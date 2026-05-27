Compal e GMI anunciam parceria para acelerar desenvolvimento de infraestrutura de IA

TAIPEI, 27 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Compal Electronics Inc. ("Compal"; TWSE: 2324) anunciou hoje sua colaboração com a GMI Cloud, uma empresa de infraestrutura de IA sediada no Vale do Silício, para promover a implantação dessa infraestrutura de IA de última geração, otimizada para inferência em grande escala e para as novas cargas de trabalho de IA agêntica.

Quatro pessoas posam em frente ao logotipo da GMI, segurando documentos assinados como parte de um anúncio de colaboração entre a Compal e a GMI Cloud

No âmbito deste acordo, a GMI Cloud adotará plataformas de servidores com GPU de alto desempenho, projetadas para atender às crescentes demandas de cargas de trabalho de treinamento e inferência de IA em grande escala. Essa implantação servirá como base estratégica para a expansão contínua da GMI Cloud em serviços assistidos por IA e aplicativos centrados em dados.

À medida que a demanda por recursos computacionais de IA continua a crescer, os provedores de nuvem estão ampliando sua infraestrutura para dar suporte a cargas de trabalho cada vez mais complexas, incluindo grandes modelos de linguagem, serviços de inferência em grande escala, sistemas de IA com comportamento autônomo e soluções de IA em tempo real. A Compal apoia essa implantação com sua experiência em projeto de servidores de alta densidade, arquitetura térmica avançada e integração de sistemas, possibilitando uma implantação eficiente e confiável de infraestrutura em grande escala.

"Como as cargas de trabalho de IA evoluem rapidamente em direção à inferência em grande escala e às novas soluções de IA agêntica, os requisitos de infraestrutura estão migrando para maiores densidades, maior eficiência e ciclos de implantação mais rápidos", afirmou Alan Chang, vice-presidente do Grupo de Negócios de Soluções de Infraestrutura da Compal. "Temos o prazer de apoiar a GMI Cloud na construção de uma infraestrutura de IA otimizada para inferência de última geração e implantação de IA em ambientes reais."

"À medida que a IA passa da fase de experimentação de modelos para a implantação no mundo real, torna-se cada vez mais essencial contar com uma infraestrutura de inferência escalável", afirmou Alex Yeh, fundador e CEO da GMI Cloud. "Por meio desta parceria com a Compal, estamos ampliando os recursos de infraestrutura necessários para suportar cargas de trabalho de IA agêntica e serviços de inferência escaláveis em todo o mundo."

Além da implantação da infraestrutura, a Compal e a GMI Cloud apresentarão em conjunto sua mais recente parceria na COMPUTEX 2026.

No estande da Compal (M0804), os visitantes poderão conhecer os mais recentes cenários de uso da IA agêntica e de inferência da GMI Cloud, que demonstram como uma infraestrutura avançada possibilita a implantação prática de serviços de IA de última geração.

A GMI Cloud também apresentará a plataforma de servidores de IA de alto desempenho da Compal, o Compal SGX30-2, em seu estande (R0302). O sistema foi projetado para oferecer suporte à plataforma NVIDIA HGX B300, proporcionando o desempenho e a escalabilidade necessários para cargas de trabalho de treinamento e inferência de IA em grande escala. Com um projeto desenvolvido para implantação em alta densidade, controle térmico avançado e integração em nível de sistema, a plataforma oferece uma base robusta para a infraestrutura de IA de última geração.

Essa parceria reflete o papel contínuo da Compal no apoio aos novos provedores de nuvem e operadores de infraestrutura de IA à medida que ampliam sua capacidade e lançam novos serviços no mercado. Com uma presença global na área de fabricação e uma cadeia de suprimentos robusta, a Compal está bem posicionada para apoiar os clientes na implantação eficiente de sistemas de IA em todas as regiões.

Sobre a Compal

Fundada em 1984, a Compal é líder global em tecnologia, fornecendo plataformas de PC, servidores de nuvem e IA, além de soluções para dispositivos inteligentes para marcas líderes em todo o mundo. Saiba mais em https://www.compal.com

Sobre a GMI Cloud

A GMI Cloud é uma empresa de infraestrutura de IA sediada no Vale do Silício que oferece soluções completas de nuvem com GPUs e plataformas inteligentes para implantação escalável de IA. Saiba mais em gmicloud.ai

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2987911/image3.jpg

FONTE COMPAL ELECTRONICS,INC.