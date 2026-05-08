Verda e Compal anunciam parceria para acelerar desenvolvimento e expansão de infraestrutura de IA

TAIPEI, 8 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Compal Electronics (Compal; TWSE: 2324) e a Verda, provedora europeia de nuvem de IA com sede em Helsinque criada especificamente para atender às demandas do treinamento de modelos de ponta e inferência agêntica, anunciaram hoje uma parceria estratégica pela qual a Compal fornecerá sistemas de servidores GPU de última geração para acelerar a expansão da infraestrutura de IA da Verda na Europa e na região Ásia-Pacífico.

Alan Chang, vice-presidente do grupo de soluções de infraestrutura da Compal, e Jorge Santos, diretor de operações da Verda, seguram termos de parceria emoldurados durante cerimônia de assinatura (PRNewsfoto/COMPAL ELECTRONICS,INC.)

Nessa colaboração, a Compal fornecerá plataformas de servidores de IA de alta densidade com resfriamento líquido. As plataformas foram projetadas para as cargas de trabalho que definem a próxima onda da IA: aplicações agênticas capazes de processar contextos extensos e operar com alta concorrência, mantendo a eficiência térmica exigida pelas implantações de nuvem sustentável da Verda.

A parceria reforça a crescente presença global dos serviços da Verda e o papel cada vez maior da Compal como parceira de infraestrutura de operadoras de neocloud, em resposta à alta da demanda por capacidade computacional local para IA. À medida que empresas e governos dão prioridade crescente à residência de dados, à segurança e à conformidade regulatória, provedores de neocloud como a Verda se consolidam como viabilizadores de estratégias de IA soberana.

"A plataforma da Verda reflete a direção da demanda por infraestrutura de IA: implantações regionais, de alto desempenho e com eficiência energética", afirmou Alan Chang, -presidente do grupo de soluções de infraestrutura (ISBG) da Compal. "Esta colaboração demonstra nossa capacidade de fornecer sistemas avançados de IA em escala para clientes que estão construindo a próxima geração de nuvens de IA."

"Nossa missão é construir a próxima geração de infraestrutura em nuvem para IA e fortalecer equipes inovadoras em todo o mundo. A parceria com a Compal nos ajuda a entregar qualidade e confiabilidade de padrão mundial e representa um passo importante em nossos planos de expansão na região Ásia-Pacífico. "Estamos entusiasmados com o que vem pela frente", disse Jorge Santos, diretor de operações da Verda.

A Compal reúne ampla experiência em engenharia de computação acelerada, projetos térmicos avançados e integração de sistemas, permitindo que clientes implantem infraestrutura de IA com eficiência, ao mesmo tempo em que gerenciam a densidade energética e a complexidade operacional. Para apoiar implantações globais de IA, a Compal segue ampliando sua presença industrial em Taiwan, no Vietnã e nos Estados Unidos, fortalecendo a resiliência da cadeia de suprimentos e alinhando sua capacidade produtiva às exigências regionais dos clientes.

Sobre a Compal

Fundada em 1984, a Compal tornou-se uma das principais fabricantes globais de computadores e dispositivos inteligentes, em parceria com marcas líderes em todo o mundo. A Compal foi reconhecida pela revista CommonWealth como uma das sete maiores fabricantes de Taiwan e figura de forma recorrente entre as empresas da lista Forbes Global 2000. A Compal tem ampliado sua atuação em novas áreas de crescimento, incluindo servidores em nuvem, eletrônica automotiva, soluções inteligentes para saúde e comunicação avançada. Com sede em Taipei, Taiwan, a Compal mantém unidades de design e produção nos Estados Unidos, Taiwan, China, Vietnã, México, Brasil e Polônia. Saiba mais em https://www.compal.com

Sobre a Verda

A Verda (antiga DataCrunch) é uma provedora europeia de nuvem de IA que opera data centers de alta densidade com GPUs em toda a Europa, oferecendo capacidade computacional sob demanda para treinamento e inferência em escala. Com sede na Finlândia, a Verda opera infraestrutura alimentada por energia renovável e atende laboratórios de IA de fronteira, equipes de pesquisa e startups que desenvolvem a próxima geração de modelos. Saiba mais em https://verda.com

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FONTE COMPAL ELECTRONICS,INC.