Compal y GMI Cloud anuncian una colaboración para el desarrollo de infraestructuras de IA

TAIPÉI, 27 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Compal Electronics Inc. ("Compal"; TWSE: 2324) anunció su colaboración con GMI Cloud, proveedor de infraestructura de IA con sede en Silicon Valley, con el fin de impulsar la implementación de una infraestructura de IA de última generación optimizada para la inferencia a gran escala y las cargas de trabajo emergentes de IA agéntica.

Cuatro personas posan delante del logotipo de GMI con documentos firmados, con motivo del anuncio de la colaboración entre Compal y GMI Cloud

En el marco de este acuerdo, GMI Cloud adoptará plataformas de servidores con GPU de alto rendimiento diseñadas para dar respuesta a las crecientes exigencias de las cargas de trabajo de entrenamiento e inferencia de IA a gran escala. Esta implementación servirá de base fundamental para la expansión continua de GMI Cloud en el ámbito de los servicios basados en IA y aplicaciones centradas en datos.

A medida que la demanda de recursos informáticos para IA sigue creciendo, los proveedores de servicios en la nube están ampliando su infraestructura para dar cabida a cargas de trabajo cada vez más complejas, entre las que se incluyen los grandes modelos de lenguaje, los servicios de inferencia a gran escala, los sistemas de IA con capacidad de agencia y las aplicaciones de IA en tiempo real. Compal apoya esta implementación gracias a su experiencia en el diseño de servidores de alta densidad, la arquitectura térmica avanzada y la integración de sistemas, lo que permite una implementación eficiente y confiable de la infraestructura a gran escala.

"A medida que las cargas de trabajo de IA evolucionan rápidamente hacia la inferencia a gran escala y las nuevas aplicaciones de IA agéntica, los requisitos de infraestructura se orientan hacia una mayor densidad y eficiencia y ciclos de implementación más rápidos", afirmó Alan Chang, vicepresidente del Grupo de Negocio de Soluciones de Infraestructura de Compal. "Nos complace colaborar con GMI Cloud en la creación de una infraestructura de IA optimizada para inferencia de última generación e implementación de IA en el mundo real".

"A medida que la IA pasa de la fase de experimentación con modelos a su implementación en el mundo real, una infraestructura de inferencia escalable cobra cada vez más importancia", declaró Alex Yeh, fundador y director ejecutivo de GMI Cloud. "Gracias a esta colaboración con Compal, estamos ampliando la infraestructura necesaria para dar soporte a cargas de trabajo de IA agéntica y a servicios de inferencia escalables a nivel mundial".

Además de la implementación de infraestructura, Compal y GMI Cloud presentarán conjuntamente su última colaboración en COMPUTEX 2026.

En el stand de Compal (M0804), los visitantes podrán conocer las últimas novedades de GMI Cloud en materia de IA agéntica y los casos de uso basados en la inferencia, lo que demostrará cómo una infraestructura avanzada permite la implementación en el mundo real de servicios de IA de última generación.

Además, GMI Cloud presentará en su stand (R0302) la plataforma de servidores de IA de alto rendimiento de Compal, el Compal SGX30-2. El sistema está diseñado para admitir la plataforma NVIDIA HGX B300 que ofrece el rendimiento y la escalabilidad necesarios para cargas de trabajo de entrenamiento e inferencia de IA a gran escala. Con un diseño optimizado para implementaciones de alta densidad, gestión térmica avanzada e integración a nivel de sistema, la plataforma ofrece una base sólida para infraestructura de IA de próxima generación.

Esta colaboración pone de manifiesto el compromiso constante de Compal con el apoyo a los proveedores de servicios en la nube emergentes y a los operadores de infraestructuras de inteligencia artificial en su proceso de ampliación de la capacidad y lanzamiento de nuevos servicios al mercado. Gracias a su presencia en el sector de fabricación y a una sólida cadena de suministro a nivel mundial, Compal se encuentra en una posición ideal para ayudar a sus clientes a implementar sistemas de IA de manera eficiente en todas las regiones.

Acerca de Compal

Compal, fundada en 1984, es una de las principales empresas de tecnología a nivel mundial, que ofrece soluciones de plataformas de computadoras personales, servidores en la nube y de IA, y dispositivos inteligentes para las marcas más importantes del mundo. Obtenga más información en https://www.compal.com

Acerca de GMI Cloud

GMI Cloud es una empresa de infraestructura de IA con sede en Silicon Valley que ofrece soluciones integrales de nube con GPU y plataformas de IA para una implementación escalable de la IA. Obtenga más información en gmicloud.ai.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2987912/image3.jpg

FUENTE COMPAL ELECTRONICS,INC.