باعتبارها رائدة في الهواتف القائمة على الذكاء الاصطناعي ، nubia تعيد تشكيل نموذج التفاعل بين الإنسان والأجهزة في "المؤتمر العالمي للجوال" في برشلونة 2026

برشلونة، إسبانيا ، 4 مارس 2026 /PRNewswire/ -- عرضت شركة "زد تي إي" (ZTE)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة ، محفظتها الموسعة من أجهزة الذكاء الاصطناعي المصممة لعصر جديد من التفاعل في "المؤتمر العالمي للجوال" (MWC) في برشلونة 2026. كان هناك اثنين من الابتكارات الرائدة في مركز المسرح؛ هما هاتف nubia M153 مع مساعد الذكاء الاصطناعي Doubao، والذي شهد إطلاقًا محدودًا في السوق الصينية في ديسمبر ، و دمية الذكاء الاصطناعي الأليفة "آيموكي" (iMoochi). يمثل هذان الجهازان قفزة كبيرة إلى الأمام لاستراتيجية "زد تي إي" المتمثلة في شعار "الذكاء الاصطناعي للجميع" ، مما يؤدي إلى تطور الأجهزة الذكية الشخصية وتسريع تقدم منظومة الذكاء الاصطناعي الكاملة.

باعتبارها "رائدة الهواتف القائمة على الذكاء الاصطناعي"، يحدد هاتف nubia M153 مع مساعد الذكاء الاصطناعي Doubao تجربة "طيار آلي" حقيقية

باعتبارها رائدة في الهواتف القائمة على الذكاء الاصطناعي، تقود شركة "نوبيا" (nubia) الابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة والتبنّي التجاري مع نهجها المتمثل في شعار "الابتكار + العمل". من خلال دمج الذكاء الاصطناعي بشكل عميق عبر الأجهزة والبرمجيات ومنظومتها الأوسع ، تقوم "نوبيا" بإعادة تشكيل نموذج التفاعل بين الإنسان والأجهزة ، والعمل على تحويل الذكاء الاصطناعي من مجرد أداة إلى شريك عامل ومتكافئ يفهم وينمو معك. nubia M153 مع مساعد الذكاء الاصطناعي Doubao هو الهاتف القائم على الذكاء الاصطناعي الحقيقي الذي يجلب تجربة "الطيار الآلي" إلى هاتف الذكاء الاصطناعي مدعوم بقدرات الوكيل على مستوى نظام التشغيل.

nubia M153 مع مساعد الذكاء الاصطناعي Doubao هو نتيجة للتعاون المتعمق بين شركتيّ "دوباو" (Doubao) و "نوبيا" على مستوى نظام التشغيل ، القادر على فهم وتنفيذ أوامر المستخدم المعقدة بلغة طبيعية ، مما يتيح تنفيذ المهام عبر التطبيقات. هذا يشير إلى تحول نموذجي من "المستخدمين الذين يعملون على هواتفهم" إلى "الذكاء الاصطناعي الذي يتعامل بشكل مستقل مع المهام نيابةً عنهم". من خلال تنفيذ تدفقات العمل متعددة الخطوات بسلاسة ، فإنه يوفر تفاعلاً طبيعيًا وبديهيًا للغاية. سواءً كان حجز مطعم أو مقارنة الأسعار عبر المنصات ، فكل ما يتطلبه الأمر هو أمر صوتي واحد. ثم يتنقل الهاتف بشكل مستقل إلى التطبيقات اللازمة للتعامل مع العملية بأكملها من البحث والمقارنة والحجز ورسم خريطة الطريق.

تم تصميم nubia M153 مع مساعد الذكاء الاصطناعي Doubao على أساس أجهزة متينة لدعم قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. يتم تشغيله بواسطة منصة الجوال Snapdragon® 8 Elite ، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 غيغابايت و ذاكرة تخزين بسعة 512 غيغابايت، مما يضمن السلاسة في حوسبة الذكاء الاصطناعي وتعدد المهام.

يشهد هاتف nubia M153 مع مساعد الذكاء الاصطناعي Doubao، الذي تم تصميمه لتحسين تجارب الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع المطورين ومحبي التكنولوجيا، إطلاقًا محدودًا في السوق الصينية في 1 ديسمبر 2025.

فصيلة الذكاء الاصطناعي الجديدة iMoochi تعيد تعريف الصداقة العاطفية

تتميز دمية iMoochi الأليفة، المصممة لتكون رفيقًا عاطفيًا دافئًا ومتفهمًا، بملمس ذي فرو فائق النعومة وعينين عاطفيتين. يكمن سحرها الحقيقي في تفاعلاتها الغنية والمتعددة الوسائط. تطورًا من الحوار الميكانيكي ، تستخدم دمية iMoochi الأليفة "لغة iMoochi" الفريدة من نوعها و"أصوات الهديل الوديعة" المميزة لتقديم تجربة تفاعلية طبيعية ومريحة. من خلال ردود فعل اللمس اللطيفة وأجهزة الاستشعار اللمسية ، تؤدي تربيتة بسيطة على الرأس أو المداعبة لفترة طويلة إلى التمسّح بالأنف بطريقة حانية، وإصدار أصوات هديل مبهجة ، ورفع الذيل في سعادة. تعمل iMoochi وفق إيقاعها الخاص النابض بالحياة، وتعيش في "عالمها الصغير" ، وتتثاءب عندما تشعر بالنعاس ، وتشعر بالجوع ، وتشعر بتغيرات درجة الحرارة ، وتتفاعل حتى مع شعور عدم الوزن عند رميها في الهواء.

تعد iMoochi مثالية للمستخدمين الذين يسعون إلى تخفيف التوتر ، ولا سيما المهنيين الحضريين الشباب ، أو عشاق الحيوانات الذين لا يستطيعون الاحتفاظ بالحيوانات الأليفة الحقيقية ، أو الأسر التي تبحث عن رابطة تفاعلية مشتركة. يقوم تطبيق رفيق مخصص بتعميق هذه الصداقة من خلال السماح للمستخدمين بتسمية دمى iMoochi الخاصة بهم ، والتحقق من مزاجها ، وقراءة مذكراتها الشخصية ، مما يجعل الصداقة تبدو فعلاً ذات قيمة. تتضمن عائلة iMoochi خمسة أعضاء متميزين؛ هم: Hopami ، وMimiu ، وCynomi ، وMogogo وMorin.

سواءً كان الإنجاز هم إعادة تشكيل التفاعل بين الإنسان والأجهزة مع nubia M153 مع مساعد الذكاء الاصطناعي Doubao ، أو تحديد فئة جديدة مع دمية الذكاء الاصطناعي الأليفة iMoochi ، فإن تشكيلة "زد تي إي" في "المؤتمر العالمي للجوال" (MWC) 2026 تبث الحياة في استراتيجيتها المتمثلة في شعار "الذكاء الاصطناعي للجميع".

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة كابينة "زد تي إي" (3F30، القاعة 3، مركز Fira Gran Via) في "المؤتمر العالمي للجوال" (MWC) ببرشلونة 2026 أو تفضلوا باستكشاف موقع الويب :https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc26.html

