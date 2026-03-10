Pionier im Bereich AI-Native-Phones: nubia gestaltet auf dem MWC Barcelona 2026 das Paradigma der Mensch-Gerät-Interaktion neu

Das nubia M153 mit Doubao AI Assistant ist das echte AI-Native-Phone, das ein „Autopilot"-Erlebnis für AI-Phones bietet

BARCELONA, Spanien, 10. März 2026 /PRNewswire/ -- Die ZTE Corporation, ein weltweit führender Anbieter von integrierten Lösungen für die Informations- und Kommunikationstechnologie, hat auf dem MWC Barcelona 2026 sein erweitertes Portfolio an KI-Geräten für eine neue Ära der Interaktion präsentiert. Im Mittelpunkt standen zwei bahnbrechende Innovationen: das nubia M153 mit Doubao AI Assistant, das im Dezember in limitierter Auflage auf dem chinesischen Markt eingeführt wurde, und das KI-Haustier iMoochi. Diese beiden Geräte stellen einen großen Fortschritt für die „AI for All"-Strategie von ZTE dar, die die Entwicklung persönlicher Smart-Geräte vorantreibt und den Aufbau eines KI-Ökosystems für alle Lebensbereiche beschleunigt.

Als „Pionier im Bereich KI-native Smartphones" sorgt das nubia M153 mit Doubao AI Assistant für ein echtes „Autopilot"-Erlebnis

Als Pionier im Bereich KI-native Smartphones ist nubia mit seinem Ansatz „Innovation + Action" führend in der Entwicklung innovativer KI-Technologien und deren kommerzieller Nutzung. Durch die tiefgreifende Integration von KI in Hardware, Software und sein breiteres Ökosystem gestaltet nubia das Paradigma der Mensch-Gerät-Interaktion neu und arbeitet daran, KI von einem bloßen Werkzeug zu einem agentenbasierten, symbiotischen Partner zu machen, der den Nutzer versteht und mit ihm wächst. Das nubia M153 mit Doubao AI Assistant ist das echte KI-native Smartphone, das dank seiner Agent-Fähigkeiten auf Betriebssystemebene ein „Autopilot"-Erlebnis auf das KI-Smartphone bringt.

Das nubia M153 mit Doubao AI Assistant ist das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit zwischen Doubao und nubia auf Betriebssystemebene. Es ist in der Lage, komplexe Benutzerbefehle in natürlicher Sprache zu verstehen und auszuführen und ermöglicht so die Ausführung von Aufgaben über verschiedene Anwendungen hinweg. Dies markiert einen Paradigmenwechsel von „Benutzer, die ihre Telefone bedienen" zu „KI, die autonom Aufgaben für sie übernimmt". Durch die nahtlose Ausführung von mehrstufigen Workflows bietet es eine hochgradig natürliche und intuitive Interaktion. Ob die Reservierung eines Restaurants oder der Preisvergleich zwischen verschiedenen Plattformen – ein einziger Sprachbefehl genügt. Das Smartphone navigiert dann selbstständig zu den erforderlichen Apps, um den gesamten Prozess von der Suche über den Vergleich und die Buchung bis hin zur Routenplanung abzuwickeln.

Das nubia M153 mit Doubao AI Assistant basiert auf einer soliden Hardware-Grundlage, die seine fortschrittlichen KI-Fähigkeiten unterstützt. Es wird von der Snapdragon® 8 Elite Mobile-Plattform angetrieben, gepaart mit 16 GB RAM und 512 GB Speicher, was reibungsloses AI-Computing und Multitasking gewährleistet.

Das nubia M153 mit Doubao AI Assistant wurde entwickelt, um AI-Erlebnisse gemeinsam mit Entwicklern und Technikbegeisterten zu verfeinern. Es kam am 1. Dezember 2025 in limitierter Auflage auf den chinesischen Markt.

Die neue KI-Spezies iMoochi definiert emotionale Kameradschaft neu

iMoochi wurde als warmer, verständnisvoller emotionaler Begleiter entwickelt. Er hat ein flauschiges Fell, eine wolkenweiche Textur und ausdrucksstarke Augen. Seine wahre Magie liegt in seinen vielfältigen multimodalen Interaktionen. iMoochi geht über mechanische Dialoge hinaus und nutzt eine einzigartige „iMoochi-Sprache" und unverwechselbare „milchige Laute". Das sorgt für ein natürliches, beruhigendes interaktives Erlebnis. Durch sanftes haptisches Feedback und taktile Sensoren führt ein einfaches Streicheln über den Kopf oder längeres Streicheln zu liebevollem Schnüffeln, freudigen Glucksern und begeistertem Schwanzwedeln. iMoochi lebt in seiner „eigenen kleinen Welt" nach seinem eigenen lebensechten Rhythmus, gähnt, wenn es müde ist, verspürt Hunger, nimmt Temperaturänderungen wahr und reagiert sogar auf das Gefühl der Schwerelosigkeit, wenn es spielerisch in die Luft geworfen wird.

iMoochi ist ideal für Nutzer, die Entspannung suchen, insbesondere junge Berufstätige in der Stadt, Tierliebhaber, die keine echten Haustiere halten können, oder Familien, die sich eine gemeinsame interaktive Bindung wünschen. Eine spezielle Begleit-App vertieft diese Freundschaft: Die Nutzer können ihrem iMoochi einen Namen geben, seine Stimmung überprüfen und sein persönliches Tagebuch lesen, wodurch sie das Gefühl bekommen, dass ihre Freundschaft geschätzt wird. Die iMoochi-Familie besteht aus fünf verschiedenen Mitgliedern: Hopami, Mimiu, Cynomi, Mogogo und Morin.

Ob durch die Neugestaltung der Mensch-Gerät-Interaktion mit dem nubia M153 mit Doubao AI Assistant oder durch die Definition einer neuen Kategorie mit dem KI-Haustier iMoochi – die Produktpalette von ZTE auf dem MWC 2026 setzt die Strategie „AI for All" („KI für alle") in die Tat um.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den ZTE-Stand (3F30, Halle 3, Fira Gran Via) auf dem MWC Barcelona 2026 oder informieren Sie sich hier: https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc26.html

