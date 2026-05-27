Compal y GMI Cloud anuncian una colaboración para el desarrollo de infraestructura de IA

TAIPEI, 27 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Compal Electronics Inc. ("Compal"; TWSE: 2324) anunció hoy su colaboración con GMI Cloud, un proveedor de infraestructura de IA con sede en Silicon Valley, para impulsar el despliegue de infraestructura de IA de próxima generación optimizada para inferencias a gran escala y cargas de trabajo emergentes de IA con agentes.

Four individuals pose in front of a GMI logo, holding signed documents as part of a collaboration announcement between Compal and GMI Cloud

En el marco de este acuerdo, GMI Cloud adoptará plataformas de servidores GPU de alto rendimiento diseñadas para satisfacer la creciente demanda de cargas de trabajo de entrenamiento e inferencia de IA a gran escala. Esta implementación servirá como base fundamental para la continua expansión de GMI Cloud en servicios basados en IA y aplicaciones centradas en datos.

A medida que la demanda de computación para IA sigue aumentando, los proveedores de servicios en la nube están escalando su infraestructura para soportar cargas de trabajo cada vez más complejas, incluyendo modelos de lenguaje de gran tamaño, servicios de inferencia a gran escala, sistemas de IA con agentes y aplicaciones de IA en tiempo real. Compal respalda esta implementación con su experiencia en diseño de servidores de alta densidad, arquitectura térmica avanzada e integración de sistemas, lo que permite una implementación de infraestructura eficiente y confiable a gran escala.

"A medida que las cargas de trabajo de IA evolucionan rápidamente hacia la inferencia a gran escala y las aplicaciones emergentes de IA con agentes, los requisitos de infraestructura se orientan hacia una mayor densidad, una mayor eficiencia y ciclos de implementación más rápidos", afirmó Alan Chang, vicepresidente del Grupo de Soluciones de Infraestructura de Compal. "Nos complace apoyar a GMI Cloud en la creación de una infraestructura de IA optimizada para la inferencia de próxima generación y la implementación de IA en el mundo real".

"A medida que la IA pasa de la experimentación con modelos a la implementación en el mundo real, la infraestructura de inferencia escalable se vuelve cada vez más crucial", declaró Alex Yeh, fundador y consejero delegado de GMI Cloud. "Mediante esta colaboración con Compal, estamos ampliando la base de infraestructura necesaria para dar soporte a las cargas de trabajo de IA con agentes y a los servicios de inferencia escalables a nivel mundial".

Además de la implementación de la infraestructura, Compal y GMI Cloud presentarán conjuntamente su última colaboración en COMPUTEX 2026.

En el stand de Compal (M0804), los visitantes podrán explorar los últimos escenarios de aplicación de IA con agentes y basados en inferencia de GMI Cloud, demostrando cómo la infraestructura avanzada permite la implementación en el mundo real de servicios de IA de próxima generación.

GMI Cloud también presentará la plataforma de servidor de IA de alto rendimiento de Compal, la Compal SGX30-2, en su stand (R0302). El sistema está diseñado para ser compatible con la plataforma NVIDIA HGX B300, ofreciendo el rendimiento y la escalabilidad necesarios para cargas de trabajo de entrenamiento e inferencia de IA a gran escala. Con un diseño optimizado para la implementación de alta densidad, gestión térmica avanzada e integración a nivel de sistema, la plataforma proporciona una base sólida para la infraestructura de IA de próxima generación.

Esta colaboración refleja el papel continuo de Compal en el apoyo a los proveedores de nube emergentes y a los operadores de infraestructura de IA a medida que expanden su capacidad y lanzan nuevos servicios al mercado. Con una presencia global de fabricación y una sólida cadena de suministro, Compal está bien posicionada para ayudar a los clientes a implementar sistemas de IA de manera eficiente en diferentes regiones.

Acerca de Compal

Fundado en 1984, Compal es un líder tecnológico global que ofrece plataformas de PC, servidores en la nube y de IA, y soluciones para dispositivos inteligentes a marcas líderes en todo el mundo. Obtenga más información en https://www.compal.com

Acerca de GMI Cloud

GMI Cloud es una empresa de infraestructura de IA con sede en Silicon Valley que ofrece soluciones completas de plataforma de IA y nube con GPU para una implementación escalable de IA. Obtenga más información en gmicloud.ai.

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