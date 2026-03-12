Comviva lança NGAGE para empresas para impulsionar o engajamento seguro e baseado em IA do cliente em escala

- Plataforma CPaaS de última geração que integra comunicação omnicanal, identidade baseada em rede e IA conversacional para ajudar as empresas a oferecer experiências digitais confiáveis

LAS VEGAS e NOVA DÉLI, 12 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Comviva, líder global em soluções de transformação digital nas áreas de gestão da experiência do cliente, monetização de dados e serviços financeiros digitais, anunciou hoje o lançamento da NGAGE for Enterprises, uma plataforma CPaaS de última geração projetada para ajudar as empresas a oferecer experiências de cliente inteligentes, seguras e sem interrupções em grande escala.

Apresentado antes da Enterprise Connect 2026, o NGAGE for Enterprises permite que as organizações orquestrem jornadas significativas para os clientes em todos os pontos de contato digitais, ao mesmo tempo em que incorporam confiança, identidade e proteção contra fraudes diretamente na camada de engajamento. A plataforma combina comunicações omnicanal, inteligência de identidade baseada em rede, automação impulsionada por IA e conectividade global resiliente em um ambiente SaaS unificado, ajudando as empresas a simplificar as operações, acelerar a implantação e melhorar a experiência do cliente.

Falando sobre o lançamento, Deshbandhu Bansal, diretor de operações da RevTech Solutions da Comviva, disse: "À medida que as empresas escalam o engajamento digital, elas também enfrentam riscos crescentes de fraude, infraestrutura de comunicação fragmentada e pressão crescente para oferecer experiências personalizadas. A NGAGE para Empresas enfrenta esses desafios ao reunir comunicações, inteligência de identidade e automação por IA em uma única plataforma SaaS unificada, permitindo que as organizações construam jornadas de engajamento do cliente confiáveis, escaláveis e eficientes em termos de custo."

A plataforma permite que as empresas projetem e implantem jornadas inteligentes do cliente por meio de um construtor intuitivo de fluxo de trabalho low-code. As organizações podem criar interações personalizadas e sensíveis ao contexto em serviços, suporte, marketing e envolvimento ao longo do ciclo de vida.

A NGAGE oferece suporte ao engajamento em todos os canais, incluindo SMS, e-mail, RCS e WhatsApp, possibilitando que as empresas aproveitem serviços de identidade baseados em rede, como verificação de números de telefone e verificação de sim, para fortalecer a segurança e reduzir fraudes.

A plataforma baseada em SaaS também oferece faturamento transparente e visibilidade do desempenho em tempo real, permitindo que as empresas gerenciem e otimizem estratégias de engajamento do cliente em todas as regiões, ao mesmo tempo em que controlam os custos.

A NGAGE baseia-se na infraestrutura de comunicações estabelecida da Comviva, que atualmente suporta implantações em mais de 200 países e conta com a confiança de mais de 7.000 empresas e mais de 100 operadoras de telecomunicações em todo o mundo.

A NGAGE consolida a integração empresarial, a orquestração configurável da jornada, o envolvimento omnicanal, a gestão de fraudes e o monitoramento do uso em tempo real dentro de uma arquitetura unificada.

Projetada para interoperabilidade, a plataforma suporta TMF931 para gerenciamento do ciclo de vida empresarial e de aplicativos e está alinhada com as APIs abertas do TM Forum e os padrões CAMARA, permitindo que as empresas de telecomunicações participem de ecossistemas agregadores, expandam canais de comercialização e conectem empresas a recursos de rede de maneira integrada.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/995982/5723565/Comviva_Logo.jpg

FONTE Comviva