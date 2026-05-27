Compal และ GMI Cloud ประกาศความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI
News provided byCOMPAL ELECTRONICS,INC.
28 May, 2026, 00:00 CST
ไทเป, 28 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Compal Electronics Inc. ("Compal"; TWSE: 2324) ประกาศในวันนี้ถึงความร่วมมือกับ GMI Cloud ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่มีฐานอยู่ในซิลิคอนวัลเลย์ เพื่อผลักดันการติดตั้งใช้งานโครงสร้างพื้นฐาน AI รุ่นถัดไป ซึ่งได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมสำหรับงานด้านการอนุมาน (inference) ขนาดใหญ่ และเวิร์กโหลด agentic AI ยุคใหม่ที่กำลังเติบโต
ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ GMI Cloud จะนำแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์ GPU ประสิทธิภาพสูงมาใช้งาน ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการเวิร์กโหลดด้านการฝึก (training) และการอนุมานของ AI ในระดับขนาดใหญ่ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ การติดตั้งใช้งานระบบดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นรากฐานสำคัญให้แก่การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของ GMI Cloud ในด้านบริการที่ขับเคลื่อนด้วย AI และแอปพลิเคชันที่มุ่งเน้นข้อมูลเป็นศูนย์กลาง
ในขณะที่ความต้องการด้านพลังประมวลผล AI ยังคงเร่งตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้ให้บริการคลาวด์ต่างกำลังขยายขนาดโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเวิร์กโหลดที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งรวมถึงโมเดลภาษาขนาดใหญ่ บริการประมวลผลอนุมานขนาดใหญ่ ระบบ agentic AI และแอปพลิเคชัน AI แบบเรียลไทม์ Compal ให้การสนับสนุนการติดตั้งระบบดังกล่าวด้วยความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบเซิร์ฟเวอร์ความหนาแน่นสูง สถาปัตยกรรมการระบายความร้อนขั้นสูง และการบูรณาการระบบ เพื่อให้สามารถติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ในระดับขนาดใหญ่
"ในขณะที่เวิร์กโหลด AI กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วไปสู่งานด้านการอนุมานขนาดใหญ่และแอปพลิเคชัน agentic AI ยุคใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานก็กำลังเปลี่ยนไปสู่ความหนาแน่นที่สูงขึ้น ประสิทธิภาพที่มากขึ้น และวงจรการติดตั้งที่รวดเร็วยิ่งขึ้น" Alan Chang รองประธานกลุ่มธุรกิจโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานของ Compal กล่าว "เรามีความยินดีที่ได้สนับสนุน GMI Cloud ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมสำหรับการอนุมานในยุคถัดไป รวมทั้งการนำ AI ไปใช้งานในสถานการณ์ทำงานจริง"
"ในขณะที่ AI กำลังเปลี่ยนผ่านจากการทดลองโมเดลไปสู่การใช้งานจริง โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการอนุมานที่สามารถขยายขนาดได้จึงมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น" Alex Yeh ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ GMI Cloud กล่าว "ด้วยความร่วมมือกับ Compal ครั้งนี้ เรากำลังขยายรากฐานโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับเวิร์กโหลด agentic AI และบริการด้านการอนุมานที่สามารถขยายตัวได้ในระดับโลก"
นอกเหนือจากการติดตั้งใช้งานโครงสร้างพื้นฐานแล้ว Compal และ GMI Cloud จะร่วมกันจัดแสดงผลงานความร่วมมือล่าสุดของทั้งสองบริษัทในงาน COMPUTEX 2026
ที่บูธของ Compal (M0804) ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับชมกรณีการใช้งานล่าสุดของ agentic AI และแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วยการอนุมานจาก GMI Cloud ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานขั้นสูงสามารถเปิดโอกาสให้เกิดการติดตั้งนำไปงานจริงของบริการ AI รุ่นถัดไปได้อย่างไร
ขณะเดียวกัน GMI Cloud จะจัดแสดงแพลตฟอร์ม AI server ประสิทธิภาพสูงของ Compal รุ่น Compal SGX30-2 ภายในบูธของบริษัท (R0302) โดยระบบดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับแพลตฟอร์ม NVIDIA HGX B300 ซึ่งมอบประสิทธิภาพและความสามารถในการขยายระบบที่จำเป็นสำหรับเวิร์กโหลดด้านการอนุมานและการฝึก AI ในระดับขนาดใหญ่ ด้วยการออกแบบที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมสำหรับการติดตั้งแบบความหนาแน่นสูง การจัดการความร้อนขั้นสูง และการบูรณาการในระดับระบบ แพลตฟอร์มนี้จึงมอบรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับโครงสร้างพื้นฐาน AI รุ่นถัดไป
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทที่มีอย่างต่อเนื่องของ Compal ในการสนับสนุนผู้ให้บริการคลาวด์รายใหม่และผู้ดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ขณะที่พวกเขากำลังขยายขีดความสามารถและนำบริการใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด ด้วยเครือข่ายการผลิตระดับโลกและห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่ง Compal จึงอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในการสนับสนุนลูกค้าให้สามารถติดตั้งใช้งานระบบ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลากหลายภูมิภาคทั่วโลก
เกี่ยวกับ Compal
Compal ก่อตั้งขึ้นในปี 2527 เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลกที่ให้บริการแพลตฟอร์ม PC, เซิร์ฟเวอร์คลาวด์และ AI รวมถึงโซลูชันอุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.compal.com
เกี่ยวกับ GMI Cloud
GMI Cloud เป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ตั้งอยู่ในซิลิคอนวัลเลย์ ให้บริการโซลูชันคลาวด์ GPU และแพลตฟอร์ม AI แบบครบวงจร เพื่อรองรับการนำ AI ไปใช้งานที่สามารถขยายขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ gmicloud.ai
