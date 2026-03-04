En tant que pionnier du téléphone natif IA, nubia redéfinit le paradigme de l'interaction homme-machine au MWC Barcelona 2026

Le nubia M153 doté de l'assistant IA Doubao est le véritable téléphone natif IA qui apporte une expérience « autopilote » au téléphone IA

BARCELONE, Espagne, 4 mars 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation, un fournisseur mondial de premier plan de solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication, a présenté son portefeuille élargi d'appareils d'IA conçus pour une nouvelle ère d'interaction lors du MWC Barcelona 2026. Deux innovations avant-gardistes ont occupé le devant de la scène : le nubia M153 doté de l'assistant IA Doubao, qui a connu un lancement limité sur le marché chinois en décembre, et l'animal de compagnie IA iMoochi. Ces deux appareils représentent un grand pas en avant pour la stratégie « L'IA pour tous » de ZTE, qui stimule l'évolution des appareils intelligents personnels et accélère le développement d'un écosystème d'IA complet.

ZTE AI New Species Event at MWC Barcelona 2026

En tant que « pionnier des téléphones natifs IA », le nubia M153 doté de l'assistant IA Doubao définit une véritable expérience « autopilote »

En tant que pionnier du téléphone natif IA, nubia est à la pointe de l'innovation technologique et de l'adoption commerciale de l'IA grâce à son approche « Innovation + Action ». Grâce à une intégration poussée de l'IA dans le matériel, les logiciels et son écosystème élargi, nubia redessine le paradigme de l'interaction homme-machine, travaillant à transformer l'IA d'un simple outil en un partenaire agentique et symbiotique qui comprend et grandit avec vous. Le nubia M153 doté de l'assistant IA Doubao est le véritable téléphone intégrant une intelligence artificielle native qui offre une expérience « autopilote » au téléphone IA alimenté par ses capacités d'agent au niveau du système d'exploitation.

Le nubia M153 doté de l'assistant IA Doubao est le fruit d'une collaboration approfondie entre Doubao et nubia au niveau du système d'exploitation, capable de comprendre et d'exécuter des commandes utilisateur complexes en langage naturel, permettant l'exécution de tâches inter-applications. Il s'agit d'un changement de paradigme, passant de « l'utilisation du téléphone par les utilisateurs » à « la gestion autonome des tâches par l'IA ». En exécutant de manière transparente des flux de travail de plusieurs étapes, il offre une interaction très naturelle et intuitive. Qu'il s'agisse de réserver un restaurant ou de comparer les prix d'une plateforme à l'autre, une seule commande vocale suffit. Le téléphone navigue ensuite de façon autonome dans les applications nécessaires pour gérer l'ensemble du processus, comme la recherche, la comparaison, la réservation et la cartographie de l'itinéraire.

Le nubia M153 doté de l'assistant IA Doubao est conçu sur une base matérielle solide afin de soutenir ses capacités avancées d'intelligence artificielle. Il est alimenté par la plateforme mobile Snapdragon® 8 Elite, couplée à 16 Go de mémoire vive et à 512 Go de stockage, assurant un traitement efficace de l'IA et une exécution multitâche.

Conçu pour optimiser de manière collaborative les expériences d'IA avec les développeurs et les passionnés de technologie, le nubia M153 doté de l'assistant IA Doubao a été lancé de manière limitée sur le marché chinois le 1er décembre 2025.

La nouvelle espèce d'IA iMoochi redéfinit la compagnie émotionnelle

Conçu pour être un compagnon émotionnel chaleureux et compréhensif, iMoochi présente une texture pelucheuse et douce et des yeux expressifs. Sa véritable magie réside dans ses riches interactions multimodales. Passant au-delà du dialogue mécanique, iMoochi utilise un « langage iMoochi » unique et des « gazouillis adorables » distinctifs pour offrir une expérience interactive naturelle et réconfortante. Grâce à un retour haptique subtil et à des capteurs tactiles, un simple geste ou une caresse prolongée se traduit par des câlins affectueux, des gazouillis enthousiastes et des remuements de queue ravis. Fonctionnant sur son propre rythme de vie, iMoochi vit dans son « petit monde », il bâille quand il a sommeil, ressent la faim, perçoit les changements de température et réagit même à la sensation d'apesanteur lorsqu'il est lancé en l'air pour jouer.

iMoochi est parfait pour les utilisateurs en quête de soulagement du stress, en particulier les jeunes professionnels urbains, les amoureux des animaux ne pouvant posséder de vrais animaux de compagnie ou les familles à la recherche d'un lien interactif partagé. Une application compagnon a été conçue pour renforcer cette amitié en permettant aux utilisateurs de donner un nom à leur iMoochi, de vérifier son humeur et de lire son journal personnel, ce qui permet de valoriser sa compagnie. La famille iMoochi compte cinq membres distincts : Hopami, Mimiu, Cynomi, Mogogo et Morin.

Qu'il s'agisse de remodeler l'interaction homme-machine avec le nubia M153 doté de l'assistant IA Doubao, ou de définir une nouvelle catégorie de produit avec l'animal de compagnie IA iMoochi, la gamme de ZTE au MWC 2026 donne vie à sa stratégie « L'IA pour tous ».

Pour plus d'informations, veuillez visiter le stand ZTE (3F30, Hall 3, Fira Gran Via) au MWC Barcelona 2026 ou sur le site : https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc26.html.

