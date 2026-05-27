Compal dan GMI Cloud Umum Kerjasama dalam Pembangunan Infrastruktur AI

TAIPEI, 28 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Compal Electronics Inc. ("Compal"; TWSE: 2324) hari ini mengumumkan kerjasamanya dengan GMI Cloud, penyedia infrastruktur AI berpangkalan di Silicon Valley, bagi memajukan pelaksanaan infrastruktur AI generasi seterusnya yang dioptimumkan untuk inferens berskala besar dan beban kerja AI berejen baru muncul.

Four individuals pose in front of a GMI logo, holding signed documents as part of a collaboration announcement between Compal and GMI Cloud

Berdasarkan penglibatan ini, GMI Cloud akan menggunakan platform pelayan GPU berprestasi tinggi yang direka untuk menyokong permintaan yang semakin meningkat bagi latihan AI dan beban kerja inferens berskala besar. Pelaksanaan tersebut akan menjadi asas utama kepada pengembangan berterusan GMI Cloud dalam perkhidmatan dipacu AI dan aplikasi berteraskan data.

Ketika permintaan terhadap pengkomputeran AI terus meningkat dengan pesat, penyedia awan memperluas infrastruktur bagi menyokong beban kerja yang semakin kompleks, termasuk model bahasa besar, perkhidmatan inferens berskala besar, sistem AI berejen dan aplikasi AI masa nyata. Compal menyokong pelaksanaan ini melalui kepakarannya dalam reka bentuk pelayan berketumpatan tinggi, seni bina terma termaju dan integrasi sistem, sekali gus membolehkan pelaksanaan infrastruktur yang cekap dan boleh dipercayai secara meluas.

"Ketika beban kerja AI berkembang pesat ke arah inferens berskala besar dan aplikasi AI berejen baru muncul, keperluan infrastruktur kini beralih ke arah ketumpatan lebih tinggi, kecekapan lebih baik dan kitaran pelaksanaan lebih pantas," kata Alan Chang, Naib Presiden Infrastructure Solutions Business Group di Compal. "Kami berbesar hati menyokong GMI Cloud dalam membangunkan infrastruktur AI yang dioptimumkan untuk inferens generasi seterusnya dan pelaksanaan AI dunia sebenar."

"Tatkala AI beralih daripada eksperimentasi model kepada pelaksanaan dunia sebenar, infrastruktur inferens boleh diskala menjadi semakin kritikal," kata Alex Yeh, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif GMI Cloud. "Melalui kerjasama dengan Compal ini, kami memperluas asas infrastruktur yang diperlukan untuk menyokong beban kerja AI berejen dan perkhidmatan inferens boleh diskala di peringkat global."

Selain pelaksanaan infrastruktur, Compal dan GMI Cloud akan bersama-sama memaparkan kerjasama terkini mereka di COMPUTEX 2026.

Di reruai Compal (M0804), pengunjung akan berpeluang meneroka senario AI berejen dan aplikasi dipacu inferens yang terkini daripada GMI Cloud yang menunjukkan bagaimana infrastruktur termaju mengupayakan pelaksanaan dunia sebenar perkhidmatan AI generasi akan datang.

GMI Cloud akan turut mempamerkan platform pelayan AI berprestasi tinggi Compal, iaitu Compal SGX30-2, di reruainya (R0302). Sistem itu direka untuk menyokong platform NVIDIA HGX B300, dengan memberikan prestasi dan kebolehskalaan yang diperlukan untuk latihan AI dan beban kerja inferens berskala besar. Dengan reka bentuk teroptimum bagi pelaksanaan berketumpatan tinggi, pengurusan terma termaju dan integrasi peringkat sistem, platform itu menyediakan asas kukuh untuk infrastruktur AI generasi akan datang.

Kerjasama ini mencerminkan peranan berterusan Compal dalam menyokong penyedia awan baru muncul dan pengendali infrastruktur AI ketika mereka memperluas kapasiti dan membawa perkhidmatan baharu ke pasaran. Dengan jejak pembuatan global dan rantaian bekalan kukuh, Compal berada pada kedudukan baik untuk menyokong pelanggan melaksanakan sistem AI dengan cekap merentasi wilayah.

Latar Belakang Compal

Ditubuhkan pada 1984, Compal ialah peneraju teknologi global yang menyediakan platform PC, pelayan awan dan AI serta penyelesaian peranti pintar untuk jenama terkemuka di seluruh dunia. Ketahui lebih lanjut di https://www.compal.com

Latar Belakang GMI Cloud

GMI Cloud ialah syarikat infrastruktur AI berpangkalan di Silicon Valley yang menyediakan penyelesaian awan GPU tindanan penuh dan platform AI untuk pelaksanaan AI boleh diskala. Ketahui lebih lanjut di gmicloud.ai.

SOURCE COMPAL ELECTRONICS,INC.