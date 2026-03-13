Sebagai Pelopor Ponsel AI, nubia Mengubah Interaksi Manusia-Perangkat di MWC Barcelona 2026

Sebagai "Pelopor Ponsel AI: nubia M153 dengan Doubao AI Assistant Mewujudkan Pengalaman "Autopilot"

Sebagai pelopor Ponsel AI, nubia memimpin inovasi teknologi AI mutakhir serta penerapannya secara komersial melalui pendekatan "Innovation + Action". Dengan mengintegrasikan AI secara mendalam ke dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan ekosistem, nubia mengubah cara manusia berinteraksi dengan perangkat. AI tidak lagi hanya menjadi alat, namun mitra cerdas yang mampu memahami dan berkembang bersama pengguna. nubia M153 dengan Doubao AI Assistant mewujudkan pengalaman "autopilot" pada ponsel AI berkat kemampuan agen AI yang terintegrasi pada level sistem operasi.

Perangkat ini merupakan hasil kolaborasi antara Doubao dan nubia pada level sistem operasi. Ponsel ini mampu memahami dan menjalankan perintah kompleks dalam bahasa alami, serta mengeksekusi tugas lintasaplikasi secara otomatis. Pendekatan ini mengubah metode penggunaan ponsel, beralih dari "pengguna yang mengoperasikan ponsel" menjadi "AI yang menjalankan tugas secara otomatis". Dengan menjalankan alur kerja yang terdiri atas beberapa langkah otomatis, pengalaman interaksi menjadi lebih alami dan intuitif. Sebagai contoh, pengguna cukup memberikan satu perintah suara untuk memesan restoran atau membandingkan harga pada berbagai platform. Lalu, ponsel secara otomatis membuka aplikasi yang diperlukan untuk melakukan pencarian informasi, membandingkan pilihan, melakukan pemesanan, hingga menampilkan rute menuju lokasi.

Dari sisi perangkat keras, nubia M153 juga dirancang dengan spesifikasi tinggi untuk mendukung kemampuan AI tersebut. Ponsel ini menggunakan Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform, dilengkapi RAM 16GB dan kapasitas penyimpanan 512GB sehingga mampu menjalankan komputasi AI dan multitasking secara lancar.

Untuk mengembangkan pengalaman AI bersama komunitas pengembang dan penggemar teknologi, nubia M153 dengan Doubao AI Assistant telah diluncurkan secara terbatas di pasar Tiongkok pada 1 Desember 2025.

iMoochi, Spesies AI Baru untuk Pendamping Emosional

iMoochi dirancang sebagai pendamping emosional yang hangat dan penuh empati. Perangkat ini memiliki desain berbulu lembut seperti awan dengan mata yang ekspresif. Keunggulan utama iMoochi terletak pada interaksi multimodal yang lengkap. Tidak lagi sekadar percakapan mekanis, iMoochi menggunakan bahasa unik yang disebut "iMoochi language" serta suara khas "milky coos" untuk menghadirkan pengalaman interaksi yang terasa alami dan menenangkan. Melalui sensor sentuhan dan haptic feedback yang lembut, sentuhan sederhana seperti menepuk kepala atau mengelus tubuhnya akan memicu respons seperti mendekat dengan penuh perhatian, suara riang, atau gerakan ekor yang gembira. iMoochi juga memiliki perilaku yang menyerupai makhluk hidup. Ia dapat menguap saat mengantuk, merasa lapar, merasakan perubahan suhu, bahkan merespons sensasi tanpa gravitasi saat dilempar ke udara saat bermain.

Perangkat ini cocok bagi pengguna yang membutuhkan pelepas stres, terutama profesional muda di perkotaan, pecinta hewan yang tidak dapat memelihara hewan sungguhan, atau keluarga yang ingin memiliki pengalaman interaksi bersama. Aplikasi pendamping khusus juga tersedia untuk mempererat hubungan pengguna dengan iMoochi. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat memberi nama pada iMoochi, memeriksa suasana hatinya, serta membaca catatan harian digitalnya. Lini produk iMoochi terdiri atas lima karakter berbeda: Hopami, Mimiu, Cynomi, Mogogo, dan Morin.

Baik melalui inovasi nubia M153 dengan Doubao AI Assistant yang mengubah cara manusia berinteraksi dengan perangkat, maupun AI Pet iMoochi yang menghadirkan kategori baru pada perangkat pendamping AI, ZTE menghadirkan strategi "AI for All" secara nyata di MWC 2026.

Kunjungi booth ZTE (3F30, Hall 3, Fira Gran Via) di MWC Barcelona 2026 atau tautan berikut: https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc26.html

