Compal et GMI Cloud annoncent leur collaboration pour le développement d'une infrastructure d'IA

TAIPEI, 27 mai 2026 /PRNewswire/ -- Compal Electronics Inc. (« Compal » ; TWSE : 2324) a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec GMI Cloud, un fournisseur d'infrastructure d'IA basé dans la Silicon Valley, afin de faire progresser le déploiement d'une infrastructure d'IA de nouvelle génération optimisée pour l'inférence à grande échelle et les charges de travail émergentes d'IA agentique.

Four individuals pose in front of a GMI logo, holding signed documents as part of a collaboration announcement between Compal and GMI Cloud

Dans le cadre de cet engagement, GMI Cloud adoptera des plateformes de serveurs GPU haute performance conçues pour répondre aux exigences croissantes des charges de travail d'entraînement et d'inférence de l'IA à grande échelle. Le déploiement servira de base essentielle à l'expansion continue de GMI Cloud dans les services axés sur l'IA et les applications centrées sur les données.

Alors que la demande en ressources de calcul pour l'IA ne cesse de croître, les fournisseurs de services cloud développent leurs infrastructures afin de prendre en charge des charges de travail de plus en plus complexes, notamment les grands modèles linguistiques, les services d'inférence à grande échelle, les systèmes d'IA autonomes et les applications d'IA en temps réel. Compal soutient ce déploiement grâce à son expertise en matière de conception de serveurs à haute densité, d'architecture thermique avancée et d'intégration de systèmes, ce qui permet un déploiement efficace et fiable de l'infrastructure à grande échelle.

« Alors que les charges de travail d'IA évoluent rapidement vers l'inférence à grande échelle et les applications émergentes d'IA agentique, les exigences en matière d'infrastructure évoluent vers une plus grande densité, une plus grande efficacité et des cycles de déploiement plus rapides », a déclaré Alan Chang, vice-président du groupe d'affaires Solutions d'infrastructure chez Compal. « Nous sommes heureux de soutenir GMI Cloud dans la construction d'une infrastructure d'IA optimisée pour l'inférence de nouvelle génération et le déploiement de l'IA dans le monde réel. »

« Au fur et à mesure que l'IA passe de l'expérimentation de modèles au déploiement dans le monde réel, une infrastructure d'inférence évolutive devient de plus en plus critique », a déclaré Alex Yeh, fondateur et PDG de GMI Cloud. « Grâce à cette collaboration avec Compal, nous élargissons la base d'infrastructure nécessaire pour prendre en charge les charges de travail d'IA agentique et les services d'inférence évolutifs à l'échelle mondiale. »

Outre le déploiement de l'infrastructure, Compal et GMI Cloud présenteront conjointement leur dernière collaboration au COMPUTEX 2026.

Sur le stand Compal (M0804), les visiteurs pourront explorer les derniers scénarios d'applications d'IA agentique et d'inférence de GMI Cloud, démontrant comment une infrastructure avancée permet de déployer dans le monde réel des services d'IA de nouvelle génération.

GMI Cloud présentera également sur son stand (R0302) la plate-forme de serveur IA haute performance de Compal, le Compal SGX30-2. Le système est conçu pour prendre en charge la plate-forme NVIDIA HGX B300, offrant les performances et l'évolutivité requises pour les charges de travail de formation et d'inférence de l'IA à grande échelle. Avec une conception optimisée pour un déploiement à haute densité, une gestion thermique avancée et une intégration au niveau du système, la plateforme constitue une base solide pour l'infrastructure d'IA de la prochaine génération.

Cette collaboration témoigne de l'engagement constant de Compal à soutenir les nouveaux fournisseurs de services cloud et les opérateurs d'infrastructures d'IA dans leurs efforts pour accroître leurs capacités et lancer de nouveaux services sur le marché. Avec une empreinte manufacturière mondiale et une chaîne d'approvisionnement solide, Compal est bien placée pour aider les clients à déployer efficacement des systèmes d'IA dans toutes les régions.

À propos de Compal

Créé en 1984, Compal est un chef de file mondial de la technologie offrant des plateformes PC, des serveurs nuagiques et AI, ainsi que des solutions d'appareils intelligents pour les grandes marques du monde entier. Pour en savoir plus : https://www.compal.com

À propos de GMI Cloud

GMI Cloud est une société d'infrastructure d'IA basée dans la Silicon Valley qui propose des solutions complètes de cloud GPU et de plateforme d'IA pour un déploiement évolutif de l'IA. Pour en savoir plus, consultez le site gmicloud.ai.

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