Als pionier op gebied van AI-native telefoons, verandert nubia het paradigma van interactie tussen mens en apparaat op MWC Barcelona 2026

nubia M153 met Doubao AI Assistant is de echte AI-native telefoon die de AI-telefoon met een ' autopilot ' -ervaring verrijkt

AI Pet iMoochi herdefinieert emotioneel betrokken gezelschap met levensechte interacties, een harig, wolkzacht ontwerp en evoluerende persoonlijkheden

BARCELONA, Spanje, 4 maart 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation, wereldwijd toonaangevend leverancier van geïntegreerde oplossingen op gebied van informatie- en communicatietechnologie, presenteerde haar uitgebreide portfolio AI-apparaten ontworpen voor een nieuw tijdperk van interactie tijdens MWC Barcelona 2026. Twee baanbrekende innovaties stonden in het middelpunt van de belangstelling: nubia M153 met Doubao AI Assistant, die in december op de Chinese markt beperkt werd gelanceerd, en AI Pet iMoochi. Deze twee apparaten betekenen een grote sprong vooruit voor ZTE's 'AI for All'-strategie, die de evolutie van persoonlijke slimme apparaten stimuleert en de vorderingen van een AI-ecosysteem met volledige scenario's versnelt.

ZTE AI New Species Event at MWC Barcelona 2026

Als 'pionier op gebied van AI-native telefoons', definieert nubia M153 met Doubao AI Assistant een echte 'autopilot"-ervaring

Als pionier op gebied van AI-native telefoons, leidt nubia baanbrekende AI-technologie-innovatie en commerciële toepassing met haar aanpak 'Innovatie + Actie'. Door AI diepgaand in hardware, software en het bredere ecosysteem te integreren, hervormt nubia het paradigma van de interactie tussen mens en apparaat en transformeert het AI van een louter hulpmiddel in een symbiotische agentic partner die u begrijpt en met u meegroeit. nubia M153 met Doubao AI Assistant is de echte AI-native telefoon die de AI-telefoon met een 'autopilot'-ervaring verrijkt dankzij de Agent-mogelijkheden op OS-niveau.

De nubia M153 met Doubao AI Assistant is het resultaat van een diepgaande samenwerking tussen Doubao en nubia op OS-niveau, in staat om complexe gebruikerscommando's in natuurlijke taal te begrijpen en uit te voeren. Dit betekent een paradigmaverschuiving van 'gebruikers die hun telefoon bedienen' naar 'AI die autonoom taken voor hen uitvoert'. Door workflows in meerdere stappen naadloos uit te voeren, wordt een zeer natuurlijke en intuïtieve interactie geboden. Een enkel spraakcommando is voldoende, zowel om een restaurant te boeken als om prijzen op verschillende platformen te vergelijken. Vervolgens navigeert de telefoon autonoom door de nodige apps om het hele proces van zoeken, vergelijken, boeken en het uitstippelen van de route af te handelen.

De nubia M153 met Doubao AI Assistant is gebouwd op een robuuste hardwarebasis om de geavanceerde AI-mogelijkheden te ondersteunen. Het is aangestuurd door het Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform, gekoppeld met 16 GB RAM en 512 GB opslag, wat zorgt voor vlotte AI-computing en multitasking.

De nubia M153 met Doubao AI Assistant is ontworpen om samen met ontwikkelaars en technologiefanaten AI-ervaringen te verfijnen en werd op 1 december 2025 op de Chinese markt gelanceerd.

De nieuwe AI-soort iMoochi herdefinieert emotioneel betrokken gezelschap

iMoochi, ontworpen als een warme, begripvolle, emotioneel betrokken metgezel, heeft een harige, wolkzachte textuur en bezielde ogen. De ware magie schuilt in de rijke, multimodale interacties. iMoochi gebruikt een unieke 'iMoochi-taal' en kenmerkende 'vertederende kirgeluidjes' om een natuurlijke, troostende interactieve ervaring te bieden. Door middel van zachte haptische feedback en tactiele sensoren resulteert een simpel tikje op het hoofd of langdurig strelen in liefdevol knuffelen, vrolijke kirgeluidjes en blij staartgekwispel. iMoochi gedijt op zijn eigen levensechte ritme en leeft in zijn 'eigen kleine wereld'. Hij geeuwt als hij slaperig is, kent honger, voelt temperatuursveranderingen en reageert zelfs op het gevoel van gewichtloosheid als hij speels in de lucht wordt gegooid.

iMoochi is perfect voor gebruikers die op zoek zijn naar stressverlichting, in het bijzonder jonge stedelijke professionals, dierenliefhebbers die geen echte huisdieren kunnen houden of gezinnen die op zoek zijn naar een gedeelde interactieve band. Een speciale gezelschapsapp verdiept deze vriendschap door gebruikers in staat te stellen hun iMoochi een naam te geven, zijn humeur te controleren en zijn persoonlijke dagboek te lezen, waardoor het gezelschap zich gewaardeerd voelt. De iMoochi-reeks bestaat uit vijf verschillende leden: Hopami, Mimiu, Cynomi, Mogogo en Morin.

Of het nu gaat om het opnieuw vormgeven van de interactie tussen mens en apparaat met de nubia M153 met Doubao AI Assistant, of om het definiëren van een nieuwe categorie met AI Pet iMoochi, de line-up van ZTE op MWC 2026 brengt haar 'AI for All'-strategie tot leven.

Bezoek voor meer informatie de ZTE-stand (3F30, hal 3, Fira Gran Via) op MWC Barcelona 2026 of kijk op: https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc26.html

