativa mais natural e reconfortante. Por meio de feedback háptico suave e sensores táteis, um simples tapinha na cabeça ou um carinho prolongado resulta em aconchego afetuoso, arrulhos alegres e abanos de rabo satisfeitos. Funcionando em seu próprio ritmo, semelhante ao da vida real, o iMoochi vive em seu "próprio mundinho": boceja quando está com sono, sente fome, percebe mudanças de temperatura e até reage à sensação de ausência de gravidade quando é lançado ao ar de forma brincalhona.

O iMoochi é perfeito para usuários que buscam alívio do estresse, especialmente jovens profissionais urbanos, amantes de animais que não podem ter pets de verdade ou famílias que procuram um vínculo interativo para compartilhar. Um aplicativo complementar dedicado aprofunda essa amizade, permitindo que os usuários deem um nome ao seu iMoochi, acompanhem seu humor e leiam seu diário pessoal, tornando essa companhia ainda mais especial. A família iMoochi é composta por cinco membros distintos: Hopami, Mimiu, Cynomi, Mogogo e Morin.

Seja reformulando a interação entre humanos e dispositivos com o nubia M153 e o assistente de IA Doubao, ou definindo uma nova categoria com o pet com IA iMoochi, a linha de produtos da ZTE no MWC 2026 dá vida à sua estratégia "IA para Todos".

Para obter informações adicionais, visite o estande da ZTE (3F30, Pavilhão 3, Fira Gran Via) no MWC Barcelona 2026 ou explore: https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc26.html

